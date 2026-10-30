Πάνω από τα 100 ευρώ το φυσικό αέριο, στα 112 δολάρια το Brent – Άλμα με φόντο την ένταση στο Ιράν 

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Πάνω από τα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα διαπραγματεύεται το φυσικό αέριο στην Ευρώπη ενώ οι τιμές του αργού πετρελαίου Brent σκαρφάλωσαν πάνω από τα 112 δολάρια ανά βαρέλι στη συνεδρίαση της Παρασκευής (30.10.2026) με φόντο την ένταση στο Ιράν.

Το Brent πλησιάζει στα υψηλότερα επίπεδα τεσσάρων ετών εν μέσω ανησυχιών ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επαναλάβουν τις στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, μετά από αναφορές ότι ένας ανώτερος διοικητής ενημέρωσε τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για πιθανές στρατιωτικές επιλογές.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι οι αεροπορικές επιδρομές στην Τεχεράνη θα μπορούσαν να συνεχιστούν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της επόμενης εβδομάδας.

Εντωμεταξύ, Ιρανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς είχε στείλει επιστολή με στόχο την επανέναρξη των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Ο παγκόσμιος δείκτης πετρελαίου έχει σημειώσει άνοδο άνω του 10% τον Οκτώβριο, καθώς η σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν συνεχίζεται, ενώ οι συγκρούσεις στις οποίες εμπλέκονται η Σαουδική Αραβία και οι δυνάμεις των Χούθι που υποστηρίζονται από το Ιράν έχουν ενταθεί.

Οι απειλές για τη ναυτιλία μέσω των Στενών του Ορμούζ παραμένουν επίσης υψηλές, με τα δεξαμενόπλοια να συνεχίζουν να δέχονται επιθέσεις.

Ωστόσο, οι περιφερειακές εξαγωγές αργού πετρελαίου έχουν ανακάμψει σε σχεδόν προπολεμικά επίπεδα, καθώς οι παραγωγοί μεταφέρουν διακριτικά φορτία πετρελαίου μέσω της στρατηγικής σημασίας πλωτής οδού.

Πάνω από τα 100 ευρώ/MWh το φυσικό αέριο

Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη αυξήθηκαν ξανά προς τα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα την Παρασκευή (30.10.2026), το υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2022 ενώ βρίσκονται σε τροχιά για μηνιαία άνοδο άνω του 30%, εν μέσω ανησυχιών για μια νέα κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή και την ανάγκη της Ευρώπης να εξασφαλίσει εφοδιασμό με φυσικό αέριο ενόψει του χειμώνα.

Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι εντάθηκαν μετά από αναφορές ότι ένας ανώτατος στρατιωτικός διοικητής ενημέρωσε τον Πρόεδρο Τραμπ για πιθανές στρατιωτικές επιλογές κατά του Ιράν.

Η προμήθεια φυσικού αερίου στην Ευρώπη είναι περιορισμένη εν μέσω μειωμένων παραδόσεων LNG από τον Περσικό Κόλπο, με τα επίπεδα αποθήκευσης να βρίσκονται στο 74,89%, κάτω από τους ιστορικούς μέσους όρους.

Επιπλέον, οι προβλέψεις για ψυχρότερο καιρό σε όλη την Ευρώπη, που ενδεχομένως συμπίπτουν με περιόδους ψύχους στην Ασία, θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη ζήτηση για θέρμανση και να επηρεάσουν την αναπλήρωση των αποθεμάτων.

Η Ευρώπη και η Ασία αναμένεται επίσης να συνεχίσουν να ανταγωνίζονται για φορτία κατά τη διάρκεια του χειμώνα, πιθανώς αυξάνοντας την έκθεση σε πιέσεις τιμών και αστάθεια.

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