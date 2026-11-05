Ο Χέγκσεθ «πληρώνει» την οργή των Ρεπουμπλικανών για την εκλογική συντριβή – Στο τραπέζι άμεση παραπομπή αν δεν παραιτηθεί

Takeaways by to pontiki AI Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ βρίσκεται αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο καθαίρεσης από το Κογκρέσο, λόγω της αυξανόμενης διακομματικής δυσαρέσκειας για τον πόλεμο στο Ιράν.

Ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Τόμας Μάσι προτίθεται να καταθέσει πρόταση παραπομπής με διαδικασία κατεπείγουσας εξέτασης, η οποία επιτρέπει τη διεξαγωγή ψηφοφορίας ακόμη και χωρίς τη συναίνεση της ηγεσίας της Βουλής.

Αρκετά στελέχη των Ρεπουμπλικανών εκτιμούν ότι το ψήφισμα θα μπορούσε να εγκριθεί, ειδικά εάν υπάρξουν απουσίες βουλευτών κατά την ψηφοφορία, ενώ η αντιπολίτευση των Δημοκρατικών έχει εκφράσει έντονη κριτική για τον υπουργό.

Παρά την υποστήριξη που παρέχει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στον υπουργό Άμυνας, η ηγεσία του Λευκού Οίκου έχει ασκήσει κριτική στην πιθανή προσπάθεια καθαίρεσης, χαρακτηρίζοντάς την ως πολιτική κίνηση.

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Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ αντιμετωπίζει διακομματική απειλή καθαίρεσης όταν το Κογκρέσο επιστρέψει την επόμενη εβδομάδα, καθώς οι Ρεπουμπλικανοί «βράζουν» από την καταστροφική ήττα στις ενδιάμεσες εκλογές.



Η διακομματική απογοήτευση για τον πόλεμο στο Ιράν, που σιγοβράζει εδώ και μήνες, ξεσπά τώρα ανοιχτά, αφού οι Δημοκρατικοί πέτυχαν ιστορική νίκη στη Βουλή και τη Γερουσία. Αυτή η οργή θα μπορούσε τώρα να πλήξει τον Χέγκσεθ, με αρκετούς Ρεπουμπλικάνους της Βουλής να λένε στο Fox News ότι πιστεύουν ότι ένα ψήφισμα για την καθαίρεσή του θα μπορούσε να περάσει ήδη από την επόμενη εβδομάδα.



«Τα έχει κάνει θάλασσα», δήλωσε ένας βουλευτής των Ρεπουμπλικανών της Βουλής των Αντιπροσώπων στο Fox News Digital.



Ο βουλευτής Τόμας Μάσι, Ρεπουμπλικάνος από το Κεντάκι, μακροχρόνιος επικριτής των ξένων επεμβάσεων των ΗΠΑ, δήλωσε στο Fox News Digital ότι σκοπεύει να επιβάλει ψηφοφορία για την καθαίρεση του Χέγκσεθ όταν το Κογκρέσο επιστρέψει, εάν ο επικεφαλής του Πενταγώνου δεν παραιτηθεί πρώτα.

Για τον σκοπό αυτό, ο Μάσι σκοπεύει να καταθέσει πρόταση παραπομπής με διαδικασία κατεπείγουσας εξέτασης, η οποία επιτρέπει τη διεξαγωγή ψηφοφορίας ακόμη και χωρίς τη συναίνεση της ηγεσίας της Βουλής. Μετά την κατάθεση του ψηφίσματος, οι βουλευτές έχουν στη διάθεσή τους δύο ημέρες κοινοβουλευτικών εργασιών για να προχωρήσουν σε ψηφοφορία.

Ωστόσο, η διαδικασία δεν οδηγεί αυτομάτως σε ψηφοφορία για την παραπομπή του Χέγκσεθ. Η ηγεσία της Βουλής μπορεί προηγουμένως να θέσει σε ψηφοφορία πρόταση για την απόρριψη του αιτήματος χωρίς εξέταση επί της ουσίας ή για την παραπομπή του στην αρμόδια επιτροπή. Εάν εγκριθεί κάποια από τις δύο προτάσεις, η διαδικασία παραπομπής ουσιαστικά ανακόπτεται.

Συνήθως, οι περισσότερες προτάσεις που κατατίθενται με αυτή τη διαδικασία δεν ξεπερνούν το συγκεκριμένο στάδιο. Ωστόσο, αρκετοί Ρεπουμπλικανοί βουλευτές δήλωσαν στο Fox News Digital ότι εκτιμούν πως, στη συγκεκριμένη περίπτωση, το ψήφισμα για την παραπομπή του Χέγκσεθ θα μπορούσε τελικά να εγκριθεί.

«Αν την καταθέσει, θα εγκριθεί», δήλωσε στο Fox News Digital δεύτερος Ρεπουμπλικανός βουλευτής, ενώ άλλοι δύο εξέφρασαν την ίδια εκτίμηση.

Ένας ακόμη Ρεπουμπλικανός βουλευτής επισήμανε ότι καθοριστικό ρόλο στην ενδεχόμενη παραπομπή του Χέγκσεθ θα μπορούσαν να διαδραματίσουν οι παρουσίες και οι απουσίες των βουλευτών κατά την ψηφοφορία.

