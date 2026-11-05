Μητσοτάκης: 50 δισ. ευρώ για την Ελλάδα από το νέο ΕΠΕΣ

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Για μια πολύ σημαντική επένδυση έκανε λόγο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας νωρίτερα στην εκδήλωση για τα εγκαίνια της Μονάδας Ηλιακής Ξήρανσης Ιλύος ΕΕΛ Καλαμάτας. «Ο δήμαρχος είχε δίκιο όταν επισήμανε τη διαφορά μεταξύ των έργων της τοπικής αυτοδιοίκησης τα οποία είναι ορατά στους πολίτες και τα οποία είναι αυτά τα οποία οι ίδιοι οι πολίτες πιέζουν τους δημάρχους να ολοκληρώσουν -αναπλάσεις, πλατείες, δημόσιοι χώροι, πολύ σημαντικά έργα τα οποία βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών- και εκείνα τα έργα τα οποία είναι αθέατα, σπανίως θα τα επισκεφθούν οι δημότες, τα οποία έχουν μία ξεχωριστή σημασία για την προστασία του περιβάλλοντος και για τη μετάβαση της χώρας μας σε αυτόν τον νέο κόσμο της κυκλικής οικονομίας. Και το έργο το οποίο εγκαινιάζουμε σήμερα ανήκει ακριβώς σε αυτήν την κατηγορία».

Ο πρωθυπουργός συνεχάρη τον δήμαρχο Καλαμάτας Θ. Βασιλόπουλο και όλα τα στελέχη της ΔΕΥΑ που μελέτησαν και υλοποίησαν αυτό το έργο και μίλησε για «μία μονάδα η οποία βρίσκεται στην κορυφή της τεχνολογίας ως προς την επεξεργασία των αστικών μας λυμάτων και η οποία θα μας επιτρέψει να ανακουφίσουμε την περιοχή από μία διαχείριση η οποία στην καλύτερη περίπτωση μετέφερε τη λυματολάσπη αλλού ή την έθαβε σε ΧΥΤΑ. Στη χειρότερη περίπτωση δεν θέλω να αναφερθώ στο πού μπορεί να κατέληγε».

18 νέες μονάδες διαχείρισης λυματολάσπης

Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι αυτή δεν είναι η μόνη τέτοια επένδυση η οποία έγινε στην πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια. «Είχαμε μέχρι το 2023, 4 εγκαταστάσεις διαχείρισης λυματολάσπης στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκίδα και στο Ρέθυμνο» είπε και αξιοποιήσαμε πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, 165 εκατομμύρια συνολικά και «δημιουργήσαμε 18 τέτοιες μονάδες -αυτή είναι μία από τις μεγαλύτερες- σε ολόκληρη τη χώρα καλύπτοντας πάνω από το 60% των υπολειπόμενων αναγκών».

Τόνισε ότι πρόκειται για ένα μόνο παράδειγμα του πώς έπιασαν τόπο οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, 36 δισ. τα οποία η χώρα κατάφερε και εξασφάλισε σε μια πολυήμερη διαπραγμάτευση το 2020 και φθάσαμε να βρισκόμαστε πια στην ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Επεσήμανε ότι η χώρα τα κατάφερε, τήρησε τα χρονοδιαγράμματα, υλοποίησε τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και αξιοποίησε κάθε ευρώ από αυτά τα 36 δισ. σε ένα πλήθος δράσεων και έργων που απλώνονται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Πρόσθεσε ότι αυτή η εμπειρία από το Ταμείο Ανάκαμψης θα μας είναι πολύ χρήσιμη και στη διαχείριση των επόμενων ευρωπαϊκών πόρων κάνοντας αναφορά στη διαπραγμάτευση για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

«Η Ελλάδα από το επόμενο χρηματοδοτικό εργαλείο, το ΕΠΕΣ, θα εξασφαλίσει ένα ποσό γύρω στα 50 δισ. ευρώ και το ερώτημα είναι πώς θα το αξιοποιήσουμε αυτό με τον ορθότερο τρόπο», ανέφερε επισημαίνοντας ότι οφείλουμε να δούμε αυτή τη νέα πρόκληση με νέους όρους καθώς το ΕΠΕΣ μοιάζει περισσότερο με το Ταμείο Ανάκαμψης.

