Κουφονικολάκου σε Πιερρακάκη: «Δεν πείθετε κανέναν, είστε ο Mr. Funds»

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Επίθεση στον Κυριάκο Πιερρακάκη εξαπέλυσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Θεώνη Κουφονικολάκου, με αφορμή το νομοσχέδιο για τα funds, τους servicers και τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων, που συζητείται στην Ολομέλεια.

Στη δήλωσή της, η κ. Κουφονικολάκου κατηγορεί τον κ. Πιερρακάκη ότι παρουσιάζει μόνο μέρος της πραγματικότητας, υποστηρίζοντας ότι, ενώ η δημιουργία των funds αποτελούσε μνημονιακή υποχρέωση από το 2015, μέχρι το 2019 υπήρχαν συγκεκριμένοι κανόνες και δικλείδες ασφαλείας μέσω του νόμου 4354/2015.

«Κύριε Πιερρακάκη, η μισή αλήθεια είναι ολόκληρο ψέμα. Και εσείς, για άλλη μια φορά, λέτε ψέματα.Ναι, τα funds ήταν μνημονιακή υποχρέωση το 2015. Μέχρι το 2019 όμως υπήρχαν κανόνες. Υπήρχαν έλεγχοι. Υπήρχαν δικλείδες ασφαλείας, με τον ν. 4354/2015. Γι’ αυτό οι μεταβιβάσεις έμειναν περιορισμένες.

Μετά ήρθατε εσείς…

Με το πρόγραμμα «Ηρακλής» ανοίξατε τη λεωφόρο διάπλατα. Κάνατε την πώληση των δανείων κερδοφόρα και ελκυστική, και μάλιστα με την εγγύηση του Δημοσίου.

Και από τότε, για να το ξέρουν όλες και όλοι:

•⁠ ⁠Καταργήσατε την προστασία της πρώτης κατοικίας. Εμείς θα την επαναφέρουμε.

•⁠ ⁠Οι πλειστηριασμοί αυξήθηκαν 131%. Πείτε την αλήθεια στον κόσμο: Πόσοι πλειστηριασμοί έγιναν από το 2015 έως το 2019; Και πόσοι στην καταστροφική σας επταετία;

•⁠ ⁠Αφήσατε funds και servicers να κάνουν ό,τι θέλουν. Ανενόχλητοι. Ανεξέλεγκτοι. Εμείς θα θεσμοθετήσουμε αυστηρό πλαίσιο εποπτείας, και θα το εφαρμόσουμε.

•⁠ ⁠Επιχειρήσατε να περάσετε το άρθρο 23. Μια ιδιωτική σύμβαση ρύθμισης θα γινόταν εκτελεστός τίτλος. Χωρίς διαταγή πληρωμής. Χωρίς δικαστή. Το αποσύρατε μόνο όταν ξεσηκώθηκαν οι δικηγορικοί σύλλογοι, οι δανειολήπτες και η αντιπολίτευση.

•⁠ ⁠Και τον Ιούνιο περάσατε το άρθρο 15 του ν. 5313/2026. Η σύμβαση του εξωδικαστικού έγινε εκτελεστός τίτλος. Χωρίς έλεγχο. Ακόμη και για όσες είχαν υπογραφεί πριν. Ακόμη και σε βάρος των εγγυητών και των συνοφειλετών.

Πόσα ψέματα ακόμη θα πείτε για να κρύψετε το μεγάλο κακό που κάνατε στους πολίτες;

Δεν πείθετε πια κανέναν.

Όλες και όλοι ξέρουμε ότι είστε ο Mr. Funds…», καταλήγει η κα Κουφονικολάκου.

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