Όπως εξήγησε, είναι πολύ πιθανό αρκετοί Ρεπουμπλικανοί που ηττήθηκαν στις εκλογές να μην επιστρέψουν στο Κογκρέσο για τους δύο τελευταίους μήνες του έτους. Με δεδομένη την οριακή πλειοψηφία των Ρεπουμπλικανών, ακόμη και λίγες απουσίες θα μπορούσαν να αρκούν για την έγκριση της παραπομπής του Χέγκσεθ, εφόσον όλοι οι Δημοκρατικοί ψηφίσουν υπέρ.

Και ενώ ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι θεωρεί πως ο Χέγκσεθ κάνει «καλή δουλειά», πρόσωπα από το περιβάλλον του φαίνεται να στρέφονται εναντίον του υπουργού Άμυνας.

«Ο Χέγκσεθ βρίσκεται ένα βήμα πριν από την απομάκρυνση», δήλωσε πρώην αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

«Τα αποτελέσματα της Τρίτης θα ήταν πολύ διαφορετικά χωρίς τον πόλεμο στο Ιράν», δήλωσε εν ενεργεία αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, προσθέτοντας: «Πιστεύω ότι τελικά θα δούμε τον Τραμπ να ζητά ευθύνες από τον Πιτ Χέγκσεθ και αυτό θα εξελιχθεί κατά τη μεταβατική περίοδο, πριν αναλάβει καθήκοντα το νέο Κογκρέσο».

Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος επέκρινε την πιθανή προσπάθεια καθαίρεσης την Πέμπτη.

«Όπως είπε ο Πρόεδρος, είναι πρόθυμος να συνεργαστεί με οποιονδήποτε για να συνεχίσει να φέρνει νίκες στους εργατικούς Αμερικανούς. Εάν οι Δημοκρατικοί επιλέξουν να ακολουθήσουν ψεύτικες έρευνες και ριζοσπαστικές αριστερές πολιτικές, επιλέγουν να εργαστούν εναντίον του αμερικανικού λαού», δήλωσε η αναλύτρια του Λευκού Οίκου, Λόρεν Μπις, στο Fox News Digital.

Και ένας άλλος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε: «Εάν οι τρελοί Δημοκρατικοί θέλουν να καταχραστούν την εξουσία τους και να πολιτικοποιήσουν τη διαδικασία των ερευνών, των κλητεύσεων και της καταστροφής ζωών, θα πρέπει να τους υπενθυμιστεί ότι εξακολουθούμε να ελέγχουμε την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και όλες τις εξουσίες της».

Ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, απέρριψε την Τετάρτη τις φήμες ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να απαλλαγεί από τον ίδιο τον Χέγκσεθ.

«Ο Υπουργός Χέγκσεθ δεν θα υποχωρήσει ούτε θα αποθαρρυνθεί από πολιτικούς που επιδιώκουν να κερδίσουν κομματικούς πόντους ή να ξεκινήσουν ψεύτικες έρευνες όπου δεν υπάρχει αδίκημα. Το Υπουργείο Πολέμου έχει ακολουθήσει τον νόμο και ο Υπουργός μας θα συνεχίσει να στέκεται και να αγωνίζεται κάθε μέρα για να υποστηρίξει και να υπερασπιστεί το Σύνταγμα, να ηγηθεί των στρατευμάτων μας και να προστατεύσει την Αμερική», δήλωσε στο Fox News Digital.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η πλειοψηφία των Ρεπουμπλικανών της Βουλής θα εξακολουθήσει να αντιτίθεται στην παραπομπή του Χέγκσεθ — και πολλοί εξακολουθούν να είναι επιφυλακτικοί.

«Πραγματικά αμφιβάλλω», δήλωσε ένας άλλος Ρεπουμπλικάνος της Βουλής στο Fox News Digital. «Εξαρτάται από το αν κάποιος θέλει να αποπροσανατολίσει τον πρόεδρο που φεύγει από την πόρτα».

Είναι πιθανό να υπάρξει υποστήριξη και από την άλλη πλευρά του διαδρόμου για μια τέτοια προσπάθεια.

Ο αρχηγός της μειοψηφίας της Βουλής, Χακίμ Τζέφρις, Δημοκρατικός από τη Νέα Υόρκη, ο οποίος είναι έτοιμος να γίνει ο επόμενος εκπρόσωπος, έχει επικρίνει επανειλημμένα τον Χέγκσεθ. Δημοσίευσε στο X το πρωί της Πέμπτης, «Γιατί είναι ακόμα εδώ ο Πιτ Χέγκσεθ;»

Ακόμα πιο μετριοπαθείς Δημοκρατικοί έχουν εκφράσει την υποστήριξή τους, δεδομένου ότι η κυβέρνηση δεν ζήτησε τη συγκατάθεση του Κογκρέσου σε κανένα σημείο κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας.



«Έχω πει εδώ και πολύ καιρό ότι δεν είναι κατάλληλος για τη θέση και ότι θα πρέπει να απομακρυνθεί, και νομίζω ότι θα το επιδιώξουμε», δήλωσε τον περασμένο μήνα στην εκπομπή «This Morning» του CNN ο βουλευτής Άνταμ Σμιθ, Δημοκρατικός από την Ουάσινγκτον, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει την ηγεσία της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων τον επόμενο χρόνο.

Εάν ο Χέγκεθ παραπεμφθεί σε δίκη, δεν θα απομακρυνθεί πριν από τη δίκη στη Γερουσία των ΗΠΑ.

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