Ανδρουλάκης από συνέδριο ΚΕΔΕ: Πέντε δεσμεύσεις για ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση δίπλα στον πολίτη

Takeaways by to pontiki AI Ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την...

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«Δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή Ελλάδα χωρίς ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση και χωρίς ολοκληρωμένη περιφερειακή ανάπτυξη», σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, στον χαιρετισμό του στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ, στην Καλαμάτα.

Επισήμανε, ωστόσο, πως η Τοπική Αυτοδιοίκηση βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με σοβαρές συνέπειες της σημερινής κυβερνητικής πολιτικής, που έχει οδηγήσει τους δήμους σε μια διπλή κρίση, θεσμική και οικονομική, και η οποία απειλεί τη δυνατότητά των δήμων να ανταποκριθούν ακόμη και στις βασικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρατήρησε ότι τα τελευταία επτά χρόνια οι δήμοι βιώνουν τις συνέπειες ενός βαθιά συγκεντρωτικού κράτους, που αντιμετωπίζει την Αυτοδιοίκηση ως εκτελεστικό μηχανισμό κυβερνητικών επιλογών. «Αφαιρούν αρμοδιότητες από τους δήμους στη διαχείριση των υδάτων, των απορριμμάτων, στην ενέργεια και στις πολεοδομίες. Περιορίζεται ο ρόλος σας ακόμη και σε ζητήματα που επηρεάζουν ευθέως την ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής στις περιοχές σας», προσέθεσε κι έφερε ως παράδειγμα την πρόσφατη υπουργική απόφαση για τους παιδικούς σταθμούς, που προβλέπει ευνοϊκότερους όρους λειτουργίας για τις ιδιωτικές δομές, χωρίς αντίστοιχες αλλαγές για τους δημοτικούς σταθμούς.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σημείωσε ότι η Αυτοδιοίκηση παραμένει ουσιαστικά αποκλεισμένη από τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας και έθεσε το ερώτημα: «Πώς μπορεί να υπάρξει ισχυρή περιφερειακή ανάπτυξη, όταν οι δήμοι και οι περιφέρειες δεν έχουν ουσιαστικό λόγο σε αποφάσεις που καθορίζουν το μέλλον του τόπου τους;»

Επέκρινε έντονα την κυβέρνηση επειδή στον Προϋπολογισμό που κατέθεσε για το 2027 προβλέπει μηδενική αύξηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. «Σας θέλουν εξαρτημένους από την κεντρική εξουσία. Όχι Αυτοδιοίκηση για την Αυτοδιοίκηση αλλά Αυτοδιοίκηση εξαρτημένη από το επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη. Αυτή είναι η αντίληψη τους για την Τοπική Αυτοδιοίκηση», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ διεκδικεί την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας και στο σχέδιο του, κεντρικό ρόλο έχουν οι Δήμοι ενώ διατύπωσε 5 συγκεκριμένες δεσμεύσεις.

«Πρώτον, πραγματική οικονομική αυτοτέλεια των δήμων με πλήρη απόδοση των θεσμοθετημένων πόρων στους δήμους, ώστε να σταματήσει η παρακράτηση του 60% των εσόδων που δικαιούνται. Δεσμευόμαστε για την απόδοση σημαντικού μέρους των εσόδων από το Τέλος Ανθεκτικότητας στην Κλιματική Κρίση απευθείας στους δήμους. Δεσμευόμαστε για τη δημιουργία ενός πραγματικού Ταμείου Περιφερειακής Ανθεκτικότητας, που θα χρηματοδοτεί αντιπλημμυρικά έργα, αντιπυρική προστασία και δράσεις πρόληψης των φυσικών καταστροφών.

Δεύτερη δέσμευση, μια μεγάλη θεσμική μεταρρύθμιση για την Αυτοδιοίκηση. Με κατάργηση του Κώδικα της Νέας Δημοκρατίας και τη θέσπιση νέου πλαισίου, που θα διαμορφωθεί μέσα από ουσιαστικό διάλογο. Κώδικα που κατοχυρώνει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Με ξεκάθαρη κατανομή αρμοδιοτήτων ανάμεσα στο κεντρικό κράτος, τις περιφέρειες και τους δήμους, με ένα εκλογικό σύστημα που θα διασφαλίζει ότι οι δημοτικές αρχές εκφράζουν πραγματικά την πλειοψηφία των τοπικών κοινωνιών και όχι πειράματα καθαρό, ποιοτικό, δημοκρατικό με ισχυρή πολιτική εντολή για κάθε δήμο σε κάθε μέρος της χώρας για να έχετε τη δύναμη να υπερασπιστείτε τα συμφέροντα των τοπικών κοινωνιών.

Τρίτη δέσμευση, η αποκατάσταση των αρμοδιοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Δεσμευόμαστε να καταργήσουμε τις κυβερνητικές παρεμβάσεις που έχουν αφαιρέσει αρμοδιότητες από τους δήμους και τις περιφέρειες.

Τέταρτον, πραγματική συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας με ουσιαστικό ρόλο των δήμων και των περιφερειών.

Πέμπτη δέσμευση, ουσιαστική ενίσχυση των κοινωνικών δομών των δήμων. Με σταθερή και επαρκή χρηματοδότηση των δημοτικών ιατρείων, του προγράμματος ”Βοήθεια στο Σπίτι”, των δομών για τους αστέγους και των υπόλοιπων κοινωνικών υπηρεσιών, που σήμερα αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις και προβλήματα λειτουργίας» ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Στις επόμενες εθνικές εκλογές και εσείς και ο ελληνικός λαός έχετε μια σημαντική πρόκληση και μια σημαντική ευκαιρία: Να αλλάξουμε την πορεία της χώρας. Να γίνουμε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα σε όλα με ισχυρή Αυτοδιοίκηση και την ισχυρή περιφερειακή ανάπτυξη.

Πιστεύω ότι η Ελλάδα μπορεί. Έχουμε δυνατότητες, έχουμε ανθρώπινο δυναμικό. Υπάρχει πολιτικό προσωπικό που κατανοεί τις ανάγκες πέρα από κομματικές παρωπίδες. Ας μην έχουμε μια ακόμη χαμένη ευκαιρία. Δώστε ευκαιρία στην πολιτική αλλαγή και είμαι σίγουρος ότι οι Έλληνες θα δουν καλύτερες μέρες», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κλείνοντας την ομιλία του.

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