Χανιά: Απορριμματοφόρο έπεσε πάνω σε καφετέρια – Δύο τραυματίες

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Δύο άτομα τραυματίστηκαν το πρωί στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων, όταν ένα απορριματοφόρο της ΔΕΔΙΣΑ ακυβέρνητο έπεσε σε τραπέζι καφετέριας εν λειτουργία, τραυματίζοντας δύο άτομα.

Σύμμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr λίγο μετά τις 10 το πρωί, ενώ ο οδηγός του μικρού ηλεκτροκίνητου οχήματος που εκτελεί το δρομόλογιο πόρτα – πορτά ήταν εκτός για να περισυλλέξει απορρίματα, το όχημα έφυγε μόνο του – άγνωστο πώς– από το σημείο έξω από τις τουαλέτες του λιμενικού ταμείου μέχρι την καφετέρια.

Εκεί κατέληξε πάνω σε πελάτες, Έλληνες, που επιναν καφέ και οι οποίοι δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν με αποτέλεσμα να τραυματιστούν.

Οι δύο τραυματίες παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο οδηγός ειναι καλά στην υγεία του, αλλά σοκαρισμένος και συλλαμβάνεται.

Προανάκριση διενεργεί το λιμεναρχείο Χανίων ενώ στο σημείο αναμένεται πραγματογνώμονας.

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