Η αναπάντεχη νοσταλγία των Γερμανών για την Μέρκελ, το πορτρέτο που κάνει… θραύση και το «Nein» της

Takeaways by to pontiki AI Πολλοί Γερμανοί πολίτες εκφράζουν νοσταλγία για την Άνγκελα Μέρκελ, αναγνωρίζοντάς την ως σύμβολο πολιτικής σταθερότητας και μετριοπάθειας σε μια περίοδο έντονων αμφισβητήσεων.

Η επισκεψιμότητα στο Μουσείο Μπόντε του Βερολίνου αυξήθηκε κατά 80% λόγω της έκθεσης του επίσημου πορτρέτου της πρώην καγκελαρίου, γεγονός που οδήγησε στην παράταση της έκθεσης.

Δημοσκοπήσεις της εταιρείας Forsa καταδεικνύουν ότι η δημοτικότητα του διαδόχου της, Φρίντριχ Μερτς, βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα συγκριτικά με τα ποσοστά αποδοχής της Μέρκελ κατά την αποχώρησή της.

Η πρώην καγκελάριος εξακολουθεί να προκαλεί έντονες αντιδράσεις λόγω της πολιτικής κληρονομιάς της, η οποία συνδέεται με αποφάσεις για το μεταναστευτικό και τις ενεργειακές επιλογές της χώρας.

Παρά τη νοσταλγία του κοινού, η Άνγκελα Μέρκελ διατηρεί αποστάσεις από τη δημοσιότητα, αρνούμενη να απαντήσει σε ερωτήσεις κατά τις πρόσφατες επισκέψεις της στο μουσείο.

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Οι Γερμανοί νοσταλγούν την Άνγκελα Μέρκελ, παρά τις έντονες αντιδράσεις που εξακολουθεί να προκαλεί η πολιτική κληρονομιά της. Το επίσημο πορτρέτο της πρώην καγκελαρίου προσελκύει πλήθη επισκεπτών σε μουσείο του Βερολίνου, την ώρα που η δημοτικότητα του διαδόχου της, Φρίντριχ Μερτς, βρίσκεται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα.

Όπως αναφέρουν οι New York Times, δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Γερμανοί θα προτιμούσαν να βρίσκεται ξανά η Μέρκελ στο τιμόνι της χώρας, παρότι τόσο εκείνη όσο και ο Μερτς προέρχονται από το κεντροδεξιό Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα.

Άνγκελα Μέρκελ: Το πορτρέτο που αύξησε κατά 80% την επισκεψιμότητα

Η Μέρκελ αποχώρησε από την εξουσία το 2021, έπειτα από 16 χρόνια στην καγκελαρία. Το επίσημο πορτρέτο της εκτίθεται από τα τέλη του καλοκαιριού στο Μουσείο Μπόντε του Βερολίνου, όπου η ημερήσια επισκεψιμότητα έχει αυξηθεί κατά 80%.

Το ενδιαφέρον είναι τόσο μεγάλο, ώστε η έκθεση παρατάθηκε μέχρι το τέλος του έτους.

Σύμφωνα με τον Πέτερ Ματούσεκ, επικεφαλής της εταιρείας δημοσκοπήσεων Forsa, η αποδοχή του Μερτς βρίσκεται μόλις στο 11%, ενώ η Μέρκελ αποχώρησε με ποσοστό κοντά στο 75%, συγκεντρώνοντας υποστήριξη πέρα από τα κομματικά όρια.

«Οι άνθρωποι έχουν την εικόνα μιας καγκελαρίου που φαινόταν ικανή να κρατά τη χώρα ενωμένη», εξηγεί.

Η νοσταλγία και οι αμφιλεγόμενες πολιτικές επιλογές

Η δημοφιλία της Μέρκελ συνυπάρχει με την έντονη κριτική για αποφάσεις της που συνδέονται με σημερινά προβλήματα της Γερμανίας.

Κατά τη διακυβέρνησή της προώθησε τις εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία, ενώ έκλεινε πυρηνικούς σταθμούς. Παράλληλα, υποδέχθηκε περισσότερους από ένα εκατομμύριο πρόσφυγες, κυρίως από τη Συρία, το Αφγανιστάν και το Ιράκ.

