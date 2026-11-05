Η Coca-Cola διαψεύδει ότι παύει τις δραστηριότητες στη Ρωσία: «Δεν έχουμε λάβει καμία ειδοποίηση»

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«Η Coca-Cola HBC δεν έχει λάβει καμία ειδοποίηση από τη ρωσική κυβέρνηση σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή στις δραστηριότητές της στη Ρωσία, οι οποίες λειτουργούν τοπικά με ανεξάρτητο τρόπο από το 2022», αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε και προς το Χρηματιστήριο Αθηνών η εταιρεία.

Επίσης η εταιρεία επισημαίνει ότι «η Coca-Cola HBC δεν βασίζεται σε εισοδήματα ή κεφάλαια από τη ρωσική δραστηριότητά της για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων του ομίλου εκτός Ρωσίας ή για την εξυπηρέτηση του δανεισμού της».

Να σημειωθεί ότι η μετοχή της Coca Cola HBC δέχθηκε σήμερα ισχυρές πιέσεις κλείνοντας με μεγάλη πτώση 14,12%, μετά από δημοσίευμα ρωσικής εφημερίδας ότι η εταιρεία Bochkari παραγωγός μπύρας και αναψυκτικών ζητά από τον Πούτιν να αναλάβει την διαχείριση των εταιρειών Multon και Multon Parthners, οι οποίες είναι θυγατρικές της Coca – Cola HBC.

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