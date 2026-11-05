«Εφτά εγώ, εφτά εσύ» – Νέοι διάλογοι «καίνε» τον διευθυντή της πολεοδομίας Κατερίνης και την κόρη του

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Βαριές κατηγορίες αντιμετωπίζουν οι 11 συλληφθέντες για το κύκλωμα που δρούσε στην πολεοδομία της Κατερίνης. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 64 άτομα.

Σε διαλόγους που περιλαμβάνονται στη δικογραφία ιδιώτες μηχανικοί μιλούν για την κατά παράβαση τακτοποίηση αυθαιρέτου που κατασκευάστηκε μετά το 2011.

Μηχανικός 1: Ποιος τις δίνει αυτές η Μ.;

Μηχανικός 2: Η Μ. με το Σ. το κάναν να πούμε στους, στους Πόρους ή στο, στο…

Μηχανικός 1: Ε, όλοι συμμορία είναι.

Μηχανικός 2: Στον Πλαταμώνα.

Μηχανικός 1: Έχεις και μια άδεια που είχε…

Μηχανικός 2: Στον Πλαταμώνα το κάναν.

Μηχανικός 1: από έναν πελάτη μου

Σε άλλη συνομιλία ο διευθυντής της υπηρεσίας συμφωνεί να λάβει 7.000 ευρώ για να προβεί σε τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών:

Μηχανικός: Μία περίπτωση η οποία… εε… πάνω από τα εκατό χιλιάρικα.

Διευθυντής: Τι περίπτωση είναι;

Μηχανικός: Εδώ θέλουμε… κι έχουμε… μικρή κλίμακα, δέκα τετραγωνικά. Μπορεί και να μην είναι κι έχει κάνει διακόσια πενήντα. Σ’ ένα οικόπεδο το οποίο είναι σκάρτα, σκάρτο, είναι σκάρτο δύο στρέμματα. Σκάρτο.

Διευθυντής: Τι μικρή κλίμακα λες;

Μηχανικός: (Ακατάληπτο).

Διευθυντής: Ναι.

Διευθυντής: Καλά δεν είναι μικρή κλίμακα τώρα αυτό.

Μηχανικός: Οχι, ρε, μες στην παρανομία είναι, πώς μπορεί να το καλύψει το οικόπεδο όλο. Θα τον πω. Εφτά εσύ, εφτά εγώ .

. Διευθυντής: Τι να σου πω; Πώς;

Μηχανικός: Σκέψου, εε σκέψου και θα σκεφτώ κι εγώ και θα… Σκέψου.

Μηχανικός: Κανόνισε να, θα σκεφτώ κι εγώ, κάνε. […] Ναι. Δεν θυμάσαι που είχαμε κάνει το άλλο, για αυτό το θυμήθηκα.

Διευθυντής: Καλά.

Μηχανικός: Δες το, αύριο θα περάσω.

Στο κύκλωμα συμμετείχε και η κόρη του διευθυντή της πολεοδομίας. Σε διάλογο που περιλαμβάνεται στη δικογραφία συνεννοείται με πελάτη για την ταρίφα. Σε άλλο διάλογο η κόρη παίρνει οδηγίες από τον διευθυντή πατέρα της.

Κόρη: Για… για ποιο πράγμα;

Πελάτης: Δεν ξέρω. Τι άλλο τώρα πρέπει να κάνω;

Κόρη: Ε γι’ αυτό που τελειώσαμε είμαστε εντάξει, οπότε το κόστος, μου είπε κιόλας ο μπαμπάς…

Πελάτης: Ναι.

Κόρη: … που σας είχε πει γύρω στα δύο εφτακόσια που θα βγει θα το αφήσουμε όλο ε… στα …στα δύο.

Πελάτης: Τι εννοείς;

Κόρη: Δύο χιλιάρικα.

Πελάτης: Ε…αυτό τι είναι; Τι κόστος είναι για ποιο πράγμα;

Κόρη: Είναι για τη τακτοποίηση των αυθαιρεσιών η αμοιβή.

Πελάτης: Εγώ…α τώρα λίγο μπερδεύτηκα …η αμοιβή για…

Κόρη: Τι είχατε πει, τι είχατε πει με τον μπαμπά μου; Τι αμοιβή είχατε πει;

Πελάτης: Εγώ είχα στο μυαλό εφτακόσια ευρώ κάτι τέτοιο.

