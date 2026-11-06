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06.11.2026 12:04

Τέξας: Πώς οι Δημοκρατικοί σάρωσαν μετά από 32 χρόνια και η… συμβολή του Τραμπ στην ιστορική ανατροπή

06.11.2026 12:04
talarico-Hinojosa
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  • Οι Δημοκρατικοί πέτυχαν μια ιστορική ανατροπή στο Τέξας στις ενδιάμεσες εκλογές, τερματίζοντας 32 χρόνια κυριαρχίας των Ρεπουμπλικανών με τη νίκη τους σε όλες τις αναμετρήσεις για πολιτειακά αξιώματα.
  • Στην εκλογική επιτυχία συνέβαλαν η ακρίβεια, οι ανησυχίες για τη μεταναστευτική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, η επιλογή αμφιλεγόμενων Ρεπουμπλικανών υποψηφίων και η συστηματική οργανωτική προσπάθεια των Δημοκρατικών.
  • Η στρατηγική των Δημοκρατικών περιέλαβε τη συντονισμένη προεκλογική εκστρατεία σε όλη την πολιτεία, την εκπαίδευση τοπικών στελεχών και τη στοχευμένη προσέγγιση μαύρων ψηφοφόρων και αγροτικών περιοχών.
  • Παρά τη νίκη, οι Δημοκρατικοί αντιμετωπίζουν προκλήσεις, καθώς η πολιτειακή Γερουσία παραμένει υπό ρεπουμπλικανικό έλεγχο, ενώ η νέα διοίκηση καλείται να υλοποιήσει τις υποσχέσεις της για την παιδεία και την οικονομία.

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Ιστορική ήταν στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ η ανατροπή στο Τέξας, όπου οι Δημοκρατικοί έβαλαν τέλος σε 32 χρόνια κυριαρχίας των Ρεπουμπλικανών, κερδίζοντας όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις για πολιτειακά αξιώματα. Η ακρίβεια, η μεταναστευτική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, η επιλογή υποψηφίων και η πολυετής οργάνωση του κόμματος συνέβαλαν σε ένα αποτέλεσμα που μέχρι πρόσφατα έμοιαζε απίθανο.

Η Τζίνα Χινόχοσα εξελέγη κυβερνήτης και ο Τζέιμς Ταλαρίκο γερουσιαστής, ενώ οι Δημοκρατικοί απέκτησαν τον έλεγχο της μίας από τις δύο νομοθετικές βουλές της πολιτείας.

«Το Τέξας είναι μπλε. Είναι δύσκολο να το πω», παραδέχθηκε ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τεντ Κρουζ, πιθανός διεκδικητής της προεδρίας το 2028, ο οποίος δεν ήταν υποψήφιος στις φετινές εκλογές.

Η ανατροπή έχει ευρύτερη σημασία, καθώς το Τέξας αποτελούσε επί δεκαετίες ένα από τα ισχυρότερα συντηρητικά προπύργια των ΗΠΑ, με επιρροή στην εθνική πολιτική για τη μετανάστευση και τις αμβλώσεις. Παράλληλα, δισεκατομμυριούχοι του πετρελαϊκού και τεχνολογικού κλάδου χρηματοδοτούσαν συντηρητικές πολιτικές εκστρατείες σε ολόκληρη τη χώρα.

Πώς ο Τραμπ… συνέβαλε στην ήττα των Ρεπουμπλικανών

Σύμφωνα με τη Washington Post, ψηφοφόροι σε ολόκληρο το Τέξας ανέφεραν ότι στράφηκαν στους Δημοκρατικούς εξαιτίας της αύξησης των τιμών, την οποία το δημοσίευμα συνδέει με τους δασμούς του Τραμπ και τον πόλεμο με το Ιράν.

Σημαντικό ρόλο έπαιξε και η επιλογή των Ρεπουμπλικανών υποψηφίων.

Ο Τραμπ υποστήριξε τον γενικό εισαγγελέα Κεν Πάξτον, ο οποίος επικράτησε με μεγάλη διαφορά στις προκριματικές εκλογές απέναντι στον επί τέσσερις θητείες γερουσιαστή Τζον Κόρνιν.

Ωστόσο, ο Πάξτον είχε βρεθεί το 2023 αντιμέτωπος με διαδικασία καθαίρεσης για υποθέσεις δωροδοκίας και διαφθοράς, ενώ η σύζυγός του, πολιτειακή γερουσιαστής, είχε ζητήσει διαζύγιο επικαλούμενη «βιβλικούς λόγους».

Αντίθετα, ο Δημοκρατικός Τζέιμς Ταλαρίκο, απόφοιτος πρεσβυτεριανού θεολογικού σεμιναρίου, προέβαλε ενωτικό μήνυμα με συχνές αναφορές στη Βίβλο, προσελκύοντας εθνικό ενδιαφέρον, σημαντικές δωρεές και πιθανή υποστήριξη Ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων.

