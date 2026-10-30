Δημοσκόπηση «κόλαφος» στο Ισραήλ για Νετανιάχου: Η πλειοψηφία της αντιπολίτευσης θέλει κυβέρνηση Άιζενκοτ με τη στήριξη αραβικού κόμματος 

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Η προοπτική σχηματισμού κυβέρνησης υπό τον Γκάντι Άιζενκοτ, με τη συμμετοχή του αραβικού κόμματος Ράαμ, συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη αποδοχή μεταξύ των ψηφοφόρων της ισραηλινής αντιπολίτευσης, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιοποίησε το Κέντρο Accord του Εβραϊκού Πανεπιστημίου της Ιερουσαλήμ.

Πρόκειται για ένα εύρημα που μπορεί να… ταρακουνήσει τόσο τον Νετανιάχου, όσο και τους αντιρρησίες στην πλευρά Άιζενκοτ που αντιτίθενται στο ενδεχόμενο συνεργασίας με το αραβικό κόμμα.

Το αποτέλεσμα δεν αφήνει και πολλά περιθώρια για αμφισβήτηση. Το 61% όσων ψήφισαν τα κόμματα Γιασάρ του Άιζενκοτ, Μπιαχάντ του Ναφτάλι Μπένετ, Δημοκρατικοί του Γιαΐρ Γκολάν και Ισραέλ Μπεϊτένου του Αβίγκντορ Λίμπερμαν επιθυμεί μια κυβέρνηση με επικεφαλής τον Άιζενκοτ και τη συμμετοχή του Ράαμ, του οποίου ηγείται ο Μανσούρ Αμπάς.

Αντίθετα, το 20% προτιμά την προσφυγή σε νέες εκλογές, ενώ το 12% εμφανίζεται θετικό σε μια κυβέρνηση συνεργασίας με εναλλαγή στην πρωθυπουργία και τη συμμετοχή του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Μόλις το 7% επιλέγει ως λύση έναν συνασπισμό με τα υπερορθόδοξα θρησκευτικά κόμματα.

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε στις 27 Οκτωβρίου, από τις 21:15 έως τις 22:27, σε δείγμα 467 ψηφοφόρων που είχαν ήδη επιλέξει ένα από τα τέσσερα συγκεκριμένα κόμματα. Τα αποτελέσματα προσαρμόστηκαν ανάλογα με την εκλογική δύναμη κάθε πολιτικού σχηματισμού.

Η συνεργασία με τα αραβικά κόμματα διχάζει τους πολιτικούς αρχηγούς

Παρά τη σαφή προτίμηση που καταγράφεται μεταξύ των ψηφοφόρων, η προοπτική συνεργασίας με το Ράαμ εξακολουθεί να προκαλεί διαφωνίες στο εσωτερικό της αντιπολίτευσης. Ο Γιαΐρ Γκολάν έχει υποστηρίξει ανοιχτά ότι μπορεί να διαμορφωθεί κοινοβουλευτική πλειοψηφία με τη συμμετοχή αραβικών κομμάτων. Αντίθετα, ο Άιζενκοτ, ο Μπένετ και ο Λίμπερμαν έχουν εκφράσει επιφυλάξεις ή αντίθεση στην ένταξή τους σε έναν κυβερνητικό συνασπισμό.

Η στάση αυτή αναδεικνύει το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει το στρατόπεδο της αλλαγής: ενώ διαθέτει σημαντική εκλογική δυναμική απέναντι στον Νετανιάχου, δεν έχει ακόμη συμφωνήσει στον τρόπο με τον οποίο θα εξασφαλίσει τις απαιτούμενες έδρες για να κυβερνήσει.

Την Πέμπτη, διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από την κατοικία του Άιζενκοτ, ζητώντας να προχωρήσει σε συνεργασία με τα αραβικά κόμματα. Με σύνθημα «Δεν υπάρχει αλλαγή χωρίς συνεργασία», κάλεσαν την αντιπολίτευση να αναζητήσει κοινό έδαφος με τις αραβικές πολιτικές δυνάμεις, προκειμένου να αποτραπεί μια νέα κυβέρνηση υπό τον Νετανιάχου.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής του Γιασάρ υπογράμμισε ότι ο απερχόμενος κυβερνητικός συνασπισμός έχει χάσει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας, ξεκαθαρίζοντας ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τον σχηματισμό μιας «σιωνιστικής κυβέρνησης». Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ένταση με το Ιράν, καλώντας την ηγεσία των ισραηλινών σωμάτων ασφαλείας να διασφαλίσει ότι ο Νετανιάχου δεν θα αξιοποιήσει τη θέση του στην υπηρεσιακή κυβέρνηση για πολιτικούς σκοπούς.

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