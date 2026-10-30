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30.10.2026 09:04

Θύελλα στα cryptos: Η Binance «παγώνει» τις καταθέσεις – Προηγήθηκε χακάρισμα, κλοπή 6,3 δισ. δολαρίων και πτώση του Bitcoin

30.10.2026 09:04
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Κυριολεκτική «θύελλα» επικρατεί στην αγορά κρυπτονομισμάτων καθώς το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο στον κόσμο, η Binance με 300 εκατομμύρια χρήστες, φέρεται να έγινε στόχος κυβερνοεπίθεσης και κλοπής περιουσιακών στοιχείων ύψους 6,3 δισ. δολαρίων.

Αρχικά, η Binance ανακοίνωσε ότι μια παραβίαση ασφαλείας είχε ως αποτέλεσμα μια εκτιμώμενη ζημιά 6,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία, σύμφωνα με τους αναλυτές, ισοδυναμεί με τη μεγαλύτερη ληστεία κρυπτονομισμάτων που έχει γίνει ποτέ. Στη συνέχεια το ανταλλακτήριο ανακοίνωσε ότι συνεργάστηκε με εταίρους για να παγώσει τα επηρεαζόμενα περιουσιακά στοιχεία, με περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια να έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής. Δεν έδωσε καμία ενημέρωση για την κατάσταση των υπόλοιπων 3,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ ο συνιδρυτής της Binance, Γι Χε, διαβεβαίωσε ότι η εταιρεία θα καλύψει «όλες τις απώλειες από hacking».

Στόχος των χάκερς – που εικάζεται ότι προέρχονται από τη Βόρεια Κορέα – ήταν 6,5 δισ. δολάρια, μέσω ασυνήθιστα μεγάλων και ταχύτατων μεταφορών κεφαλαίων από τα «θερμά» πορτοφόλια (hot wallets) του ανταλλακτηρίου προς νέες, άγνωστες διευθύνσεις. Μέσα σε 15 λεπτά προωθήθηκαν 195.460 ETH (περίπου 450 εκατ. δολάρια) σε νέα διεύθυνση, ενώ τα USDT άρχισαν να διασπώνται σε νέες διευθύνσεις και να πωλούνται σε αποκεντρωμένα ανταλλακτήρια. Η κυβερνοεπίθεση φέρεται να ξεκίνησε λόγω «κενού ασφαλείας» από φορητό υπολογιστή υπαλλήλου της εταιρείας και συγκεκριμένα «μηχανικού DevOps».

Μεγάλες εταιρείες του χώρου, όπως η Tether και η Circle, κινήθηκαν αστραπιαία παγώνοντας πάνω από 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια σε stablecoins (USDT και USDC) που σχετίζονταν με τις ύποπτες διευθύνσεις, προκειμένου να περιορίσουν τη ζημιά. Ο πρώην CEO της Binance, Τσανγκπένγκ Ζάο έγραψε στο X: «Τα κεφάλαια των χρηστών είναι ασφαλή. Φαίνεται ότι η Binance όντως δέχθηκε επίθεση χάκερ». Και πρόσθεσε: «Δεν διοικώ πλέον τη Binance, αλλά ως μέτοχος αναμένω ότι όλα τα κεφάλαια των χρηστών θα αποζημιωθούν πλήρως».

Οι αγορές αντέδρασαν άμεσα κατά την έναρξη των συναλλαγών στην Ασία την Παρασκευή. Το Bitcoin υποχώρησε πάνω από 3%, αγγίζοντας χαμηλό έξι εβδομάδων στα 76.368 δολάρια, ενώ το Ethereum σημείωσε πτώση άνω του 3%, φτάνοντας σε χαμηλό δύο μηνών στα 2.178 δολάρια. Το BNB – ένα ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο που κυκλοφόρησε αρχικά ως Binance Coin και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή προμηθειών στην πλατφόρμα της Binance – κατέγραψε πτώση 5% το τελευταίο 24ωρο, διαμορφούμενο στα 709,70 δολάρια, σύμφωνα με την πλατφόρμα συγκέντρωσης δεδομένων αγοράς CoinGecko.

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