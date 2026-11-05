Παναθηναϊκός-ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1-1: Άνοιξε το σκορ ο Καλάμπρια, ισοφάρισε ο Αλμέιδα – Live ο αγώνας του Conference League

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Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για την 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League, με στόχο να πετύχει την τρίτη του νίκη σε τρεις αγώνες.

Οι πράσινοι έχουν δύο νίκες, με 2-1 επί της Μπόρατς Μπάνια Λούκα στο ΟΑΚΑ και το εντυπωσιακό εκτός έδρας 5-1 απέναντι στην Καϊράτ στο Αλμάτι.

Live η εξέλιξη του σκορ:

44′ γκολ για την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1-1 με τον Αλμέιδα: Ο Σένσι εκτελεί το κόρνερ από τα δεξιά και ο Αλμέιδα αμαρκάριστος με ένα ωραίο σουτ στέλνει τη μπάλα στην αριστερή γωνία του Πένια.

41΄ για τον Παναθηναϊκό 1-0 με Καλάμπρια: Κάθετη του Λιβάι στον Ταμπόρδα, εκείνος με τακουνάκι πασάρει στον Καλάμπρια, ο οποίος ανοίγει το σκορ για τους πράσινους.

1′ Σέντρα στο ματς

Οι εντεκάδες

Παναθηναϊκός (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Καλάμπρια, Φαν Ντρόγκελεν, Ντε Φράι, Κυριακόπουλος, Ταμπόρδα, Λούζα, Κάνγκουα, Γκαρσία, Ραστόντερ, Αντίνο.

ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Μάρκους Γκίσντολ): Λαπούκοφ, Πάστορ, Ιβάνοφ, Γκμπάμιν, Αλμέιδα, Μαρτίνο, Πίττας, Σολέτ, Σένσι, Γιορντάνοφ, Γκοντόι.

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