Η μεγάλη μετατόπιση των Ισπανόφωνων και το μεταναστευτικό

Η μεταναστευτική πολιτική του Τραμπ επηρέασε επίσης τις εκλογικές αναμετρήσεις για τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ακόμη και σε περιφέρειες των οποίων τα όρια είχαν ανασχεδιαστεί από τους Ρεπουμπλικανούς για να ενισχύσουν τις πιθανότητες επικράτησής τους.

Στην κοιλάδα του Ρίο Γκράντε, όπου οι ψηφοφόροι είχαν στραφεί προς τον Τραμπ το 2024, η συμμετοχή των Ισπανόφωνων αυξήθηκε σημαντικά.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, αυτό οφειλόταν εν μέρει στην ανησυχία για τις επιχειρήσεις ελέγχου της μετανάστευσης, οι οποίες επηρέασαν ακόμη και εργαζόμενους που τηρούσαν τον νόμο.

Ενδεικτική είναι η περίπτωση της κομητείας Σταρ, κοντά στα νότια σύνορα του Τέξας, όπου σχεδόν το 100% του πληθυσμού είναι Λατίνοι.

Εκεί καταγράφηκε μετατόπιση 72 ποσοστιαίων μονάδων προς τους Δημοκρατικούς σε σύγκριση με το 2024, η μεγαλύτερη μεταβολή σε ολόκληρες τις ΗΠΑ.

Η στρατηγική των Δημοκρατικών και η προσέγγιση των μαύρων ψηφοφόρων

Η εκλογική επικράτηση ήταν αποτέλεσμα και μιας οργανωτικής προσπάθειας που είχε ξεκινήσει χρόνια νωρίτερα.

Μετά το 2018, όταν ο Μπέτο Ο’Ρουρκ έχασε από τον Τεντ Κρουζ με διαφορά μικρότερη των τριών ποσοστιαίων μονάδων, οι Δημοκρατικοί άρχισαν να ενισχύουν την κομματική τους παρουσία.

Η προσπάθεια επιταχύνθηκε μετά τις ήττες του 2024, με τη συμμετοχή του Ο’Ρουρκ, της πρώην υποψήφιας κυβερνήτη Γουέντι Ντέιβις, του πρώην υποψήφιου γερουσιαστή Κόλιν Όλρεντ και της οργάνωσης Texas Majority PAC.

Η στρατηγική περιλάμβανε:

  • Υποψηφίους για κάθε πολιτειακό και ομοσπονδιακό αξίωμα, ακόμη και σε παραδοσιακά ρεπουμπλικανικές περιοχές.
  • Συντονισμένη προεκλογική εκστρατεία, για πρώτη φορά έπειτα από περισσότερα από 40 χρόνια.
  • Εκπαίδευση περισσότερων από 1.000 τοπικών κομματικών στελεχών, κατανεμημένων κυρίως σε αγροτικές περιοχές.
  • Συστηματική προσέγγιση των μαύρων ψηφοφόρων, με εκστρατείες σε κοινότητες και ιστορικές εκκλησίες του Χιούστον.

Το τελευταίο στοιχείο είχε ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το Τέξας διαθέτει τον μεγαλύτερο μαύρο πληθυσμό από κάθε άλλη αμερικανική πολιτεία.

Παράλληλα, οι Δημοκρατικοί επιδίωξαν να περιορίσουν τις εκλογικές τους απώλειες σε αγροτικές και έντονα συντηρητικές περιοχές, αντί να επικεντρώνονται αποκλειστικά στις περιοχές όπου παραδοσιακά είχαν μεγαλύτερη απήχηση.

Το μεγάλο στοίχημα μετά την ιστορική νίκη

Παρά το αποτέλεσμα, το Τέξας παραμένει σε μεγάλο βαθμό συντηρητικό, ενώ η πολιτειακή Γερουσία εξακολουθεί να ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικανούς.

Η νέα κυβερνήτης Τζίνα Χινόχοσα έχει δεσμευθεί να ενισχύσει σημαντικά τα δημόσια σχολεία και να παγώσει την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων.

Στις παρεμβάσεις που προτείνουν ή εξετάζουν οι Δημοκρατικοί περιλαμβάνονται:

  • Η αύξηση του κατώτατου μισθού.
  • Η επέκταση του Medicaid και της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή υγειονομική περίθαλψη.
  • Η μεγαλύτερη χρηματοδότηση των δημόσιων σχολείων.
  • Η επικέντρωση στις θέσεις εργασίας αντί στις πολιτισμικές αντιπαραθέσεις.

Ωστόσο, η περιορισμένη εμπειρία του κόμματος στη διακυβέρνηση έπειτα από δεκαετίες εκτός εξουσίας, η ρεπουμπλικανική πλειοψηφία στη Γερουσία και ο κίνδυνος αντίδρασης της συντηρητικής βάσης αποτελούν σημαντικά εμπόδια.

Η διατήρηση της εκλογικής επιτυχίας παραμένει αβέβαιη, καθώς οι ψηφοφόροι περιμένουν απτά αποτελέσματα από τη νέα διοίκηση.

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