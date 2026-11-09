Καλώδιο: Κόντρα για τη γαλλική ρηματική διακοίνωση στην Άγκυρα – Είναι «ενημέρωση ή άδεια;» ρωτά η αντιπολίτευση, υποβαθμίζει η Ντόρα

Takeaways by to pontiki AI Πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει σχετικά με τη...

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Σε πεδίο σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης μετατρέπεται η ρηματική διακοίνωση που έστειλε η Γαλλία στην Τουρκία ενόψει την επανέναρξης των ερευνών βυθού για την εγκατάσταση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, με την αντιπολίτευση να καλεί την κυβέρνηση να εξηγήσει γιατί δεν επαρκούσε η ελληνική NAVTEX αλλά χρειάστηκε και μια διπλωματική κινήσε από το Παρίσι.

ΠΑΣΟΚ: Γιατί δεν αρκει η NAVTEX;

Ενδεικτική του κλίματος που επικρατεί στην αντιπολίτευση, ήταν η τοποθέτηση του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος (ΣΚΑΪ) διερωτήθηκε «εδώ έχουμε το γαλλικό κράτος να έρχεται και να κάνει ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία και την Αίγυπτο; Για ποιον λόγο; Μας εγγυάται η κυβέρνηση ότι αύριο αν υπάρξει μια διαφορά υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ σε ένα Διεθνές Δικαστήριο, δεν θα έρθει η Τουρκία να επικαλεστεί τη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας;» και προσθέτοντας ότι «η NAVTEX κανονικά είναι η επίσημη αναγγελία ενημέρωσης, αυτό είναι η NAVTEX. Η NAVTEX κανονικά αρκεί. Δεν το λέω εγώ, το είπε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης χθες σε συνέντευξη του σε εφημερίδα, το λέει ο Κώστας Καραμανλής, το λένε και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς και είναι εθνική θέση. Φαίνεται να μην τηρήθηκε».

Στο ίδιο ύφος, ο Κ. Τσουκαλάς επισήμανε ότι «όταν, ενώ δεν έχουμε ακούσει τίποτα από αυτά, ξαφνικά χθες διαρρέεται ότι υπάρχει ρηματική διακοίνωση, εγώ ρωτάω: αυτή η διακοίνωση στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, – είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Γαλλία – πώς εξηγείται; Είναι θετικό το ότι έρχεται μια τρίτη χώρα και ενημερώνει την Τουρκία; Να καταλάβουμε το περιεχόμενο», προσθέτοντας ότι «εγώ λέω ότι προφανώς έχω τον φόβο μην η Τουρκία το επικαλεστεί μελλοντικά; Αλλά κυρίως τι λέμε; Λέμε στην ελληνική κυβέρνηση να μας ενημερώσει. Να γνωρίζουμε τι έγινε. Και ρωτώ κι ένα τελευταίο: για ποιον λόγο δεν αρκούσε η NAVTEX; Η NAVTEX είναι η νόμιμη αναγγελία. Δεν ενημερώνω, βγάζω NAVTEX. Τη βγάλαμε» και υπογραμμίζοντας ότι η NAVTEX «δεν είναι αδειοδότηση».

«Η κυβέρνηση τι μας έλεγε; Ότι “δεν ξέρουμε τι θα κάνει η γαλλική εταιρεία, γιατί είναι ιδιωτικός τομέας και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει”. Δεν μας είχε ότι υπάρχει περίπτωση το γαλλικό κράτος νa έρθει και στην ουσία να καταστήσει συνομιλητή την Τουρκία για το αν θα γίνει το έργο ή πώς θα γίνει το έργο», επισήμανε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και τόνισε ότι «το ερώτημα είναι γιατί δεν αρκούσε η Navtex», ρωτώντας εκ νέου «αν είχατε (σ.σ. η κυβέρνηση) εγκρίνει την παρέμβαση της Γαλλίας, […] έχουμε κυβέρνηση που δεν ενημερώνει».

