Ροζ σκάνδαλο με «άρωμα» κατασκοπείας στην Nvidia: Ποια είναι η Άλις Χουάνγκ και η σχέση της με τον CEO της εταιρείας που προκαλεί σεισμό στη Silicon Valley

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Ένα τεράστιο ροζ σκάνδαλο με… άρωμα κατασκοπείας έχει προκαλέσει «σεισμό» σε μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης.

Πρωταγωνιστές της είναι ο Τζένσεν Χουάνγκ, ο πανίσχυρος διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, της εταιρείας που κυριαρχεί στην αγορά των επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης, και μια Κινέζα επιχειρηματίας ονόματι Άλις Χουάνγκ, η οποία φέρεται να είχε αναπτύξει στενή, ακόμη και ερωτική μαζί του.

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, οι υπηρεσίες πληροφοριών είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η συγκεκριμένη γυναίκα συνδεόταν με τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες και ενδεχομένως είχε αναλάβει να συγκεντρώνει πληροφορίες για τον επικεφαλής της Nvidia.

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ανακοίνωσε ανεξάρτητη έρευνα, ενώ ο ίδιος ο Χουάνγκ παραδέχθηκε στους εργαζομένους του ότι υπήρξε άπιστος στη σύζυγό του.

Ποια είναι η Άλις Χουάνγκ: Από την κινεζική τηλεόραση και τις τράπεζες στον κόσμο των δισεκατομμυρίων της τεχνητής νοημοσύνης

Η Άλις Χουάνγκ, γνωστή επίσης με το όνομα Χουάνγκ Λε, είναι Κινέζα υπήκοος.

Σύμφωνα με προφίλ της σε κινεζική βάση δεδομένων επενδυτικών κεφαλαίων, είχε εργαστεί ως δημοσιογράφος σε τηλεοπτικούς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων το Hunan TV και το κρατικό CCTV.

Στη συνέχεια φέρεται να πέρασε από τον τραπεζικό χώρο, με αναφορές σε συνεργασία με την HSBC, όπου εμφανιζόταν ως βοηθός του επικεφαλής του τομέα private banking, και αργότερα στην επενδυτική τράπεζα CITIC Securities, σε θέση αντιπροέδρου.

Το ίδιο επαγγελματικό προφίλ τη συνδέει με την επενδυτική εταιρεία Shanghai Hexi Investment Management, όπου φέρεται να είχε διοικητικό και επενδυτικό ρόλο.

Η διαδρομή της την οδήγησε τελικά στη Megaspeed International, εταιρεία με έδρα τη Σιγκαπούρη, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο των data centers και της παροχής υπολογιστικής ισχύος για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Η Megaspeed συγκαταλέγεται στους σημαντικούς πελάτες της Nvidia στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού.

Σύμφωνα με τους New York Times, η εταιρεία φέρεται να αγόρασε επεξεργαστές Nvidia αξίας άνω των 4,8 δισ. δολαρίων μέσα σε δύο χρόνια. Το ποσό αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς οι αμερικανικές αρχές διερευνούσαν εάν προηγμένα τσιπ, η εξαγωγή των οποίων προς την Κίνα υπόκειται σε περιορισμούς, διοχετεύονταν τελικά στην κινεζική αγορά μέσω τρίτων.

Η γνωριμία της με τον Τζένσεν Χουάνγκ φέρεται να εξελίχθηκε σε στενή προσωπική σχέση. Φωτογραφίες από εκδήλωση στην Ταϊπέι το 2024 τούς εμφανίζουν να κάθονται δίπλα δίπλα. Τον Μάιο του 2025, κατά τη διάρκεια της έκθεσης Computex, οι δυο τους καταγράφηκαν σε δείπνο με στελέχη της τεχνολογικής βιομηχανίας.

Βίντεο που επικαλούνται διεθνή μέσα δείχνουν την Άλις να τον φιλά στο μάγουλο, να τον ακολουθεί κατά την είσοδό του στο εστιατόριο και αργότερα να αποχωρούν με το ίδιο αυτοκίνητο.

