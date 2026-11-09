search
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.11.2026 12:33
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.11.2026 10:30

Nova TV: Εμβληματικές «Ιστορίες Γυναικών» σε Α’ προβολή στο Novalifε!

09.11.2026 10:30
novalife_0911

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google
  • Πρεμιέρα για τα ντοκιμαντέρ «I am Jackie O» (10/11) και «A Woman at the Head of Dior» (17/11), τις Τρίτες του Noεμβρίου (21:00)
  • Οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να θυμηθούν και το ντοκιμαντέρ «Whitney: Can I Be Me» (24/11)

Εμβληματικές «Ιστορίες Γυναικών» έρχονται και τις Τρίτες του Νοεμβρίου στο Novalifε! Τα ντοκιμαντέρ που θα απολαύσουν σε πρώτη προβολή οι συνδρομητές είναι τα «I am Jackie O» (10/11) και «A Woman at the Head of Dior» (17/11), ενώ θα  θυμηθούν ξανά τo ντοκιμαντέρ «Whitney: Can I Be Me» (24/11).

Στο ντοκιμαντέρ «I Am Jackie O»» που θα προβληθεί την Τρίτη 10 Νοεμβρίου (2020, διάρκειας 79’) οι συνδρομητές θα έχουν τη δυνατότητα να δουν σπάνιο υλικό και μαρτυρίες που ακολουθούν την Τζάκι Κένεντι Ωνάση από Πρώτη Κυρία σε παγκόσμιο είδωλο, φωτίζοντας τις τραγωδίες, τις σχέσεις και την αποφασιστικότητα που διαμόρφωσαν τη δημόσια και ιδιωτική ζωή της.

Η συνέχεια την Τρίτη 17 Νοεμβρίου στις 21:00 περιλαμβάνει το ντοκιμαντέρ «A Woman at the Head of Dior» (2021, διάρκειας 55’).

Η κάμερα ακολουθεί τη Μαρία Γκράτσια Κιούρι, την πρώτη γυναίκα επικεφαλής του Dior, καθώς δημιουργεί μια νέα συλλογή υψηλής ραπτικής. Από τα σχέδια έως την πασαρέλα, τέχνη, φεμινισμός και δεξιοτεχνία διαμορφώνουν το όραμά της.

Απόλαυσε τις «Ιστορίες Γυναικών» στo Novalifε, αλλά και On Demand μέσα από την πλατφόρμα Nova TV, όποτε εσύ επιθυμείς, με περισσότερες από 6.000 ταινίες και επεισόδια σειρών. Παράλληλα, με τη λειτουργία Preview Videos μπορείς να πάρεις μια πρώτη γεύση από το περιεχόμενο πριν επιλέξεις τι θα παρακολουθήσεις, ενώ η δυνατότητα offline θέασης σου επιτρέπει να κατεβάζεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές και να τις απολαμβάνεις ακόμα και χωρίς σύνδεση στο internet.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
motor-oil-eksot
BUSINESS

Motor Oil: Στηρίζοντας τη νέα γενιά, δίνοντας αξία στο αύριο

fiori-metallinou
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Ποια είναι η Φιόρη Μεταλληνού, η Ελληνίδα αστροφυσικός που θα βρίσκεται στο πλευρό του Αδριανού Γολέμη στην ιστορική αποστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

merkel-portreto1
ΚΟΣΜΟΣ

Η αναπάντεχη νοσταλγία των Γερμανών για την Μέρκελ, το πορτρέτο που κάνει… θραύση και το «Nein» της

mitsotakis_tilefono
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τηλεφώνημα Μητσοτάκη στον νέο πρωθυπουργο της Ρουμανίας, Λούκα Νικουλέσκου – Τι συζήτησαν

komodiaxorissinora_akropol
ADVERTORIAL

ΚΩΜΩΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ… για τους ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ – Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Ακροπόλ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giamali–new
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Η διπλή πρωτιά της Γιάμαλη στη μεσημεριανή ζώνη και η ισοπαλία

petilon-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ερρίκος Πετιλόν: «Θα συνεργαστώ με τις Αρχές για να αποδείξω την αθωότητά μου» - Οι οκτώ εταιρείες στο όνομά του και τα χρέη των 595.976 ευρώ (video)

4108697.jpg

Ρηματικές διακοινώσεις: Τι είναι, ποια η βαρύτητά τους

tsipras-androulakis-velopoulos-samaras
ΚΑΛΧΑΣ

Το καλώδιο των εξελίξεων, οι κολλημένες βελόνες στα γκάλοπ, ο Παριζιάνος Τσίπρας, ο στάσιμος Ανδρουλάκης, ο ρόλος Βελόπουλου, ο Σαμαράς κρατάει δυνάμεις

KALODIO_NEW_1234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου: «Μήνυμα» ΗΠΑ στην Τουρκία - «Σε τέτοια έργα δεν δικαιολογούνται αντιρρήσεις»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 09.11.2026 12:33
motor-oil-eksot
BUSINESS

Motor Oil: Στηρίζοντας τη νέα γενιά, δίνοντας αξία στο αύριο

fiori-metallinou
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Ποια είναι η Φιόρη Μεταλληνού, η Ελληνίδα αστροφυσικός που θα βρίσκεται στο πλευρό του Αδριανού Γολέμη στην ιστορική αποστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

merkel-portreto1
ΚΟΣΜΟΣ

Η αναπάντεχη νοσταλγία των Γερμανών για την Μέρκελ, το πορτρέτο που κάνει… θραύση και το «Nein» της

1 / 3