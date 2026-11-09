G7: Οι υπουργοί Εξωτερικών συναντώνται στο Παρίσι και οι έξι περιμένουν να δουν την προσέγγιση των ΗΠΑ μετά την ήττα στις ενδιάμεσες εκλογές

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Οι υπουργοί Εξωτερικών της G7 συναντώνται σήμερα στο Παρίσι, με τους συμμάχους της Ουάσινγκτον να έχουν μια πρώτη ευκαιρία να διαπιστώσουν αν η συντριπτική ήττα των Ρεπουμπλικάνων στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ θα αλλάξει την προσέγγιση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε ζητήματα όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, αλλά και τις σχέσεις του με τους στενότερους εταίρους του, δήλωσαν τέσσερις διπλωμάτες χωρών της G7.

Οι διπλωμάτες σημείωσαν ότι η νίκη των Δημοκρατικών ενδέχεται να περιορίσει το περιθώριο ελιγμών του Λευκού Οίκου, αλλά προειδοποίησαν ότι δεν αναμένεται μεγάλη αλλαγή στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ για όσο διάστημα ο Τραμπ βρίσκεται στην προεδρία.

Η σύνοδος μεταφέρθηκε από τη Μασσαλία στο Παρίσι για λόγους ασφαλείας, έπειτα από πολλές εβδομάδες στη διάρκεια των οποίων πραγματοποιούνται διαδηλώσεις στη Γαλλία.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, που θεωρείται υποψήφιος για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων στις προεδρικές εκλογές του 2028, θα συναντηθεί με τους ομολόγους του της G7 για πρώτη φορά μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

Στη G7 συμμετέχουν οι ΗΠΑ, η Γαλλία, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Γερμανία, η Ιταλία και η Ιαπωνία όπως και η ΕΕ. Εξάλλου στη σύνοδο αυτή θα πάρουν μέρος υπουργοί από την Ουκρανία, τη Σαουδική Αραβία, την Αίγυπτο, τη Νότια Κορέα και τη Βραζιλία.

Η Ουκρανία στην κορυφή της ατζέντας

Με την Ουκρανία να βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας των συνομιλιών, η σύνοδος των υπουργών Εξωτερικών της G7 πραγματοποιείται πριν από την τριμερή συνάντηση στο Αμπού Ντάμπι μεταξύ της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των ΗΠΑ. Αξιωματούχοι της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Γερμανίας, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επίσης μεταβαίνουν στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, αν και δεν αναμένεται να πάρουν μέρος στις συζητήσεις.

Ενδεικτικό των διαφωνιών μεταξύ των Ευρωπαίων είναι το γεγονός ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι προειδοποίησε στις 5 Νοεμβρίου ότι η Ευρώπη κινδυνεύει να καταστεί αδιάφορη στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, εάν τα κράτη-μέλη συνεχίσουν να ακολουθούν ξεχωριστές διπλωματικές οδούς αντί να συμφωνήσουν σε έναν κοινό εκπρόσωπο και μια κοινή στρατηγική, ένα ζήτημα που είναι πιθανό να τεθεί στη σύνοδο της G7.

Οι διπλωμάτες περιέγραψαν με μελανά χρώματα την κατάσταση στην Ουκρανία. Αν και το μέτωπο είχε σε μεγάλο βαθμό σταθεροποιηθεί, καθιστώντας απίθανες τυχόν σημαντικές προόδους, προειδοποίησαν ότι η Ρωσία έχει αλλάξει τακτική, στοχεύοντας συστηματικά τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, σε μια προσπάθεια να προκαλέσει γενικευμένο μπλακάουτ κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Οι ελλείψεις σε πυραύλους Patriot και άλλα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας είναι το πιο σοβαρό ζήτημα που αντιμετωπίζει το Κίεβο, ενώ σημειώθηκε ότι ένας από τους στόχους της συνόδου της G7 είναι η διατήρηση της πίεσης προς τη Ρωσία, παράλληλα με την κινητοποίηση πρόσθετης στρατιωτικής, οικονομικής και ενεργειακής στήριξης για το Κίεβο.

Το Ιράν επίσης αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων. Οι σύμμαχοι της Ουάσιγκτον στην G7 έχουν εκφράσει επανειλημμένα τις επιφυλάξεις τους αναφορικά με τον πόλεμο, εκφράζοντας τον φόβο ότι μια περαιτέρω στρατιωτική δράση των ΗΠΑ θα μπορούσε να επιδεινώσει την κρίση, αντί να την επιλύσει.

Οι συνομιλίες ενδέχεται επίσης να αναδείξουν διαφορές μεταξύ Παρισιού και Ουάσιγκτον όσον αφορά τον Λίβανο. Η Γαλλία πιέζει για συνομιλίες αναφορικά με ένα νέο πλαίσιο ασφαλείας που θα υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ, προκειμένου να αντικαταστήσει την Προσωρινή Δύναμη του ΟΗΕ στον Λίβανο (UNIFIL), η αποστολή της οποίας ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους, και έχει προτείνει διάφορες επιλογές μεταξύ των οποίων μια γαλλοϊταλική διεθνής δύναμη.

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