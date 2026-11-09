Σοκαριστική καταγγελία για τον αδελφό του Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ: «Με νάρκωνε, με κακοποιούσε και με κρατούσε αιχμάλωτη»

Takeaways by to pontiki AI Μια γυναίκα καταγγέλλει ότι ο Σαλάχ Αλ Φαγέντ την εξανάγκαζε σε χρήση ναρκωτικών και τη σεξουαλική κακοποιούσε σε απομονωμένο κτήμα στη Σκωτία κατά τη δεκαετία του 1990.

Η καταγγέλλουσα εργαζόταν στα πολυκαταστήματα Harrods και μεταφέρθηκε με ιδιωτικό αεροσκάφος της οικογένειας Φαγέντ στο κτήμα Μπαλναγκόουν, όπου υποστήριξε ότι ο Σαλάχ Αλ Φαγέντ ήλεγχε πλήρως την καθημερινότητά της.

Η Αστυνομία της Σκωτίας ανακοίνωσε ότι έχει ταυτοποιήσει τρία πρόσωπα σε σχέση με αδικήματα που αφορούν αριθμό θυμάτων στο συγκεκριμένο κτήμα, ενώ οι έρευνες παραμένουν σε εξέλιξη.

Παράλληλα, η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου διερευνά εκατοντάδες καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση και εμπορία ανθρώπων που αφορούν τον Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ και πρόσωπα που φέρονται να διευκόλυναν τη δράση του.

Η καταγγέλλουσα τάσσεται υπέρ της διενέργειας επίσημης δημόσιας έρευνας, εκφράζοντας αμφιβολίες για το αν οι τρέχουσες αστυνομικές διαδικασίες εξετάζουν την υπόθεση σε όλο το εύρος της.

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Μια γυναίκα καταγγέλλει ότι ο Σαλάχ Φαγέντ, αδελφός του πρώην ιδιοκτήτη των Harrods, Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ, τη μετέφερε σε απομονωμένο κτήμα στα Χάιλαντς της Σκωτίας, όπου την εξανάγκαζε να παίρνει ναρκωτικές ουσίες, την κακοποιούσε σεξουαλικά και την κρατούσε παρά τη θέλησή της. Η μαρτυρία της στο BBC Scotland προστίθεται στις εκατοντάδες καταγγελίες σε βάρος των αδελφών Φαγέντ.

Η γυναίκα, που παρουσιάζεται με το ψευδώνυμο Τζιλ για νομικούς λόγους, εργαζόταν σε νεαρή ηλικία στα Harrods τη δεκαετία του 1990, όταν επιλέχθηκε για ένα πρόγραμμα που πίστευε ότι αφορούσε την εκπαίδευση στελεχών.

Μιλώντας για πρώτη φορά για όσα καταγγέλλει ότι υπέστη στη Σκωτία, περιέγραψε πώς μεταφέρθηκε με το ιδιωτικό αεροσκάφος της οικογένειας Φαγέντ στο κτήμα Μπαλναγκόουν, στην περιοχή Ίστερ Ρος, όπου, σύμφωνα με την ίδια, δέχθηκε επανειλημμένες σεξουαλικές επιθέσεις.

Από τα Harrods στο απομονωμένο κτήμα της Σκωτίας

Η Τζιλ ξεκίνησε την επαγγελματική της πορεία στα Harrods, εργαζόμενη για τον Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ σε ένα γραφείο με αυστηρή επιτήρηση, όπου απασχολούνταν κυρίως νεαρές γυναίκες. Η πρόσβαση στον χώρο ελεγχόταν σχολαστικά, ενώ οι εργαζόμενες αποθαρρύνονταν από το να συναναστρέφονται άλλους ανθρώπους.

Λίγο αργότερα, μετακινήθηκε στην υπηρεσία του Σαλάχ Φαγέντ, θεωρώντας ότι οι συνθήκες θα ήταν καλύτερες, καθώς ο Μοχάμεντ, όπως είπε, της προκαλούσε δυσφορία. Ωστόσο, σύμφωνα με τη μαρτυρία της, η κατάσταση επιδεινώθηκε γρήγορα.

Η ίδια ανέφερε ότι μεταφέρθηκε δύο φορές στη Σκωτία με το ιδιωτικό αεροσκάφος της οικογένειας. Μετά την προσγείωση στο Ινβερνές, οχήματα των Φαγέντ την παραλάμβαναν από το αεροδρόμιο και τη μετέφεραν στο κτήμα.

