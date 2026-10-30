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30.10.2026 08:20

SKAG: Άνοιγμα στον τουρισμό με νέες εκτυπωτικές εφαρμογές και επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρείας

30.10.2026 08:20
skag teo

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Στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της στον ξενοδοχειακό και τουριστικό κλάδο προχωρά η SKAG, αξιοποιώντας τις επενδύσεις της στις ψηφιακές εκτυπώσεις και τις νέες παραγωγικές τεχνολογίες. Η ελληνική βιομηχανία, με ιστορία 70 ετών, επιχειρεί να αποκτήσει παρουσία σε μια αγορά με διαφορετικές απαιτήσεις από εκείνες των παραδοσιακών προϊόντων χαρτοσχολικής ύλης, μέσα από τον επιχειρηματικό της πυλώνα SKAG PRINT.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, η εταιρεία θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στην έκθεση XENIA 2026, που θα πραγματοποιηθεί από τις 21 έως τις 23 Νοεμβρίου στο Metropolitan Expo. Η παρουσία της αποτελεί ευκαιρία για την ανάπτυξη συνεργασιών με ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, τουριστικά καταστήματα και επαγγελματίες του κλάδου της φιλοξενίας.

Η νέα δραστηριότητα βασίζεται στην παραγωγή προσωποποιημένων εκτυπωτικών εφαρμογών, οι οποίες προσαρμόζονται στις ανάγκες και την εταιρική ταυτότητα κάθε επιχείρησης. Πρόκειται για προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή λειτουργία των ξενοδοχείων, αλλά και για εφαρμογές με εμπορική αξιοποίηση στα καταστήματα τουριστικών ειδών.

Επενδύσεις και νέες αγορές

Η SKAG έχει επενδύσει τα τελευταία χρόνια σε σύγχρονες τεχνολογίες ψηφιακής εκτύπωσης, ειδικού φινιρίσματος και ψηφιακής κοπής, επιδιώκοντας μεγαλύτερη ευελιξία στην παραγωγική διαδικασία.

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα αυτών των τεχνολογιών είναι η δυνατότητα παραγωγής μικρών ποσοτήτων, χωρίς την ανάγκη προεκτύπωσης και δημιουργίας κλισέ που απαιτούν οι συμβατικές μέθοδοι. Έτσι, οι επαγγελματίες μπορούν να παραγγέλνουν προϊόντα προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους, χωρίς να δεσμεύονται απαραίτητα σε μεγάλους όγκους παραγγελιών.

Στον ξενοδοχειακό τομέα, οι εφαρμογές περιλαμβάνουν κάρτες καλωσορίσματος, θήκες καρτών δωματίου, καταλόγους εστίασης, σημειωματάρια, υλικό συνεδρίων, συσκευασίες δώρων και προϊόντα που χρησιμοποιούνται κατά τη διαμονή των επισκεπτών.

Αντίστοιχα, για τα τουριστικά καταστήματα, η εταιρεία αναπτύσσει σημειωματάρια, ταξιδιωτικά ημερολόγια, καρτ ποστάλ και δημιουργικά προϊόντα για παιδιά, τα οποία μπορούν να σχεδιάζονται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε τουριστικού προορισμού.

Στις διαθέσιμες τεχνικές περιλαμβάνονται ειδικές επεξεργασίες επιφανειών, μεταλλικά foil, soft touch και τοπικό UV, που επιτρέπουν διαφοροποιήσεις στην εμφάνιση και την υφή των τελικών προϊόντων.

Ο Θοδωρής Σκαγιάς, αναφερόμενος στη νέα δραστηριότητα, συνδέει την είσοδο της εταιρείας στην τουριστική αγορά με τη συνολικότερη διαδικασία μετασχηματισμού της και τις επενδύσεις στον εκσυγχρονισμό της παραγωγής.

Η συμμετοχή στη XENIA αποτελεί το πρώτο οργανωμένο βήμα προβολής του SKAG PRINT στον συγκεκριμένο κλάδο. Το ζητούμενο για την εταιρεία είναι πλέον η δημιουργία ενός σταθερού δικτύου επαγγελματικών συνεργασιών, που θα επιτρέψει την περαιτέρω αξιοποίηση των νέων παραγωγικών της δυνατοτήτων και τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων της.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.10.2026 09:33
eforia gise
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Φούσκα χρεών ή παγίδα; Στις 120 δόσεις η Εφορία και τα Ταμεία με «τσουχτερό» επιτόκιο 5,84% και αυστηρούς κόφτες

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