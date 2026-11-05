Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Αντίστροφη μέτρηση για τη NAVTEX – Επιστρέφουν τα ερευνητικά στην Κάσο

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Στην τελική ευθεία βρίσκεται η επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου (Great Sea Interconnector – GSI), καθώς η έκδοση της απαραίτητης NAVTEX αναμένεται εντός των επομένων ωρών, πιθανότατα εντός του Σαββατοκύριακου, ανοίγοντας τον δρόμο για την επιστροφή των ερευνητικών σκαφών στην περιοχή της Κάσου.

Οι εργασίες είχαν διακοπεί τον Ιούλιο του 2024, έπειτα από την παρέμβαση τουρκικών πολεμικών πλοίων, με αποτέλεσμα να παραμείνει σε εκκρεμότητα ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά έργα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Απομένουν ορισμένες διαδικαστικές εκκρεμότητες πριν από την έκδοση της NAVTEX. Η εταιρεία που έχει αναλάβει τις έρευνες έχει ήδη αποστείλει τις απαραίτητες συντεταγμένες στο υπουργείο Εξωτερικών, ενώ έως την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου αναμένεται η θετική εισήγηση της διυπουργικής επιτροπής.

Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία, το Λιμενικό θα εκδώσει την απαιτούμενη άδεια εξαίρεσης για το γαλλικής σημαίας ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo. Θα ακολουθήσει το αίτημα της εταιρείας διαχείρισης του έργου προς το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ώστε η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού να προχωρήσει στην έκδοση της NAVTEX.

Η ισχύς της αναμένεται να είναι άμεση, γεγονός που σημαίνει ότι το γαλλικό πλοίο, το οποίο βρίσκεται στο λιμάνι του Ηρακλείου, θα μπορεί να αποπλεύσει χωρίς καθυστέρηση προς την περιοχή των ερευνών.

Η στάση της Τουρκίας και ο ρόλος της Γαλλίας

Το βασικό ερώτημα πλέον αφορά την αντίδραση της Άγκυρας. Διπλωματικές εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το διεθνές περιβάλλον, όπως διαμορφώνεται μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, περιορίζει τα περιθώρια μιας νέας σοβαρής κλιμάκωσης, αντίστοιχης με εκείνη του 2024.

Παράλληλα, οι επαφές μεταξύ Γαλλίας και Τουρκίας φαίνεται να έχουν οδηγήσει σε μια συνεννόηση για τον τρόπο πραγματοποίησης των ερευνών. Η γαλλική πλευρά φέρεται να έχει επιλέξει τη λύση της προηγούμενης ενημέρωσης της Άγκυρας, παρέχοντας στην τουρκική πλευρά μια διέξοδο ώστε να αποφύγει την ευθεία αντιπαράθεση.

Με βάση αυτό το σενάριο, η τουρκική αντίδραση ενδέχεται να περιοριστεί σε προειδοποιήσεις μέσω ασυρμάτου (hailing) προς το ερευνητικό σκάφος.

Ωστόσο, δεν αποκλείεται η έκδοση τουρκικής NAVTEX, με την Άγκυρα να επιχειρεί να παρουσιάσει την ενημέρωση ως διαδικασία αίτησης άδειας για τις έρευνες. Η Αθήνα αναμένεται τότε να απαντήσει με αντί-NAVTEX, επισημαίνοντας ότι οι εργασίες πραγματοποιούνται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και ότι η αρμοδιότητα έκδοσης της σχετικής NAVTEX ανήκει στην ελληνική πλευρά.

Η γαλλική φόρμουλα έχει προκαλέσει και προβληματισμό, καθώς διατυπώνονται επιφυλάξεις για τη σκοπιμότητα ενημέρωσης τρίτου κράτους, από τη στιγμή που δεν προβλέπεται σχετική υποχρέωση προς κράτος διαφορετικό από εκείνο που έχει την αρμοδιότητα αδειοδότησης.

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