Στο Μπαλναγκόουν υπήρχαν τρεις κατοικίες, μία για καθέναν από τους αδελφούς Φαγέντ. Η κατοικία του Σαλάχ ήταν μικρότερη από εκείνη του Μοχάμεντ και βρισκόταν σε απομονωμένο σημείο, με θέα στην κοιλάδα και το δάσος να εκτείνεται πίσω της.

Το κτήμα ανήκε στον Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ.

«Με κλείδωσε σε δωμάτιο και με ανάγκασε να πάρω ναρκωτικά»

Η Τζιλ υποστήριξε ότι ο Σαλάχ Φαγέντ την εξανάγκαζε να παίρνει παράνομες ουσίες, τις οποίες χρησιμοποιούσε, όπως καταγγέλλει, ως μέρος της σεξουαλικής κακοποίησής της.

Περιγράφοντας την πρώτη φορά, ανέφερε ότι την κλείδωσε σε δωμάτιο και προσπάθησε να την εξαπατήσει, υποστηρίζοντας πως η ουσία που της έδινε ήταν καλή για την υγεία της. Όταν εκείνη αρνήθηκε, άρχισε να της φωνάζει και την ανάγκασε να την πάρει.

Σύμφωνα με την ίδια, ο Σαλάχ ήλεγχε σχεδόν κάθε πτυχή της καθημερινότητάς της, από το φαγητό και τα ρούχα της μέχρι τις επαφές της με άλλους ανθρώπους. Τα περισσότερα από όσα συνέβαιναν, όπως τόνισε, ήταν παρά τη θέλησή της.

«Ήμουν απομονωμένη τον περισσότερο καιρό. Ήταν ένας πολύ σκληρός άνθρωπος. Γνώριζε τις ευάλωτες πλευρές μου και τις εκμεταλλευόταν. Με έκανε να αισθάνομαι ότι ήμουν ένας απαίσιος άνθρωπος», δήλωσε.

Η διαφυγή της, όπως εξήγησε, ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, ενώ χρειάστηκε χρόνος για να συνειδητοποιήσει πλήρως όσα είχε υποστεί.

Όταν κατάφερε τελικά να απομακρυνθεί, είχε καταλάβει τι της συνέβαινε και είχε αρχίσει να υποψιάζεται ότι δεν ήταν η μοναδική γυναίκα που είχε βιώσει παρόμοια κακοποίηση. Όπως είπε, προσπάθησε να σημάνει συναγερμό και να προειδοποιήσει άλλους ανθρώπους.

Εκατοντάδες καταγγελίες σε βάρος των αδελφών Φαγέντ

Ο Σαλάχ Φαγέντ ήταν ένας από τους τρεις αδελφούς που αγόρασαν το 1985 τα πολυτελή πολυκαταστήματα Harrods, στην περιοχή Νάιτσμπριτζ του Λονδίνου.

Ο ίδιος πέθανε το 2010 από καρκίνο του παγκρέατος, ενώ πολλές γυναίκες τον έχουν κατηγορήσει για κακοποίηση.

Ο Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ πέθανε το 2023. Έκτοτε, εκατοντάδες γυναίκες και κορίτσια έχουν καταγγείλει ότι υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση από εκείνον.

Το 2024, το ντοκιμαντέρ του BBC «Predator at Harrods» παρουσίασε καταγγελίες περισσότερων από 20 γυναικών για σεξουαλικές επιθέσεις από τον πρώην ιδιοκτήτη των Harrods.

Μετά τη δημοσιοποίηση αυτών των καταγγελιών, περισσότεροι από 400 άνθρωποι, φερόμενα θύματα ή μάρτυρες, έχουν απευθυνθεί σε δικηγόρους.

Σκωτία: Τρία πρόσωπα έχουν ταυτοποιηθεί από την αστυνομία

Η Αστυνομία της Σκωτίας ανακοίνωσε ότι έχει ταυτοποιήσει τρία πρόσωπα σε σχέση με αδικήματα σε βάρος περισσότερων θυμάτων στο κτήμα Μπαλναγκόουν.

Νωρίτερα φέτος, οι σκωτσέζικες αρχές είχαν γνωστοποιήσει ότι προχωρούν σε περαιτέρω έρευνες για τις καταγγελίες που συνδέονται με το συγκεκριμένο κτήμα.

