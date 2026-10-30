Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Αγωνία στην Αθήνα για την αντίδραση της Τουρκίας – Οι συνεννοήσεις με το Παρίσι και το μήνυμα Μητσοτάκη

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Με τον χρόνο να μετράει αντίστροφα προκειμένου να εκδοθεί η NAVTEX για να ξεκινήσει η πόντιση του καλωδίου Ελλάδας – Κύπρου τις επόμενες ημέρες και ενώ το γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo έχει καταπλεύσει στο Ηράκλειο της Κρήτης, η ελληνική κυβέρνηση εμφανίζεται ιδιαίτερα νευρική, καθώς αυτό που δεν θα ήθελε τη συγκεκριμένη στιγμή είναι μια αντίδραση από την πλευρά της Τουρκίας.

Με δεδομένο ότι κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για το πώς θα αντιδράσουν οι γείτονές μας όταν ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, στο κυβερνητικό επιτελείο βρίσκονται με κομμένη την ανάσα, καθώς γνωρίζουν ότι, ακόμα και μετά την απλή ενημέρωση που θα γίνει προς την τουρκική πλευρά, αυτή μπορεί να βρει διάφορες προφάσεις για να αντιδράσει.

Στο Μέγαρο Μαξίμου γνωρίζουν πολύ καλά ότι μια τουρκική αντίδραση τη συγκεκριμένη στιγμή θα πρέπει να λάβει και την απάντησή της, δεδομένου ότι η παραδοχή πως η χώρα υποχώρησε δύο φορές απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα έχει προκαλέσει αίσθηση στην κοινή γνώμη. Σε αυτό το κλίμα ιδιαίτερο ρόλο παίζουν και οι επισημάνσεις των δύο πρώην πρωθυπουργών, που έγιναν με αφορμή το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Άλλα στελέχη, πάντως, υποστηρίζουν ότι η ενημέρωση που θα γίνει προς την τουρκική πλευρά μπορεί να λειτουργήσει κατευναστικά και οι γείτονές μας να μην προχωρήσουν σε νέες αξιώσεις μετά την ενημέρωση που θα λάβουν για τις συντεταγμένες και την πορεία του πλοίου.

Τα τελευταία εικοσιτετράωρα υπάρχουν αλλεπάλληλες συνομιλίες μεταξύ Αθήνας και Παρισιού για το ποιος θα διαβιβάσει στην Άγκυρα τις σχετικές πληροφορίες, με επικρατέστερο το ενδεχόμενο να αναλάβει τον ρόλο αυτό η γαλλική πλευρά.

Η ελληνική κυβέρνηση και το υπουργείο Εξωτερικών επιμένουν, πάντως, ότι θα πρόκειται ξεκάθαρα για ενημέρωση, η οποία θα δοθεί σε όλες τις παράκτιες χώρες, και όχι για αίτημα άδειας προς την Τουρκία.

«Η άδεια δίνεται μόνο από τις ελληνικές αρχές και από καμία άλλη χώρα» είναι η θέση του Μεγάρου Μαξίμου, το οποίο κάνει λόγο για μια «προβλεπόμενη» διαδικασία, «όπως συμβαίνει σε τέτοιου είδους περιπτώσεις».

Φυσικά, όλες οι πλευρές αναγνωρίζουν ότι η τουρκική πλευρά θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί όσο περισσότερο γίνεται τη διαδικασία αυτή.

Το μήνυμα Μητσοτάκη για το τουρκολιβυκό μνημόνιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα

Χθες, πάντως, ο πρωθυπουργός, προεδρεύοντας στη συνεδρίαση για τη θαλάσσια ασφάλεια στον ΟΗΕ, υπογράμμισε ότι το Διεθνές Δίκαιο δεν εφαρμόζεται επιλεκτικά και στηλίτευσε την προσπάθεια Άγκυρας και Τρίπολης να αγνοήσουν την ύπαρξη των ελληνικών νησιών.

