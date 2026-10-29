Ενεργειακή «καταιγίδα» για τους πολίτες, πάρτι για τις πετρελαϊκές εταιρείες

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Η νέα ενεργειακή κρίση έχει ήδη κερδισμένους και χαμένους. Κερδισμένες είναι οι πετρελαϊκές εταιρείες που βλέπουν τα κέρδη τους να εκτινάσσονται συνεχώς.

Χαμένοι είναι τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις που βλέπουν τις τιμές της ενέργειας να ανεβαίνουν συνεχώς και να θέτουν σε επισφάλεια τους προϋπολογισμούς τους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσαν σήμερα (29/10) δύο από τους παγκόσμιας εμβέλειας ενεργειακούς κολοσσούς, αποκαλύπτουν το χάσμα ανάμεσα στο κόστος της κρίσης για τους καταναλωτές και στις αποδόσεις που εξασφαλίζει στους ενεργειακούς κολοσσούς.

Η Shell ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 10,81 δισ. δολαρίων για το τρίτο τρίμηνο, έναντι 5,43 δισ. έναν χρόνο νωρίτερα, καταγράφοντας την υψηλότερη τριμηνιαία επίδοση από το 2022.

Το περιθώριο διύλισης έφθασε στο επίπεδο των 42 δολαρίων ανά βαρέλι, από 11,6 δολάρια πέρυσι. Ο όμιλος αύξησε παράλληλα το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών από 3 σε 5 δισ. δολάρια, ενισχύοντας τις επιστροφές προς τους μετόχους.

Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει η TotalEnergies, με προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 9,1 δισ. δολαρίων, αυξημένα κατά 127%.

Τα κέρδη του κλάδου διύλισης και χημικών, σύμφωνα με το Reuters, ανήλθαν σε 3,6 δισ. δολάρια, υπερπενταπλάσια από την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Σε ενεργειακή δίνη οι πολίτες στην Ελλάδα

Η χώρα μας βρίσκεται αντιμέτωπη με ενεργειακή κρίση που απέχει ελάχιστα από εκείνη του 2022.

Η χονδρεμπορική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος υπερδιπλασιάστηκε μέσα στον Οκτώβριο. Από την 1η Οκτωβρίου μέχρι τις 27 Οκτωβρίου καταγράφεται αύξηση 102,3%, δημιουργώντας προϋποθέσεις για νέες ανατιμήσεις στα τιμολόγια του Νοεμβρίου.

Το ενδιαφέρον εστιάζεται στα πράσινα τιμολόγια με τους παρόχους να αναμένεται να ανακοινώσουν τις νέες τιμές τις επόμενες ημέρες και τις πληροφορίες να είναι δυσοίωνες για την αύξηση της τιμής του ρεύματος στη λιανική.

Την ίδια ώρα η τιμή του φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά εκτινάχθηκε χθες, 28 Οκτωβρίου, στα 100,37 ευρώ ανά μεγαβατώρα, στο συμβόλαιο επόμενου μήνα του ολλανδικού κόμβου TTF. Δηλαδή, έσπασε για πρώτη φορά το φράγμα των 100 ευρώ από τον Δεκέμβριο του 2022.

Εχει εκτιναχθεί κοντά στα 95 ευρώ/MWh (Μεγαβατώρα) , καταγράφοντας από την 1η μέχρι τις 27 Οκτωβρίου αύξηση 30%. Η άνοδος αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου θέρμανσης.

Χωρίς φως για μέτρα

Η κυβέρνηση επανέλαβε δια του υπουργού ΠΕΝ, που συμμετέχει στη Σύνοδο των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ, ότι μόνον εάν υπάρξει πρόβλεψη για τη ρήτρα διαφυγής θα προχωρήσει σε μέτρα.

Ο Σταύρος Παπασταύρου επανέλαβε ότι «χρειαζόμαστε την αναγκαία ευελιξία μέσα στο πλαίσιο της ρήτρας διαφυγής για να λάβουμε τώρα στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης. Μέτρα που θα μειώσουν το κόστος της ενέργειας για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Και έτσι θα στηρίξουν ουσιαστικά τους πολίτες».

Για να το κάνουμε λιανά, η χώρα έχει λάβει την άδεια από την Κομισιόν για ενεργειακά έργα 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, το οποίο θα εξαιρεθεί από τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Η ρήτρα διαφυγής αυτού του είδους αφορά, όμως, μόνον ενεργειακά έργα όπως μπαταρίες, αναβαθμίσεις κλπ.

Η κυβέρνηση έχει ζητήσει από την Κομισιόν, ένα μέρος του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, κάπου 200 εκατομμύρια ευρώ, να μπορέσει να το διαθέσει για μέτρα που θα μειώσουν το κόστος ενέργειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Το ερώτημα, όμως, είναι εάν η Κομισιόν δεν δώσει το πράσινο φως τι θα κάνει η κυβέρνηση. Θα επιδοτήσει το ρεύμα σε νοικοκυριά; Θα επιδοτήσει μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως έγινε το 2025;

Παράγοντες του ΥΠΕΝ, υποστήριζαν, πάντως, ότι δεν είναι στις προτεραιότητες η επιδότηση του ρεύματος για νοικοκυριά υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ισχυριζόμενοι ότι η αγορά ενέργειας προσφέρει πολλά τιμολόγια ρεύματος.

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