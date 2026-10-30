Νέοι ΚΑΔ: Προθεσμία τέλος για διορθώσεις χωρίς πρόστιμα, παρά τα λάθη και τα προβλήματα της ΑΑΔΕ

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Με την απειλή προστίμων βρίσκονται αντιμέτωποι χιλιάδες επαγγελματίες και επιχειρήσεις, καθώς σήμερα εκπνέει η προθεσμία για τη διόρθωση των νέων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ). Και ενώ η διαδικασία αυτόματης αντιστοίχισης από την ΑΑΔΕ έχει προκαλέσει σειρά προβλημάτων, μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί παράταση, με αποτέλεσμα το βάρος της αποκατάστασης των λαθών να μεταφέρεται στους ίδιους τους φορολογουμένους και στους λογιστές τους.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ) ζητά τη μετάθεση της προθεσμίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να επιβληθούν πρόστιμα ακόμη και για προβλήματα που προέκυψαν κατά την αυτόματη μετάβαση στο νέο σύστημα.

Οι νέοι ΚΑΔ τέθηκαν σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2026, αντικαθιστώντας την προηγούμενη ταξινόμηση του 2008. Η αντιστοίχιση έγινε αυτόματα από την ΑΑΔΕ, ωστόσο σε αρκετές περιπτώσεις εμφανίστηκαν λανθασμένοι κωδικοί, χάθηκαν δευτερεύουσες δραστηριότητες ή δημιουργήθηκαν διπλές καταχωρίσεις.

Το πρόβλημα δεν είναι καθόλου αμελητέο. Μια επιχείρηση που εμφανίζεται με λανθασμένο ΚΑΔ μπορεί να αντιμετωπίσει δυσκολίες στην ένταξή της σε προγράμματα επιδοτήσεων, στην πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία ή σε άλλες διαδικασίες που συνδέονται με τη δηλωμένη οικονομική της δραστηριότητα.

Πρόστιμα για λάθη της αυτόματης αντιστοίχισης;

Με επιστολή προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τη διοίκηση της ΑΑΔΕ, το Οικονομικό Επιμελητήριο επισημαίνει ότι η διαδικασία συνοδεύτηκε από τεχνικά και συστημικά προβλήματα, αλλά και σημαντικές ασάφειες στην περιγραφή των νέων κωδικών.

Παράλληλα, οι λογιστές καλούνται να ελέγξουν μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων μέσα σε περιορισμένο χρονικό διάστημα, την ώρα που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν αυξημένες φορολογικές και διοικητικές υποχρεώσεις.

Το ΟΕΕ υποστηρίζει ότι η παράταση είναι απαραίτητη προκειμένου να αποφευχθούν άδικες επιβαρύνσεις.

Σύμφωνα με την απόφαση Α.1118/2026, η δυνατότητα διόρθωσης χωρίς πρόστιμο έως τις 30 Οκτωβρίου ισχύει υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων να μην έχουν πραγματοποιηθεί μεταβολές ΚΑΔ μετά την 1η Μαρτίου 2026 στην έδρα ή σε υποκατάστημα.

Εφόσον παρέλθει η προθεσμία χωρίς νέα απόφαση, οι εκπρόθεσμες δηλώσεις ενδέχεται να επισύρουν πρόστιμο 100 ευρώ, όπου προβλέπεται από τη φορολογική νομοθεσία.

Τι πρέπει να κάνουν οι επαγγελματίες

Οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει να ελέγξουν άμεσα τους ΚΑΔ που εμφανίζονται στο φορολογικό τους μητρώο.

Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, ακολουθώντας τη διαδρομή: «Μητρώο & Επικοινωνία» → «Βεβαιώσεις Μητρώου» → «Τρέχουσα Εικόνα Οντότητας/Επιχείρησης».

Ο έλεγχος πρέπει να καλύπτει τον κύριο ΚΑΔ, τις δευτερεύουσες δραστηριότητες, τους κωδικούς της έδρας και των υποκαταστημάτων, αλλά και τυχόν διπλές ή λανθασμένες καταχωρίσεις.

Εάν διαπιστωθούν λάθη, οι διορθώσεις μπορούν να γίνουν μέσω της εφαρμογής «Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου». Σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική διόρθωση, προβλέπεται η υποβολή αιτήματος μέσω της υπηρεσίας «Τα Αιτήματά μου», με το έντυπο Δ211 και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Το ουσιαστικό ζήτημα, πάντως, παραμένει η ανάγκη να δοθεί επαρκής χρόνος για την αποκατάσταση των προβλημάτων. Διότι μια διαδικασία που σχεδιάστηκε για να εκσυγχρονίσει το φορολογικό μητρώο δεν μπορεί να καταλήξει σε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση των επιχειρήσεων εξαιτίας λαθών της ίδιας της μετάβασης.

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