Αναφερόμενος πιο συγκεκριμένα στο τουρκολιβυκό μνημόνιο, το χαρακτήρισε παράνομο και αυθαίρετο, υπογραμμίζοντας ότι αντιβαίνει ακόμη και στην ίδια τη γεωγραφία.

«Το Διεθνές Δίκαιο δεν μπορεί να εφαρμόζεται με επιλεκτικό τρόπο και οι κανόνες που διέπουν τις θάλασσές μας δεν μπορούν να αναδιατυπωθούν ώστε να εξυπηρετήσουν τις φιλοδοξίες μεμονωμένων κρατών», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως επισήμανε, «το αποκαλούμενο τουρκολιβυκό μνημόνιο για οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών αποτελεί κατάφωρη παραβίαση των θεμελιωδών αρχών του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. Είναι παράνομο, είναι αυθαίρετο και αντιβαίνει στη γεωγραφία την ίδια».

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε επίσης ότι «η Ελλάδα και η Λιβύη είναι φυσικοί γείτονες στη θάλασσα, με αντικείμενες ακτές, και έχουν το δικαίωμα, βάσει του Διεθνούς Δικαίου, να οριοθετήσουν τις θαλάσσιες ζώνες τους μέσω συμφωνίας».

«Αντίθετα, η Τουρκία και η Λιβύη δεν έχουν αντικείμενες ή παρακείμενες ακτές. Ωστόσο, έχουν επιχειρήσει να καθορίσουν ένα τεχνητό θαλάσσιο σύνορο μεταξύ τους. Αυτό είναι παράλογο. Δεν υπάρχει προηγούμενο για μια τέτοια διαγώνια οριοθέτηση», πρόσθεσε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε επίσης ότι «η Τουρκία και η Λιβύη έχουν προσπαθήσει να χαράξουν ένα θαλάσσιο σύνορο μεταξύ τους, ωσάν να μην υπάρχουν τα ελληνικά νησιά που βρίσκονται ανάμεσα στις ακτές τους. Δεν πρόκειται για ακατοίκητους βράχους στη μέση της θάλασσας. Πρόκειται για ακμάζουσες κοινότητες, με ιστορία αιώνων, δυναμικές οικονομίες, όπου ζουν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Η γεωγραφία δεν μπορεί να ξαναγραφτεί. Και τα κυριαρχικά δικαιώματα δεν μπορούν να διαγραφούν με το να χαράσσονται αυθαίρετες γραμμές σε έναν χάρτη».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δείχνοντας μάλιστα και έναν χάρτη, τόνισε ότι «το Διεθνές Δίκαιο είναι απολύτως σαφές: τα νησιά έχουν δικαίωμα σε θαλάσσιες ζώνες, συμπεριλαμβανομένης της υφαλοκρηπίδας και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, οι σχετικές διατάξεις της οποίας αντανακλούν -το επαναλαμβάνω- εθιμικό δίκαιο που είναι δεσμευτικό για όλα τα κράτη. Καμία συμφωνία μεταξύ δύο κρατών δεν μπορεί να στερήσει από τρίτο κράτος τα κυριαρχικά του δικαιώματα. Και καμία διμερής συμφωνία δεν μπορεί να υπερισχύει του Διεθνούς Δικαίου».

Διαβάστε επίσης:

Μητσοτάκης στο Reuters: «Άκυρη και ανυπόστατη» η τουρκολιβυκή συμφωνία – Μήνυμα για Chevron και ναυσιπλοΐα

Ο «θαυμαστής των ναζί» και η «καλύτερη φίλη του Κασιδιάρη» – Νέα αψιμαχία Κωνσταντοπούλου με Γεωργιάδη

Μαρία Καρυστιανού για την τραγωδία στην Ισπανία: Ξέρουμε τι σημαίνει η κενή καρέκλα στο τραπέζι και η αγκαλιά που έφυγε για πάντα