Υποβαθμίζει η Ντόρα

Από την πλευρά της, η Ντόρα Μπακογιάννη (ΑΝΤ1) επιχείρησε να υποβαθμίσει τη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας, τονίζοντας ότι «η Ελλάδα έδωσε την άδεια, η Κύπρος έδωσε την άδεια, γιατί το καλώδιο περνάει από τα δικά μας διεθνή ύδατα» και προσθέτοντας ότι «η Τουρκία έκανε μια διαχείριση. Η επίσημη Άγκυρα δέχθηκε μια ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας, τη χαμηλότερη διπλωματική κίνηση. Έγινε μια ενημέρωση σε όλες τις χώρες που έχουν το οποιοδήποτε ενδιαφέρον στο θέμα», εξηγώντας ότι «η Γαλλία το έκανε γιατί θέλει να έχει απολύτως το κεφάλι της ήσυχο και να μην υπάρξουν εντάσεις στην περιοχή. Δεν αναγνωρίζει δικαιοδοσία και το να το λέμε εμείς αυτό είναι τεράστιο λάθος. Το να βγαίνει η αντιπολίτευση και να το λέει αυτό είναι λάθος είναι ενάντια στα συμφέροντά μας γιατί δεν έχει βάση».

Μάλιστα, υποστήριξε ότι «αν ήμουν επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας θα ήμουν πολύ ευχαριστημένη γιατί θα περνούσε μια φάση περιττής έντασης. Αυτή η ιστορία θα κρατήσει 6 μήνες. Γι’ αυτό το θέμα η αίσθησή μου είναι ότι οι Τούρκοι γνωρίζοντας πού έχουν φτάσει τα όριά τους, κάνουν μια διαχείριση στο εσωτερικό τους γιατί εθνικοπατριώτες υπάρχουν και στις δύο χώρες. Αλί και τρισαλί αν άνθρωποι χωρίς γνώση και μέτρο έχουν την ευθύνη της εξωτερικής πολιτικής», προσθέτοντας μάλιστα, ότι «λυπάμαι πάρα πολύ για όσα γράφονται γιατί είναι σαν να αποδέχονται ότι η Ελλάδα έχει χάσει κάποιο κυριαρχικό δικαίωμα, που είναι εκτός τόπου και χρόνου, δεν έχει καμία βάση. Η Ελλάδα έδωσε την άδεια χωρίς περαιτέρω εντάσεις. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι απολύτως ήρεμα, το καλώδιο περνάει, η Ελλάδα έδωσε την άδεια γιατί δεν υπάρχει κανένα θέμα κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η Τουρκία ενημερώθηκε και είναι ευχαριστημένη γι’ αυτό ενώ κάποτε ζητούσε να δώσει άδεια».

Χατζηβασιλείου: Θλίβομαι…

Σε αντίστοιχο μήκος κύματος κινήθηκε και ο υφυπουργός Εξωτερικών, Τάσος Χατζηβασιλείου, ο οποίος τόνισε (ΑΝΤ1) ότι η ρηματική διακοίνωση «δεν πρόκειται για αίτημα αδείας, εμείς εκδώσαμε την άδεια και τη νόμιμη NAVTEX για τους ναυτιλλομένους. Η Τουρκία εξέδωσε αντι-NAVTEX για να καταργήσει με τον δικό της τρόπο τη νόμιμη ελληνική NAVTEX», προσθέτοντας ότι «θλίβομαι με διάφορα δημοσιεύματα, καθώς και με τη λογική της αντιπολίτευσης. Η Γαλλία προχώρησε στη ρηματική διακοίνωση κατόπιν της ελληνικής αδειοδότησης για τη συνέχιση του GSI. Είναι συνήθης πρακτική να ενημερώνονται παράκτιες χώρες για τα έργα αυτά».

«Πρόκειται για μία επί σκοπώ διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Η ενεργή NAVTEX που υπάρχει είναι αυτή που εξέδωσε ο σταθμός της Κρήτης. Δεν υπάρχει κάποια άλλη εκκρεμότητα, η γαλλική εταιρεία έχει το δικαίωμα όποτε κρίνει σκόπιμο να κινηθεί το πλοίο στα ανοιχτά», ισχυρίστηκε.

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