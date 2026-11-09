Box Office ΗΠΑ: Ιστορικό άνοιγμα 31,6 εκατ. δολαρίων για το γιαπωνέζικο «Godzilla Minus Zero» (videos)

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Στην κορυφή του αμερικανικού box office βρέθηκε το «Godzilla Minus Zero» με το εντυπωσιακό άνοιγμα των 31,6 εκατομμυρίων δολαρίων το Σαββατοκύριακο, καταγράφοντας την κορυφαία επίδοση πρεμιέρας για ξενόγλωσση ταινία στη Βόρεια Αμερική. Η νέα παραγωγή του Τακάσι Γιαμαζάκι (Takashi Yamazaki), που αποτελεί sequel του βραβευμένου με Όσκαρ «Godzilla Minus One» (2023), ξεπέρασε με άνεση την ταινία κινούμενων σχεδίων της Warner Bros. «The Cat in the Hat». Η ταινία, στην οποία δανείζει τη φωνή του ο Μπιλ Χέιντερ (Bill Hader), έκανε ντεμπούτο με 20,5 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των στούντιο, συν 10 εκατομμύρια δολάρια από το διεθνές box office.

Αν και ο Godzilla γιόρτασε πρόσφατα τα 72α γενέθλιά του, ο Γιαμαζάκι κατάφερε να δώσει νέα πνοή σε ένα από τα μακροβιότερα κινηματογραφικά franchises, επιστρέφοντάς το στις ιαπωνικές του ρίζες. Με προϋπολογισμό που δεν ξεπέρασε τα 20 εκατομμύρια δολάρια και σε παραγωγή της Toho, το φιλμ εκτυλίσσεται στη μεταπολεμική Ιαπωνία. Παγκοσμίως συγκέντρωσε 21,3 εκατομμύρια δολάρια από αίθουσες IMAX, ενώ στους κινηματογράφους της Ιαπωνίας οι εισπράξεις του Σαββατοκύριακου άγγιξαν τα 17 εκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με το ΑP, καμία ξενόγλωσση ταινία μυθοπλασίας δεν έχει σημειώσει μεγαλύτερο άνοιγμα το πρώτο της Σαββατοκύριακο εκτός αν συνυπολογιστεί το «Passion of the Christ» του 2004, που έκανε πρεμιέρα με 83,8 εκατομμύρια δολάρια, με τους διαλόγους του να είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου στα αραμαϊκά. Το «Godzilla Minus Zero» κατέρριψε το ρεκόρ για live-action ταινία που είχε προηγουμένως το «Hero» του 2004 (με άνοιγμα 17,9 εκατομμυρίων δολαρίων), επιβεβαιώνοντας τη δυναμική των μη αγγλόφωνων ταινιών στο αμερικανικό κοινό.

Παράλληλα, σημειώθηκε το ευρύτερο άνοιγμα που έχει πραγματοποιήσει ποτέ ινδική ταινία στη Βόρεια Αμερική. Το «Ramayana: Rise of a Legend», ένα έπος βασισμένο στη μυθολογία της χώρας, αποτελεί το πρώτο μέρος μιας διλογίας και η ακριβότερη παραγωγή στην ιστορία του εγχώριου κινηματογράφου της. Με τη διανομή της Sony Pictures στη Βόρεια Αμερική, συγκέντρωσε 8,7 εκατομμύρια δολάρια, ενώ στην εγχώρια αγορά απέφερε 32 εκατομμύρια δολάρια. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του τριημέρου ήταν επίσης το «Wild Horse Nine», η μαύρη κωμωδία του Μάρτιν ΜακΝτόνα (Martin McDonagh) με πρωταγωνιστές δύο πράκτορες της CIA (Τζον Μάλκοβιτς [John Malkovich], Σαμ Ρόκγουελ [Sam Rockwell]) στο Νησί του Πάσχα. Η ταινία έκανε ντεμπούτο σε 1.100 αμερικανικές αίθουσες, συγκεντρώνοντας 6 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ και 6,6 εκατομμύρια διεθνώς. Στο μεταξύ, το «You Can See Everything» των Νέιθαν Φίλντερ (Nathan Fielder) και Λανς Όπενχαϊμ (Lance Oppenheim) συνέχισε την εντυπωσιακή του πορεία, συγκεντρώνοντας 8,9 εκατομμύρια δολάρια στο τέταρτο Σαββατοκύριακο προβολής του. Το ντοκιμαντέρ της A24 για την Ελίζαμπεθ Χολμς (Elizabeth Holmes) έχει φτάσει μέχρι στιγμής τα 79,8 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις στη Βόρεια Αμερική.

Το Τop 10 του αμερικανικού box office (6-8 Nοεμβρίου)

Οι εκτιμώμενες πωλήσεις εισιτηρίων στις αίθουσες των ΗΠΑ και του Καναδά, σύμφωνα με τη Rentrak:

1. «Godzilla Minus Zero», 31,6 εκατομμύρια δολάρια

2. «The Cat in the Hat», 20,5 εκατομμύρια δολάρια

3. «Drummer Boy», 9,3 εκατομμύρια δολάρια

4. «You Can See Everything», 8,9 εκατομμύρια δολάρια

5. «Ramayana: Rise of a Legend», 8,7 εκατομμύρια δολάρια

6. «Wildwood», 7 εκατομμύρια δολάρια

7. «Clayface», 6,7 εκατομμύρια δολάρια

8. «Wild Horse Nine», 6 εκατομμύρια δολάρια

9. Stray Kids (ειδική προβολή συναυλίας), 3,7 εκατομμύρια δολάρια

10. «Wicker», 3,4 εκατομμύρια δολάρια

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