Ο Μάρκο Ρούμπιο διαψεύδει τα σενάρια παραίτησής του: «Δεν θα αφήσω τη δουλειά μου για να είμαι υποψήφιος πρόεδρος» – Τι είπε για τον Βανς

Takeaways by to pontiki AI Ο Μάρκο Ρούμπιο διέψευσε τα δημοσιεύματα που υποστήριζαν ότι σχεδιάζει να αποχωρήσει από την κυβέρνηση Τραμπ για να διεκδικήσει την προεδρική υποψηφιότητα το 2028.

Ο ίδιος τόνισε ότι η παραμονή του στην κυβέρνηση μέχρι το τέλος της θητείας του αποτελούσε πάντα τον προσωπικό του σχεδιασμό.

Παράλληλα, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι θα υποστήριζε τον Τζ.

Βανς σε περίπτωση που ο αντιπρόεδρος αποφάσιζε να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία.

Αναφορικά με τα εκλογικά αποτελέσματα, ο Ρούμπιο υπερασπίστηκε τις αποφάσεις της ηγεσίας ως απαραίτητες για το μέλλον της χώρας, παρά το πολιτικό τους κόστος.

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Σε διάψευση του δημοσιεύματος του Independent, σχετικά με τα σενάρια αποχώρησής του από την κυβέρνηση Τραμπ, ενόψει πιθανής διεκδίκησης του προεδρικού χρίσματος το 2028 προχώρησε ο Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στους New York Times.

Δεν θα αφήσω τη δουλειά μου για να είμαι υποψήφιος πρόεδρος, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ρούμπιο.

Η εργασία για τον Τραμπ μέχρι το τέλος της θητείας του ήταν «πάντα το σχέδιό μου», πρόσθεσε.

«Κυριολεκτικά δεν θα μιλήσω πια για το 2028», είπε στη συνέντευξη, στο γραφείο του στον Λευκό Οίκο. «Απλώς δεν θα το κάνω».

Ο Ρούμπιο είπε ότι θα υποστήριζε τον Αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς αν έθετε υποψηφιότητα για πρόεδρος.

«Ο Τζέι Ντι είναι πολύ καλός μου φίλος», δήλωσε στο NBC News τον Μάιο. «Αν ο Τζ. Ντ. θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος, νομίζω ότι θα ήταν ένας φανταστικός υποψήφιος. Το έχω πει δημόσια, και θα το πω ξανά, θα είμαι ο πρώτος που θα τον υποστηρίξει».

Ο Βανς άσκησε έντονη κριτική σε μια μακροσκελή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τετάρτη, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ με σχόλια που δείχνουν ότι αποστασιοποιήθηκε από τον Τραμπ. Ο αντιπρόεδρος κατηγόρησε τον πόλεμο με το Ιράν για τα καταστροφικά εκλογικά αποτελέσματα των Ρεπουμπλικανών και είπε ότι οι Ρεπουμπλικάνοι είχαν στραφεί εναντίον της πολιτικής της κυβέρνησης για το Ισραήλ και των μηνυμάτων της για την οικονομία.

Ο κ. Ρούμπιο αρχικά απέφυγε να απαντήσει όταν ρωτήθηκε αν συμφωνεί με την εκτίμηση του κ. Βανς, λέγοντας ότι δεν «εμπλέκεται πραγματικά στην εσωτερική πολιτική».

Αλλά ο Τραμπ έφερε τον Ρούμπιο στη σκηνή στην πολιτική του συγκέντρωση την Κυριακή στο Κάνσας και τον επαίνεσε, αστειευόμενος ότι μπορεί να χρειαστεί να τον απολύσει επειδή είχε γίνει «πολύ δημοφιλής». Ο Ρούμπιο μίλησε σύντομα, επαινώντας τον Τραμπ που διατηρεί την ασφάλεια των Αμερικανών.

Ο Ρούμπιο εξήγησε γιατί βρισκόταν εκεί, ως ο αρμόδιος αξιωματούχος εθνικής ασφάλειας που ταξίδευε με τον πρόεδρο, και στη συνέχεια αναγνώρισε ότι ο Τραμπ είχε πει ότι ο πόλεμος ήταν ένας παράγοντας στις εκλογές.

«Οι υψηλότερες τιμές στο βενζινάδικο, αναγνωρίζω, δεν είναι σαν το είδος του πράγματος για το οποίο κάνεις εκστρατεία και καυχιέσαι», είπε.

Αλλά ο Ρούμπιο είπε ότι ο Τραμπ «αξίζει τεράστια αναγνώριση» για την ανάληψη δράσης που θεωρούσε απαραίτητη, ακόμη και αν δεν ήταν δημοφιλής στους ψηφοφόρους.

«Τελικά, αυτό είναι το τίμημα της ηγεσίας – είναι η προθυμία να κάνεις πράγματα που μπορεί να μην είναι πολιτικά δημοφιλή ή σκόπιμα, αλλά είναι απαραίτητα για τη χώρα σου και το μακροπρόθεσμο μέλλον της», είπε.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με πηγές του Independent, ο Ρούμπιο, ο οποίος εκτελεί παράλληλα χρέη συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, προετοιμάζεται να διεκδικήσει την προεδρική υποψηφιότητα των Ρεπουμπλικανών στις εκλογές του Νοεμβρίου του 2028, με βασικό εσωκομματικό αντίπαλο, επί του παρόντος, τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς.

Το ενδεχόμενο παραίτησης του Ρούμπιο είχε τεθεί ήδη πριν από τη βαριά ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές, στις οποίες έχασαν τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας. Σύμφωνα με τον Independent, υψηλόβαθμα στελέχη των Ρεπουμπλικανών στις ΗΠΑ, αλλά και της βρετανικής κυβέρνησης, είχαν επισημάνει ότι ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών ενδέχεται να αποχωρήσει από την κυβέρνηση Τραμπ.

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