Θύελλα στα cryptos: Η Binance «παγώνει» τις καταθέσεις – Προηγήθηκε χακάρισμα, κλοπή 6,3 δισ. δολαρίων και πτώση του Bitcoin

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Κυριολεκτική «θύελλα» επικρατεί στην αγορά κρυπτονομισμάτων καθώς το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο στον κόσμο, η Binance με 300 εκατομμύρια χρήστες, φέρεται να έγινε στόχος κυβερνοεπίθεσης και κλοπής περιουσιακών στοιχείων ύψους 6,3 δισ. δολαρίων.

Αρχικά, η Binance ανακοίνωσε ότι μια παραβίαση ασφαλείας είχε ως αποτέλεσμα μια εκτιμώμενη ζημιά 6,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία, σύμφωνα με τους αναλυτές, ισοδυναμεί με τη μεγαλύτερη ληστεία κρυπτονομισμάτων που έχει γίνει ποτέ. Στη συνέχεια το ανταλλακτήριο ανακοίνωσε ότι συνεργάστηκε με εταίρους για να παγώσει τα επηρεαζόμενα περιουσιακά στοιχεία, με περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια να έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής. Δεν έδωσε καμία ενημέρωση για την κατάσταση των υπόλοιπων 3,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ ο συνιδρυτής της Binance, Γι Χε, διαβεβαίωσε ότι η εταιρεία θα καλύψει «όλες τις απώλειες από hacking».

Binance’s initial investigation suggests that the security incident may involve a compromised DevOps engineer’s laptop, which allowed an attacker to gain access to a service container and submit unauthorized withdrawal transactions. We have found no evidence of any wallet private key leak. We will share a detailed technical post-mortem once the investigation is complete and the facts are fully verified. The estimated total impact sits at around $6.3B. We have worked with blockchain partners to freeze affected assets, with ~$3 billion frozen on-chain so far. Binance will cover all losses from the SAFU fund and the company’s funds. User funds are safe. We will also publish an updated Proof of Reserves once the remediation is complete. As an immediate precaution, Binance has: – temporarily suspended deposits and withdrawals while security checks are completed; – revoked the affected address authorisation; – engaged law enforcement and blockchain intelligence partners to trace and recover funds. Our teams are working around the clock to resolve this issue safely and thoroughly. We are working closely with our law enforcement partners to confirm the identity of these criminals and bring them to justice. Please rely only on official Binance channels for updates. Please feel free to contact Binance Customer Support if you have any further questions. https://t.co/ywB2mKFy0p — Binance (@binance) October 30, 2026

Στόχος των χάκερς – που εικάζεται ότι προέρχονται από τη Βόρεια Κορέα – ήταν 6,5 δισ. δολάρια, μέσω ασυνήθιστα μεγάλων και ταχύτατων μεταφορών κεφαλαίων από τα «θερμά» πορτοφόλια (hot wallets) του ανταλλακτηρίου προς νέες, άγνωστες διευθύνσεις. Μέσα σε 15 λεπτά προωθήθηκαν 195.460 ETH (περίπου 450 εκατ. δολάρια) σε νέα διεύθυνση, ενώ τα USDT άρχισαν να διασπώνται σε νέες διευθύνσεις και να πωλούνται σε αποκεντρωμένα ανταλλακτήρια. Η κυβερνοεπίθεση φέρεται να ξεκίνησε λόγω «κενού ασφαλείας» από φορητό υπολογιστή υπαλλήλου της εταιρείας και συγκεκριμένα «μηχανικού DevOps».

Μεγάλες εταιρείες του χώρου, όπως η Tether και η Circle, κινήθηκαν αστραπιαία παγώνοντας πάνω από 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια σε stablecoins (USDT και USDC) που σχετίζονταν με τις ύποπτες διευθύνσεις, προκειμένου να περιορίσουν τη ζημιά. Ο πρώην CEO της Binance, Τσανγκπένγκ Ζάο έγραψε στο X: «Τα κεφάλαια των χρηστών είναι ασφαλή. Φαίνεται ότι η Binance όντως δέχθηκε επίθεση χάκερ». Και πρόσθεσε: «Δεν διοικώ πλέον τη Binance, αλλά ως μέτοχος αναμένω ότι όλα τα κεφάλαια των χρηστών θα αποζημιωθούν πλήρως».

Binance co-founder Changpeng Zhao has urged crypto users to tighten their account security after four data leak reports involving financial firms: Coinbase’s analytics provider Amplitude, South Korean exchange bithumb official, Mirae Asset Global Investments and Daishin Securities. Investigators haven’t established that the four incidents are connected. Full analysis captured by Tope Batly on CoinAfrica. https://t.co/RHi8nxTVne October 29, 2026

Οι αγορές αντέδρασαν άμεσα κατά την έναρξη των συναλλαγών στην Ασία την Παρασκευή. Το Bitcoin υποχώρησε πάνω από 3%, αγγίζοντας χαμηλό έξι εβδομάδων στα 76.368 δολάρια, ενώ το Ethereum σημείωσε πτώση άνω του 3%, φτάνοντας σε χαμηλό δύο μηνών στα 2.178 δολάρια. Το BNB – ένα ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο που κυκλοφόρησε αρχικά ως Binance Coin και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή προμηθειών στην πλατφόρμα της Binance – κατέγραψε πτώση 5% το τελευταίο 24ωρο, διαμορφούμενο στα 709,70 δολάρια, σύμφωνα με την πλατφόρμα συγκέντρωσης δεδομένων αγοράς CoinGecko.

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