«Τρία πρόσωπα έχουν ταυτοποιηθεί σε σχέση με αδικήματα που αφορούν αριθμό θυμάτων. Οι έρευνές μας συνεχίζονται και δεν θα ήταν κατάλληλο να κάνουμε περαιτέρω σχόλια», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Έρευνα για εμπορία ανθρώπων – 168 φερόμενα θύματα στη Μητροπολιτική Αστυνομία

Παράλληλα, η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου διερευνά ξεχωριστά τις καταγγελίες που συνδέονται με τον Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ, καθώς και πρόσωπα που φέρονται να διευκόλυναν τη διάπραξη των αδικημάτων του.

Η αστυνομία χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη υπόθεση μία από τις μεγαλύτερες και πιο σύνθετες έρευνες που διεξάγει αυτή την περίοδο.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωσή της, επτά ύποπτοι έχουν μέχρι στιγμής εξεταστεί με την ιδιότητα του υπόπτου, για αδικήματα που περιλαμβάνουν συνέργεια σε βιασμό και σεξουαλική επίθεση, διευκόλυνση της διάπραξης σεξουαλικών αδικημάτων και εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση.

«Μέχρι σήμερα έχουν παρουσιαστεί 168 θύματα. Θα συνεχίσουμε να αξιολογούμε τις μαρτυρίες τους για στοιχεία που σχετίζονται με την εμπορία ανθρώπων», ανέφερε η Μητροπολιτική Αστυνομία.

Σε εμπιστευτικό σημείωμα, το οποίο κοινοποιήθηκε σε επιζώντες και αφορά συνάντηση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας με τη διακομματική κοινοβουλευτική ομάδα για τους επιζώντες της υπόθεσης Φαγέντ και Harrods, αναφέρεται ότι περίπου 70 άνθρωποι έχουν παραπεμφθεί στο βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών ως πιθανά θύματα εμπορίας ανθρώπων.

Αίτημα για δημόσια έρευνα και νομικές ενέργειες

Η Τζιλ δήλωσε ότι γνωρίζει και άλλες γυναίκες που καταγγέλλουν κακοποίηση από τον Σαλάχ Φαγέντ στη Σκωτία, αν και ορισμένες δεν έχουν δημοσιοποιήσει ποτέ τις εμπειρίες τους.

Η ίδια τάσσεται υπέρ του αιτήματος ορισμένων θυμάτων για επίσημη δημόσια έρευνα με νομοθετική βάση, εκφράζοντας ανησυχία ότι οι αστυνομικές έρευνες δεν εξετάζουν την υπόθεση σε όλο της το εύρος. Αυτός είναι, όπως εξήγησε, ένας από τους λόγους που αποφάσισε να μιλήσει δημόσια.

Έχει ήδη επικοινωνήσει με τη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου και παράλληλα κινείται νομικά.

Τα Harrods, τα οποία δεν ανήκουν πλέον στην οικογένεια Φαγέντ, δήλωσαν ότι αναγνωρίζουν το «αξιοσημείωτο θάρρος» των επιζώντων που έχουν καταθέσει τις μαρτυρίες τους και ότι υποστηρίζουν την προσπάθειά τους να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Η εταιρεία έχει ήδη δημιουργήσει πρόγραμμα αποζημιώσεων για επιζώντες κακοποίησης που συνδέεται με τον Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ.

«Το κορίτσι που ήμουν τότε δεν υπάρχει πια»

Η Τζιλ εκτιμά ότι οποιαδήποτε οικονομική αποζημίωση θα μπορούσε να καλύψει μόνο ένα μέρος των συνεπειών που είχε η κακοποίηση στη ζωή της.

Όπως εξήγησε, η απώλεια χρόνων από τη ζωή της, τα έξοδα θεραπείας και οι επιπτώσεις στην καριέρα και την οικογένειά της είναι ζητήματα για τα οποία θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει επανόρθωση.

«Το κορίτσι που ήμουν όταν με έστειλαν σε εκείνον τον άνθρωπο δεν υπάρχει πια. Δεν ξέρω ποια θα είχε γίνει ή πώς θα ήταν η ζωή της», είπε.

«Η προσπάθεια να συνέλθω από όσα συνέβησαν έγινε το έργο της ζωής μου. Ήταν ένας πικρός, πολύ πικρός αγώνας που κράτησε δεκαετίες».

Το BBC έχει επικοινωνήσει δύο φορές με τους υπευθύνους του κτήματος Μπαλναγκόουν, ζητώντας σχόλιο για τις καταγγελίες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει λάβει απάντηση.

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