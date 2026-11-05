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05.11.2026 15:56

Ελληνικός Χρυσός: Επενδύσεις 800.000 ευρώ στην εκπαίδευση και τη νέα γενιά του Δήμου Αριστοτέλη για τα έτη 2025-2026

05.11.2026 15:56
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Με δέσμευση κεφαλαίων άνω του 1 εκατ. ευρώ για τη συνέχιση των δράσεων, η Ελληνικός Χρυσός επενδύει στις σχολικές υποδομές, τον σύγχρονο εξοπλισμό και τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες για τα παιδιά και τους νέους

Η αναβάθμιση των σχολικών υποδομών και η δημιουργία καλύτερων συνθηκών μάθησης για τους μαθητές του Δήμου Αριστοτέλη, αποτέλεσαν βασικούς άξονες δράσης του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Ελληνικός Χρυσός κατά την περίοδο 2025-2026. Μέσα από ένα πρόγραμμα παρεμβάσεων που περιλαμβάνει εργασίες ανακαίνισης και συντήρησης σχολικών υποδομών, προμήθεια εξοπλισμού και δημιουργία σχολικών βιβλιοθηκών, η Ελληνικός Χρυσός στήριξε έμπρακτα τις ανάγκες 15 εκπαιδευτικών μονάδων της περιοχής, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και λειτουργικού περιβάλλοντος για περισσότερους από 2.000 μαθητές και εκπαιδευτικούς. Συνυπολογίζοντας τα ετήσια εκπαιδευτικά προγράμματα και πρόσθετες επιμέρους δαπάνες για την υποστήριξη των σχολικών μονάδων, οι συνολικές επενδύσεις στον τομέα της εκπαίδευσης για την περίοδο 2025–2026 ανέρχονται σε 800.000 ευρώ.

  • 284.000 ευρώ για αναβαθμισμένες σχολικές μονάδες

 Από τις αρχές του 2025 μέχρι σήμερα εγκρίθηκαν και ολοκληρώθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις σε σχολικές μονάδες και δομές προσχολικής αγωγής, με εστίαση στην αναβάθμιση των σχολικών εγκαταστάσεων και στη βελτίωση της λειτουργικότητας των χώρων. Συγκεκριμένα, οι εργασίες αφορούσαν το Γυμνάσιο Παλαιοχωρίου, τα Δημοτικά Σχολεία Παλαιοχωρίου, Μεγάλης Παναγίας και Ουρανούπολης, τα Νηπιαγωγεία Γοματίου και Σταγείρων, την παιδική χαρά του Νηπιαγωγείου Παλαιοχωρίου, καθώς και τον παιδικό σταθμό Ιερισσού. Παράλληλα, εκπονήθηκε μελέτη για τη μετεγκατάσταση του παιδικού σταθμού Μεγάλης Παναγίας, με στόχο την καλύτερη κάλυψη των αναγκών της τοπικής κοινωνίας. Το πρόγραμμα αναβάθμισης των σχολικών κτιρίων έχει ξεκινήσει από το 2021 και έχει βελτιώσει τις συνθήκες στις περισσότερες δομές της περιοχής στην οποία δραστηριοποιείται η Ελληνικός Χρυσός.

  • 148.000 ευρώ σε εκπαιδευτικό εξοπλισμό & σχολικές βιβλιοθήκες

Η υποστήριξη των σχολείων δεν περιορίστηκε στις κτιριακές παρεμβάσεις, αλλά επεκτάθηκε και στην ενίσχυση των μέσων που υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία και την καθημερινή λειτουργία τους. Σημαντικό μέρος των δράσεων κάλυψε τις ανάγκες σε εκπαιδευτικό εξοπλισμό, όπως ενδεικτικά, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, βιντεοπροβολείς, διαδραστικούς πίνακες, φωτοτυπικά μηχανήματα, αφυγραντήρες, μουσικά όργανα και μονάδες κλιματισμού. Παράλληλα, μέσω της συνεργασίας με την Ελληνική Λέσχη Βιβλίου (ΕΛΒΙ), δημιουργήθηκαν σχολικές βιβλιοθήκες με στόχο να αποκτήσουν οι μαθητές περισσότερες ευκαιρίες πρόσβασης στο βιβλίο και να καλλιεργήσουν την αναγνωστική τους κουλτούρα.

  • 350.000 ευρώ σε εκπαιδευτικά προγράμματα

Η επένδυση στην αναβάθμιση του επιπέδου εκπαίδευσης στην περιοχή επεκτείνεται και στο περιεχόμενό της με εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά και νέους. Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζει η συνεργασία με την EduAct για τα προγράμματα ρομποτικής και STEM «Μικροί Επιστήμονες» για μικρούς μαθητές και το πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού «Ορίζοντες» με εστίαση στους εφήβους και τους γονείς τους, το πρόγραμμα υποτροφιών “Αριστεύω” για μαθητές και φοιτητές της περιοχής, καθώς και δράσεις για τον εκφοβισμό, τη βία και τη συμπερίληψη σε συνεργασία με το Χαμόγελο του Παιδιού.

  • 1 εκατ. ευρώ σε μελλοντικές δεσμεύσεις

Άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ είναι η αξία της μελλοντικής δέσμευσης της Ελληνικός Χρυσός στον πυλώνα της Εκπαίδευσης και στήριξης της νέας γενιάς, στο πλαίσιο της στρατηγικής της. Η δέσμευση περιλαμβάνει τη συνέχιση των κομβικών παρεμβάσεων στις σχολικές δομές του Δήμου Αριστοτέλη, την παροχή υλικού και τεχνολογικού εξοπλισμού, καθώς και πολυετή εκπαιδευτικά προγράμματα, που πλέον καλύπτουν όλη τη μαθησιακή διαδρομή – από τα πρώτα σχολικά χρόνια έως τις πανεπιστημιακές σπουδές.        

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ΠΕΜΠΤΗ 05.11.2026 17:29
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Ενίσχυση των Κέντρων Υγείας με 155 μόνιμους γιατρούς – «Μπόνους» 1.500 ευρώ για τα ακριτικά νησιά

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