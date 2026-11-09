Bill Skarsgård: Κουράστηκε να παίζει σκοτεινούς χαρακτήρες, αλλά αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για τον «κακό» του James Bond (videos)

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Ο Μπιλ Σκάρσγκαρντ (Bill Skarsgård) σε συνέντευξή του βάζει φρένο στους σκοτεινούς χαρακτήρες που καθόρισαν την καριέρα του αλλά αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για τον «κακό» του Τζέιμς Μποντ (James Bond).

Ο σουηδός ηθοποιός, που έχει ταυτιστεί με μερικούς από τους πιο εφιαλτικούς χαρακτήρες του σινεμά, από τον Pennywise στο «It» και τον Κόμη Όρλοκ στο «Nosferatu», μέχρι τον Eric Draven στο «The Crow» και τον Marquis de Gramont στο «John Wick: Chapter 4» αποκάλυψε ότι πλέον είναι πολύ πιο επιλεκτικός με αυτούς τους ρόλους.

«Για να υποδυθώ έναν κακό, θα πρέπει να είναι κάτι που μου φαίνεται πρωτότυπο, κάτι που δεν έχω ξανακάνει», είπε ο Σκάρσγκαρντ καλεσμένος στο podcast «Happy Sad Confused» και στον Τζος Χόροβιτς (Josh Horowitz). «Νιώθω, κατά κάποιον τρόπο, ότι έχω εξαντληθεί σε αυτό το είδος. Υπάρχουν βέβαια κακοί που θα μπορούσαν να έχουν ενδιαφέρον με διαφορετικό τρόπο, αρκεί να πρόκειται για το κατάλληλο πρότζεκτ», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, ο Χόροβιτς έφερε στην κουβέντα το διαχρονικό ενδιαφέρον του ηθοποιού για το σύμπαν του Τζέιμς Μποντ, με τον Σκάρσγκαρντ να σχολιάζει χαριτολογώντας τη μη συμμετοχή του στα δοκιμαστικά:

«Ναι! Βέβαια, δεν με πήραν ποτέ τηλέφωνο για τον Τζέιμς Μποντ, δεν ξέρω γιατί», αστειεύτηκε. «Ίσως σκέφτηκαν: “Δεν μπορούμε να βάλουμε Σουηδό γι’ αυτόν τον ρόλο”. Ούτε καν με εξέτασαν ως επιλογή», ανέφερε.

Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, ο σταρ της ταινίας «The Dead Man’s Wire» συμφώνησε πως δε θα τον ενδιέφερε μια 10ετής ή 15ετής δεσμευτική συμφωνία για να ηγηθεί του franchise ως 007. Αντίθετα, εξέφρασε την επιθυμία για έναν μεμονωμένο ρόλο κακού, φέρνοντας ως παραδείγματα τις χαρακτηριστικές ερμηνείες του Μαντς Μίκελσεν (Mads Mikkelsen – Le Chiffre στο Casino Royale) και του Χαβιέρ Μπαρδέμ (Javier Bardem – Silva στο Skyfall).

Σημειώνεται ότι ο Σκάρσγκαρντ, πρωταγωνιστεί στη νέα πολεμική ταινία του Πίτερ Μπεργκ (Peter Berg), «The Mosquito Bowl», η οποία προβάλλεται αυτή τη στιγμή στις αμερικανικές αίθουσες και αναμένεται να είναι διαθέσιμη στο Netflix από τις 25 Νοεμβρίου.

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