search
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.11.2026 15:33
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.11.2026 14:07

Τουρκία: Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο χάλυβα στη Σμύρνη – Τουλάχιστον 6 νεκροί, επιχείρηση για 8 εγκλωβισμένους (videos)

09.11.2026 14:07
EKRIXI_SMIRNI_GRAB

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Συναγερμός στην Τουρκία, έπειτα από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο σιδήρου και χάλυβα, στην περιοχή Αλίαγα της Σμύρνης.

Σύμφωνα με το TRT και το CNNTurk τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή του στην έκρηξη, ενώ πάνω από 10 άτομα τραυματίστηκαν.

Η αρχική ανακοίνωση της νομαρχίας έκανε λόγο για τρεις νεκρούς ωστόσο ένας από τους βαριά τραυματισμένους υπέκυψε στο νοσοκομείο όπου διακομίστηκε, ενώ δύο ακόμη εργάτες ανασύρθηκαν νεκροί από τα ερείπια, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θυμάτων στα 6.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται αδιάκοπα για τον εντοπισμό των οκτώ ακόμη ανθρώπων που παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια.

Η νομαρχία Σμύρνης ανακοίνωσε επίσης ότι, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η έκρηξη προκλήθηκε όταν γερανός έσπασε και έπεσε σε ηλεκτρικό κλίβανο κατά τη χύτευση υγρού χάλυβα.

Μετά την έκρηξη εκδηλώθηκε φωτιά στο εργοστάσιο, ενώ πυκνοί καπνοί άρχισαν να υψώνονται από το σημείο και ήταν ορατοί ακόμη και από μεγάλη απόσταση.

Μετά την ενημέρωση για το περιστατικό, στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ασθενοφόρα και ομάδες ασφαλείας.

«Νόμιζα ότι ήταν σεισμός»

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν στο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu τη σφοδρότητα της έκρηξης.

«Το έδαφος σείστηκε. Ήταν πολύ έντονο. Ένιωθα σαν να μετατοπιζόταν ο φλοιός της γης από κάτω μας. Νόμιζα ότι ήταν σεισμός. Όταν κοίταξα το εργοστάσιο απέναντί μας, έβγαινε πυκνός μαύρος καπνός. Ήταν σαν το έδαφος να είχε κυριολεκτικά μετατοπιστεί από κάτω μας. Ξέσπασε φωτιά εκεί που ήταν η καμινάδα», ανέφερε ο Ντενίζ Ουλκέρ.

Ο υπουργός Εργασίας Βεντάτ Ισιχάν ανακοίνωσε τον ορισμό επικεφαλής επιθεωρητή για τη διερεύνηση του δυστυχήματος.

Μετά το περιστατικό, ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτζί, δήλωσε: «Μια έκρηξη και η επακόλουθη πυρκαγιά σημειώθηκαν σε ένα εργοστάσιο σιδήρου και χάλυβα στη Σμύρνη. Από την πρώτη στιγμή του περιστατικού, όλες οι αρμόδιες μονάδες μας συνεργάζονται συντονισμένα επί τόπου, πραγματοποιώντας αδιάκοπα επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, κατάσβεσης και παρέμβασης».

Διαβάστε επίσης:

Ουγγαρία: Συνελήφθη ο αδελφός του πρώην πρωθυπουργού Ορμπάν – Σε εξέλιξη έρευνες σε σπίτια πολλών προσώπων

Ροζ σκάνδαλο Nvidia: Τα…νυχτοπερπατήματα του Τζένσεν Χουάνγκ θέτουν ζήτημα εθνικής ασφάλειας στις ΗΠΑ – Ποιος ήξερε τι για την εξωσυζυγική σχέση

Η αναπάντεχη νοσταλγία των Γερμανών για την Μέρκελ, το πορτρέτο που κάνει… θραύση και το «Nein» της

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kardia_0911_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Πώς να βελτιώσω την υγεία της καρδιάς μου – Οδηγός για ευεξία και μακροζωία

apostolakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποστολάκης για καλώδιο: Η Τουρκία δεν έχει κανένα δικαίωμα να απαιτεί άδεια

pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίσημη ενημέρωση για το καλώδιο ζητά το ΠΑΣΟΚ – «Η κρισιμότητα των στιγμών δεν επιτρέπουν κορώνες για εσωτερική κατανάλωση»

russia_ukraine_usa_0911_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Οι εγγυήσεις ασφαλείας στην κορυφή της ατζέντας των ειρηνευτικών συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι

india-dolofonia-4xronou
ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ινδία: 27χρονος σκότωσε τον 4χρονο γιο του ξαδέλφου του για να πουλήσει τα όργανά του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giamali–new
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Η διπλή πρωτιά της Γιάμαλη στη μεσημεριανή ζώνη και η ισοπαλία

KALODIO_NEW_1234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου: «Μήνυμα» ΗΠΑ στην Τουρκία - «Σε τέτοια έργα δεν δικαιολογούνται αντιρρήσεις»

petilon-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ερρίκος Πετιλόν: «Θα συνεργαστώ με τις Αρχές για να αποδείξω την αθωότητά μου» - Οι οκτώ εταιρείες στο όνομά του και τα χρέη των 595.976 ευρώ (video)

4108697.jpg

Ρηματικές διακοινώσεις: Τι είναι, ποια η βαρύτητά τους

tsipras-androulakis-velopoulos-samaras
ΚΑΛΧΑΣ

Το καλώδιο των εξελίξεων, οι κολλημένες βελόνες στα γκάλοπ, ο Παριζιάνος Τσίπρας, ο στάσιμος Ανδρουλάκης, ο ρόλος Βελόπουλου, ο Σαμαράς κρατάει δυνάμεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 09.11.2026 15:33
kardia_0911_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Πώς να βελτιώσω την υγεία της καρδιάς μου – Οδηγός για ευεξία και μακροζωία

apostolakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποστολάκης για καλώδιο: Η Τουρκία δεν έχει κανένα δικαίωμα να απαιτεί άδεια

pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίσημη ενημέρωση για το καλώδιο ζητά το ΠΑΣΟΚ – «Η κρισιμότητα των στιγμών δεν επιτρέπουν κορώνες για εσωτερική κατανάλωση»

1 / 3