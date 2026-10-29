Καταγγελία-σοκ από τους δανειολήπτες Νόμου Κατσέλη: «Εμπαιγμός και δώρο στα funds το νέο νομοσχέδιο – Διευκολύνει κατασχέσεις και πλειστηριασμούς»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σφοδρή επίθεση εξαπολύει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Δανειοληπτών Ν. Κατσέλη κατά της κυβέρνησης για το νέο νομοσχέδιο. Κάνουν λόγο για αντισυνταγματικές διατάξεις, «ρυθμίσεις-λαιμητόμους» και επικίνδυνα εργαλεία πίεσης που αφαιρούν τα ένδικα μέσα από τους πολίτες και μετατρέπουν τις συμβάσεις του εξωδικαστικού σε «εκτελεστούς τίτλους» υπέρ των servicers.

Στα «κάγκελα» βρίσκονται οι οργανώσεις των δανειοληπτών με αφορμή το νέο νομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση, το οποίο η κυβέρνηση παρουσιάζει ως «ανάσα» για τους πολίτες. Με σκληρή ανακοίνωσή του (Δελτίο Τύπου 29/10/2026), ο Πανελλήνιος Σύλλογος Δανειοληπτών Νόμου Κατσέλη αποδομεί τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς, καταγγέλλοντας ότι πίσω από τις διακηρύξεις περί «προστασίας» κρύβεται ένα νέο μεγάλο «δώρο» προς τα funds και τις εταιρείες διαχείρισης.

Όπως επισημαίνει ο Σύλλογος, οι νέες ρυθμίσεις νομιμοποιούν τις προκαταβολές, διευκολύνουν κατά τρόπο αντισυνταγματικό τις κατασχέσεις και τους πλειστηριασμούς και καταργούν ουσιαστικά τη δικαστική προστασία των δανειοληπτών.

Το επικίνδυνο Άρθρο 23: Εκτελεστός τίτλος χωρίς δικαστική απόφαση

Στο επίκεντρο της καταγγελίας βρίσκεται το Άρθρο 23 του νέου νομοσχεδίου, το οποίο ο Σύλλογος χαρακτηρίζει ως την πλέον επικίνδυνη και βαθιά αντισυνταγματική διάταξη.

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου:

«Η σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών που συνάπτεται μέσω της πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού μετατρέπεται απευθείας σε εκτελεστό τίτλο.

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη: Ο δανειστής (τραπεζικό ίδρυμα ή fund) δεν θα χρειάζεται πλέον να προσφύγει στη Δικαιοσύνη για την έκδοση διαταγής πληρωμής, εάν κρίνει μονομερώς ότι ο οφειλέτης δεν ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του.

Ο δανειστής θα μπορεί αυτόματα να υπολογίζει μόνος του την απαίτηση, να καταγγέλλει τη ρύθμιση, να επαναφέρει το χρέος στο αρχικό του ποσό και να προχωρά κατευθείαν σε αναγκαστική εκτέλεση και κατασχέσεις κατά του δανειοληπτή! Μέχρι σήμερα, ο οφειλέτης μπορούσε να ασκήσει ανακοπή και αίτηση αναστολής στη Δικαιοσύνη “παγώνοντας” την εκτέλεση, δυνατότητα που τώρα περιορίζεται δραματικά».

«Εμπαιγμός» οι κυβερνητικές διακηρύξεις περί «καινοτομίας»

Ιδιαίτερα καυστικός είναι ο Σύλλογος όσον αφορά τους ισχυρισμούς των κυβερνητικών στελεχών ότι συνιστά «καινοτομία και προστασία» το γεγονός πως, αν τηρείται μια ενεργή ρύθμιση, ο πλειστηριασμός είναι παράνομος!

«Αποτελεί καινοτομία το ότι οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται;» διερωτάται ο Σύλλογος, υπενθυμίζοντας ότι πρόκειται για θεμελιώδη αρχή του δικαίου που ισχύει απαρέγκλιτα από την εποχή θέσπισης του Αστικού Κώδικα.

Χαρακτηρίζει τη στάση αυτή ως ανεπίτρεπτο εμπαιγμό, καθώς η κυβέρνηση βαφτίζει «πρωτοποριακό μέτρο» την αυτονόητη υποχρέωση τήρησης των συμφωνιών, την ώρα που στην πράξη αφήνει τους οφειλέτες έρμαιο σε μηχανισμούς που τους στερούν κάθε μέσο άμυνας.

«Δεν είναι ασυνεπείς από πρόθεση, αλλά λόγω ακρίβειας»

Παράλληλα, ο Σύλλογος αποδομεί το αφήγημα περί «προστασίας των συνεπών οφειλετών», τονίζοντας ότι παραγνωρίζεται εσκεμμένα η σκληρή οικονομική πραγματικότητα:

Η συντριπτική πλειοψηφία των δανειοληπτών δεν αρνείται να πληρώσει από πρόθεση, αλλά επειδή αντικειμενικά δεν έχει τη δυνατότητα, εξαιτίας της παρατεταμένης ακρίβειας και της οικονομικής ύφεσης.

Οι πολίτες αδυνατούν να βρουν βιώσιμες λύσεις μέσα από τις «ρυθμίσεις-λαιμητόμους» της πλατφόρμας και τις ανεδαφικές προτάσεις που επιβάλλουν μονομερώς οι servicers.

Αίτημα για απόσυρση των διατάξεων

Αντί για την ουσιαστική προστασία της κύριας κατοικίας, το νέο νομοθέτημα παρέχει νέες, ισχυρότερες εξουσίες και εργαλεία πίεσης στα funds σε βάρος των ευάλωτων νοικοκυριών που αγωνίζονται για την επιβίωσή τους.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Δανειοληπτών Νόμου Κατσέλη καλεί τους συντάκτες του νομοσχεδίου να απαντήσουν κατά πόσο οι ρυθμίσεις αυτές είναι συμβατές με το Σύνταγμα και ζητά την άμεση επανεξέτασή τους προς όφελος της κοινωνίας.

Διαβάστε επίσης:

Η ΕΚΤ κράτησε αμετάβλητα τα επιτόκια στο 2,5%

Ενεργειακή «καταιγίδα» για τους πολίτες, πάρτι για τις πετρελαϊκές εταιρείες

Παραιτείται η Κριστίν Λαγκάρντ από πρόεδρος της ΕΚΤ – Παραμένει στο τιμόνι ως τις 7 Φεβρουαρίου 2027 – Ευχαριστίες Πιερρακάκη