«Κλείνουμε εκκρεμότητες του παρελθόντος. Ειδικά στα ζητήματα της διαχείρισης των απορριμμάτων είχαμε μείνει πολύ πίσω και νομίζω ότι με πολύ μεθοδική δουλειά καλύπτουμε το χαμένο έδαφος κι αυτή η επένδυση που εγκαινιάζουμε σήμερα είναι μία μόνο από τις εκατοντάδες που έχουν γίνει στον τομέα αυτό την τελευταία επταετία», είπε.

Στο επίκεντρο οι υποδομές και τα έργα ανάπτυξης στη Μεσσηνία

Τόνισε ότι η Καλαμάτα είναι από τις πιο δυναμικές πόλεις, η Μεσσηνία μια περιφερειακή ενότητα η οποία αλλάζει χαρακτήρα και οφείλουμε ως κράτος να την προικίσουμε με τις υποδομές που θα της επιτρέψουν να τρέξει στο μέλλον με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα.

Στο σημείο αυτό αναφέρθηκε στην επίσκεψή του νωρίτερα στο Αεροδρόμιο, καθώς, όπως επεσήμανε, η σύμβαση παραχώρησης θα προικίσει την περιοχή μ’ ένα σύγχρονο αεροδρόμιο και θα της επιτρέψει να αναδειχθεί σε έναν δυναμικό αυτοτελή τουριστικό προορισμό, τομέας στον οποίο έχουν γίνει σημαντικές επενδύσεις.

Πέραν αυτού υπογράμμισε ότι η δεύτερη δέσμευση που είχε αναλάβει αφορά τον πολύπαθο δρόμο από την Καλαμάτα στον Ριζόμυλο, στην Πύλο και τελική κατάληξη στη Μεθώνη. Μίλησε για την επίσκεψή του στο εργοτάξιο σε ένα έργο που γίνεται με τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που προχωρά γρήγορα κι αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2028, μαζί με την παράκαμψη της Γιάλοβας. Στο σημείο αυτό έκανε αναφορά στην επίσκεψή του σε μια δομή που φιλοξενεί παιδιά με αυτισμό.

«Μαζί θα σχεδιάσουμε το μέλλον της Καλαμάτας, το μέλλον της Μεσσηνίας, θα έχω την ευκαιρία να βρεθώ και στο συνέδριο της ΚΕΔΕ σε λίγες ώρες για να συζητήσω με την Αυτοδιοίκηση. Επενδύουμε πάντα στις πολύ καλές σχέσεις με την Αυτοδιοίκηση, πιστεύουμε στην πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, έχουμε λύσει πολλά ζητήματα εξάλλου με τον νέο κώδικα τα οποία ξέμπλεξαν το κουβάρι των αρμοδιοτήτων που τόσο πολύ σας ταλαιπωρούσαν σε καθημερινή βάση και σε αυτήν την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Κλείνοντας θέλησε να κάνει ξεχωριστή μνεία στα έργα οδικής ασφάλειας που χαρακτήρισε προσωπικό του στοίχημα. «Παραπάνω από 600 σημεία, αν δεν κάνω λάθος, σε ολόκληρη την Περιφέρεια Πελοποννήσου, μικρές παρεμβάσεις οι οποίες όμως μπορεί να κάνουν πολύ μεγάλη διαφορά. Κι όταν βλέπω τα στατιστικά στοιχεία πραγματικά χαίρομαι γιατί όλοι μαζί βάλαμε ένα εθνικό στοίχημα: Να θρηνούμε λιγότερους νεκρούς στον δρόμο, λιγότερους βαριά τραυματίες, λιγότερους παραπληγικούς, λιγότερους τετραπληγικούς και το στοίχημα αυτό χρόνο με τον χρόνο το κερδίζουμε», είπε. Πρόσθεσε ότι οι παρεμβάσεις που μπορεί να φαίνονται ήσσονος σημασίας έχουν πολύ μεγάλο αποτύπωμα στην οδική ασφάλεια και εξέφρασε τη χαρά του που η Περιφέρεια μπόρεσε να αξιοποιήσει πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης για τα πολύ σημαντικά αυτά έργα.

Καταλήγοντας ανέφερε ότι «στο πλαίσιο των νέων εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων που θα εξασφαλίσουμε θα εξακολουθούμε να στηρίζουμε την περιφέρεια, ειδικά τη Μεσσηνία και την Καλαμάτα την οποία τόσο αγαπώ».

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