Οι επιλογές αυτές προκάλεσαν τελικά αντιδράσεις, ενώ, σύμφωνα με σχολιαστές, η δυσαρέσκεια για το μεταναστευτικό συνέβαλε στην άνοδο της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD).

Το κόμμα βρίσκεται πλέον κοντά στην ανάληψη της διακυβέρνησης ενός ανατολικογερμανικού κρατιδίου, μετά την επικράτησή του απέναντι στους Χριστιανοδημοκράτες στις φθινοπωρινές εκλογές. Την ίδια ώρα, ο Μερτς αντιμετωπίζει καθημερινές φήμες περί ενδεχόμενης κατάρρευσης της κυβέρνησής του.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, πολλοί Γερμανοί βλέπουν στη Μέρκελ ένα σύμβολο πολιτικής σταθερότητας και μετριοπάθειας.

Ένας 28χρονος ζωγράφος και ένα πορτρέτο που διχάζει

Η ίδια η Μέρκελ επέλεξε τον σχετικά άγνωστο, 28χρονο Γαλλογερμανοκαναδό ζωγράφο Ζερεμί Κεϊράς για το επίσημο πορτρέτο της, το οποίο συνήθως αναθέτει η Ομοσπονδιακή Καγκελαρία μετά την αποχώρηση ενός καγκελαρίου.

Επέλεξε επίσης το Μουσείο Μπόντε, στη Νήσο των Μουσείων, κοντά στο διαμέρισμα όπου ζούσε ως έφηβη στο Ανατολικό Βερολίνο.

Στον λιτό πίνακα εμφανίζεται με μπλε σακάκι, σοβαρή έκφραση και τα δάχτυλα ενωμένα πάνω σε ένα τραπέζι. Δίπλα της διακρίνονται δύο φάκελοι και ο χαρακτηριστικός ασημένιος κύβος που διατηρούσε στο γραφείο της, με τη φράση «Στη γαλήνη βρίσκεται η δύναμη».

Οι κριτικές υπήρξαν αντικρουόμενες. Ορισμένοι μίλησαν για «μνημειώδες έργο», στο οποίο «τίποτα δεν έχει εξωραϊστεί», ενώ άλλοι το χαρακτήρισαν «σχεδόν στερημένο από ύφος» και «τόσο τολμηρό όσο ένας διοικητικός κανονισμός».

Το περιοδικό Monopol συνέδεσε το έργο με το λεγόμενο «Merkelcore», έναν όρο του φιλοσόφου Ματίας Βάρκους που περιγράφει την εξύμνηση μιας γερμανικής μετριότητας χωρίς συγκρούσεις.

Η επίσκεψη της Μέρκελ και το κοφτό «Nein»

Η πρώην καγκελάριος οργάνωσε τρεις συναντήσεις με σχολικές ομάδες μπροστά στο πορτρέτο της, χωρίς να επιτρέψει την παρουσία δημοσιογράφων ή άλλων επισκεπτών.

Η διευθύντρια του μουσείου, Άντιε Σέρνερ, που παρακολούθησε δύο συναντήσεις, αρνήθηκε να αποκαλύψει όσα ειπώθηκαν, σεβόμενη την ιδιωτικότητα της Μέρκελ.

Σε μία από τις επισκέψεις, η 63χρονη Χάιντι Μπραντ, που είχε ντυθεί όπως η πρώην καγκελάριος στον πίνακα, και ένα ζευγάρι που είχε ταξιδέψει σχεδόν 483 χιλιόμετρα βρέθηκαν αποκλεισμένοι από την αίθουσα.

Όταν ολοκληρώθηκε η συνάντηση, η Μέρκελ πέρασε αποφασιστικά μπροστά από όσους περίμεναν να τη χαιρετήσουν.

Ένας δημοσιογράφος τη ρώτησε αν μπορούσε να της απευθύνει μια ερώτηση.

«Nein» («Όχι»), απάντησε κοφτά.

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