Κόρη: Έχω την εντύπωση…

Πελάτης: Είναι κάτι άλλο.

Κόρη: …ότι σας είχε πει ο μπαμπάς μου αμοιβή δυο εφτακόσια περίπου ότι θα βγει.

Πελάτης: Δύο…αμοιβή του μπαμπά; Αυτό εννοείς;

Κόρη: Ναι και είπε να τ’ αφήσουμε στα δύο.

Πελάτης: Αααα.

Διευθυντής: Έλα, σκεφτόμουνα γι’ αυτό εδώ πέρα για την άδεια, καταρχήν ξέρει το κοστολόγιο αυτός εδώ πέρα; Πόσο θα βγει μια άδεια;

Κόρη: Για τον Τ. Λες;

Διευθυντής: Για τον Τ..

Κόρη: Ε όχι δεν ξέρει, με ρώτησε του λέω δεν μπορώ να…να πω ακόμα, τι να τον πω;

Διευθυντής: Ναι. Ε…γύρω στο ενάμισι χιλιάρικο θα βγει το κοστολόγιο θα του πούμε.

Κόρη: Για να βγάλει άδεια αποπεράτωσης;

Διευθυντής: Μμ, άδεια…

Κόρη: Σε εμάς θα βγει ενάμισι χιλιάρικο ή σ’ αυ…, να πληρώσει εμάς ή γενικά για την άδεια;

Διευθυντής: Γενικά για την άδεια.

Κόρη: Α.

Διευθυντής: Γιατί έχει και φορολογικά η άδεια, άντε να το κάνουμε χίλια διακόσια που λέει ο λόγος.

Κόρη: Ναι.

Διευθυντής: Κατάλαβες; Οπότε το πρώτο ας πούμε πες του ότι ξέρεις αυτό εδώ πέρα γύρω στο ενάμισι χιλιάρικο θα βγει το κοστολόγιο της άδειας.

Κόρη: Για την άδεια αποπεράτωσης…

Διευθυντής: Ναι.

Κόρη: …ενάμισι χιλιάρικο.

Διευθυντής: Ναι, ναι. Όλα μαζί μελέτη επίβλεψη και έτσι θα βάλουμε κάποιον άλλον τώρα να το κάνει την επίβλεψη, θα το σφραγίσουμε με κάποιον άλλο κωδικό θα δούμε.

Κόρη: Μμμ.

Διευθυντής: Αλλά μελέτη επίβλεψης πες του θα βγει γύρω στο… χίλια πεντακόσια, κάπου εκεί πέρα πες, κατάλαβες να δούμε και αντιδράσεις, άντε να…

Κόρη: Μελέτη επίβλεψης, έτσι θα το πω;

Διευθυντής: Μελέτη επίβλεψης, ναι, ναι άντε να κατεβείς μέχρι τα χίλια διακόσια που λέει ο λόγος, αλλά πρέπει να το ξέρει.

Κόρη: Για την άδεια αποπεράτωσης, ναι.

Διευθυντής: Είναι κανονική άδεια.

Κόρη: Οκέι, κατάλαβα, εντάξει θα τον πάρω να τον ενημερώσω.

Διευθυντής: Ένα τηλέφωνο να το ξέρει ας πούμε και από εκεί και πέρα το συνεχίζουμε και θα βγει στο όνομα του Σ. του Σ. στον πεθερό του.

Κόρη: Ναι.{..}.

Διευθυντής: Και στον άλλονε στο Σ. πες του τιμή, πες του γύρω στα χίλια πεντακόσια γιατί είναι αποπεράτωση θα αρχίσει μελέτες, πες του το έτσι, άντε να κατεβούμε πες κάνα δυο κατοστάρικα.

Οι κατηγορούμενοι μπήκαν υπό παρακολούθηση μετά από καταγγελία ιδιώτη ότι μηχανικός του ζήτησε χρήματα για να διεκπεραιώσει υπόθεση.

Οι ταρίφες για τις διευκολύνσεις ξεκινούσαν από τα 150 ευρώ και έφταναν τις 7.000 για τις δύσκολες περιπτώσεις.

Σε βάρος των κατηγορουμένων έχουν ασκηθεί, κατά περίπτωση, διώξεις για δωροληψία υπαλλήλου, δωροδοκία, συμμορία, πλαστογραφία, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, ψευδή βεβαίωση και νόθευση, μεταξύ άλλων αδικημάτων.

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