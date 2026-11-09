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09.11.2026 13:02

Ουγγαρία: Συνελήφθη ο αδελφός του πρώην πρωθυπουργού Ορμπάν – Σε εξέλιξη έρευνες σε σπίτια πολλών προσώπων

09.11.2026 13:02
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Ο αδελφός του εθνικιστή πρώην πρωθυπουργού της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν τέθηκε υπό κράτηση, σύμφωνα με πληροφορίες του Τύπου τις οποίες επικαλέστηκε ο νυν πρωθυπουργός Πίτερ Μάγιαρ.

«Σύμφωνα με πληροφορίες του Τύπου, ο αδελφός του Βίκτορ Ορμπάν, ο Αρόν Ορμπάν, τέθηκε υπό κράτηση με την υποψία της εμπορίας ανθρώπων», έγραψε ο Πίτερ Μάγιαρ στο Facebook.

Η πληροφορία μεταδόθηκε αρχικά από τον Kontroll, έναν ιστότοπο που ανήκει στον αδελφό του Μάγιαρ.

Η αστυνομία της Ουγγαρίας είχε επισημάνει νωρίτερα σήμερα το πρωί ότι «πολλά πρόσωπα συνελήφθησαν» στη Βουδαπέστη και σε δύο άλλες πόλεις της γειτονικής επαρχίας Πεστ στο πλαίσιο επιχείρησης που διεξήχθη και η οποία αφορούσε δύο ποινικές υποθέσεις.

«Έρευνες διεξάγονται αυτή τη στιγμή στα σπίτια των προσώπων», πρόσθετε η ανακοίνωση της αστυνομίας, η οποία προανήγγειλε ότι αργότερα σήμερα το απόγευμα θα δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα φερόμενα αδικήματα.

Ο συντηρητικός φιλοευρωπαίος Πίτερ Μάγιαρ εξελέγη στην πρωθυπουργία της Ουγγαρίας τον Μάιο με την υπόσχεση να αποδομήσει το σύστημα Ορμπάν και να αντιμετωπίσει τη διαφθορά που υπονόμευε τη χώρα κατά τη διάρκεια της ανελεύθερης διακυβέρνησής του.

Τρεις πρώην υπουργοί βρίσκονται ήδη υπό κράτηση, ανάμεσά τους ο Γκιόργκι Ματόλσι, ο οποίος ήταν επί 12 χρόνια επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας της Ουγγαρίας και θεωρούνταν «το δεξί χέρι» του Ορμπάν.

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