CNN reports on Jensen Huang and his extramarital affair partner Alice Huang…Note the language Financial Times uses: ‘romantic relationship’… pic.twitter.com/M45Nt5Iabq — luke (@realLuke007) November 8, 2026

Photos said to be shared by Alice Huang (Huang Le) from her own WeChat feed – almost like she was showing off and wanted people to know that she had special relationship with Jensen. Shouldn’t a spy be more low-key and cautious than this? https://t.co/LtvRwBAjVM — Vivi (@vivilinsv) November 9, 2026

Το κατασκοπευτικό θρίλερ, η παραδοχή του CEO και η έρευνα της Nvidia

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των New York Times, οι αμερικανικές υπηρεσίες είχαν ενδείξεις ότι η Άλις Χουάνγκ αποτελούσε περιουσιακό στοιχείο των κινεζικών μυστικών υπηρεσιών και ότι είχε αναπτύξει σχέση με τον επικεφαλής της Nvidia με στόχο τη συλλογή πληροφοριών.

Το Financial Times μετέδωσαν ότι η στρατολόγησή της φέρεται να συνδεόταν με το κινεζικό υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας.

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο σενάριο, επιδίωξη ήταν να αποκτήσει πρόσβαση σε πληροφορίες για τη Nvidia και να επηρεάσει τη στάση του Χουάνγκ απέναντι στους αμερικανικούς περιορισμούς εξαγωγής προηγμένων επεξεργαστών στην Κίνα.

Το Wall Street Journal ανέφερε επίσης ότι υπηρεσίες πληροφοριών στις ΗΠΑ, τη Σιγκαπούρη και την Ταϊβάν είχαν ανησυχίες για τις διασυνδέσεις της με το Πεκίνο. Η ίδια δεν έχει δώσει δημόσια απάντηση στις συγκεκριμένες καταγγελίες, ενώ ούτε η Megaspeed έχει τοποθετηθεί αναλυτικά για τις τελευταίες αποκαλύψεις.

Αρχικά, η Nvidia είχε υποστηρίξει ότι οι επαφές του CEO με την Άλις Χουάνγκ εντάσσονταν στο πλαίσιο των συνηθισμένων επαγγελματικών συναντήσεων με στελέχη πελατών. Εκπρόσωπος της εταιρείας είχε δηλώσει στο ABC News ότι ο επικεφαλής της μιλά με χιλιάδες στελέχη πελατών κάθε χρόνο και ότι τέτοιες συναντήσεις αποτελούν μέρος των καθηκόντων του.

Στη συνέχεια, όμως, η υπόθεση πήρε διαφορετική τροπή. Ο Χουάνγκ απευθύνθηκε με εσωτερικό μήνυμα στους εργαζομένους της Nvidia, αναγνωρίζοντας ότι είχε υπάρξει άπιστος στη σύζυγό του και ζητώντας συγγνώμη από την οικογένειά του και τους συνεργάτες του. Δεν έδωσε λεπτομέρειες για τη διάρκεια ή τις συνθήκες της σχέσης, αλλά ανέλαβε την ευθύνη για τις προσωπικές του επιλογές.

Παράλληλα, δήλωσε ότι θα συνεργαστεί πλήρως με την έρευνα που αποφάσισε να ξεκινήσει το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Η Nvidia ανακοίνωσε ότι ανεξάρτητη επιτροπή μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου, με τη συνδρομή εξωτερικών νομικών συμβούλων, θα εξετάσει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες. Η εταιρεία υπογράμμισε ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχει λόγο να πιστεύει πως έχουν διαρρεύσει εταιρικά μυστικά ή έχουν τεθεί σε κίνδυνο ζητήματα εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ.

Επιπλέον, ξεκαθάρισε ότι ο Χουάνγκ θα παραμείνει κανονικά στη θέση του CEO.

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