Τουρκία: Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο χάλυβα στη Σμύρνη – Τουλάχιστον 6 νεκροί, επιχείρηση για 8 εγκλωβισμένους (videos)

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Συναγερμός στην Τουρκία, έπειτα από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο σιδήρου και χάλυβα, στην περιοχή Αλίαγα της Σμύρνης.

Σύμφωνα με το TRT και το CNNTurk τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή του στην έκρηξη, ενώ πάνω από 10 άτομα τραυματίστηκαν.

Η αρχική ανακοίνωση της νομαρχίας έκανε λόγο για τρεις νεκρούς ωστόσο ένας από τους βαριά τραυματισμένους υπέκυψε στο νοσοκομείο όπου διακομίστηκε, ενώ δύο ακόμη εργάτες ανασύρθηκαν νεκροί από τα ερείπια, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θυμάτων στα 6.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται αδιάκοπα για τον εντοπισμό των οκτώ ακόμη ανθρώπων που παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια.

Η νομαρχία Σμύρνης ανακοίνωσε επίσης ότι, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η έκρηξη προκλήθηκε όταν γερανός έσπασε και έπεσε σε ηλεκτρικό κλίβανο κατά τη χύτευση υγρού χάλυβα.

SON DAKİKA | İzmir Aliağa'da HABAŞ'a ait karbondioksit dolum tesisinde patlama meydana geldi.pic.twitter.com/eRYFZqUIsA November 9, 2026

Μετά την έκρηξη εκδηλώθηκε φωτιά στο εργοστάσιο, ενώ πυκνοί καπνοί άρχισαν να υψώνονται από το σημείο και ήταν ορατοί ακόμη και από μεγάλη απόσταση.

İzmir’in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren HABAŞ’ta patlama oldu.



Çok sayıda yaralı olduğu öne sürülüyor.



Duman, İzmir’den de görünüyor. pic.twitter.com/VkcBOCZWaH November 9, 2026

Μετά την ενημέρωση για το περιστατικό, στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ασθενοφόρα και ομάδες ασφαλείας.

İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası’nda şiddetli bir patlama meydana geldi.



Patlamanın ardından çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, bölgeye ambulanslar da sevk edildi. Olayda yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor. pic.twitter.com/lLYcYRwkf0 — İzmir Geyik (@izmirgeyik) November 9, 2026

İzmir’in Aliağa ilçesindeki bir sanayi tesisinde patlama olduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sanayi tesisinde çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı pic.twitter.com/wDkrRPhjPQ November 9, 2026

«Νόμιζα ότι ήταν σεισμός»

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν στο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu τη σφοδρότητα της έκρηξης.

«Το έδαφος σείστηκε. Ήταν πολύ έντονο. Ένιωθα σαν να μετατοπιζόταν ο φλοιός της γης από κάτω μας. Νόμιζα ότι ήταν σεισμός. Όταν κοίταξα το εργοστάσιο απέναντί μας, έβγαινε πυκνός μαύρος καπνός. Ήταν σαν το έδαφος να είχε κυριολεκτικά μετατοπιστεί από κάτω μας. Ξέσπασε φωτιά εκεί που ήταν η καμινάδα», ανέφερε ο Ντενίζ Ουλκέρ.

Ο υπουργός Εργασίας Βεντάτ Ισιχάν ανακοίνωσε τον ορισμό επικεφαλής επιθεωρητή για τη διερεύνηση του δυστυχήματος.

🚨Three people have died in an explosion at the HABAŞ Iron and Steel Plant in Türkiye’s Izmir province



15 people were injured, three of whom are in critical condition. pic.twitter.com/kpqSq59NzE — Global Brief (@globalbrief_now) November 9, 2026

Μετά το περιστατικό, ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτζί, δήλωσε: «Μια έκρηξη και η επακόλουθη πυρκαγιά σημειώθηκαν σε ένα εργοστάσιο σιδήρου και χάλυβα στη Σμύρνη. Από την πρώτη στιγμή του περιστατικού, όλες οι αρμόδιες μονάδες μας συνεργάζονται συντονισμένα επί τόπου, πραγματοποιώντας αδιάκοπα επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, κατάσβεσης και παρέμβασης».

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