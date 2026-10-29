Αντιπαράθεση Γεωργιάδη με Βελόπουλο για τα πόθεν έσχες: «Ξέρω πολύ καλά τα περιουσιακά στοιχεία σου» – «Είσαι εθνικός ψεύτης»

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Αντιπαράθεση μεταξύ του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου σημειώθηκε στη Βουλή, μετά την ομιλία του δεύτερου.

«Αποτελεί ντροπή έναντι των συναδέλφων ο ισχυρισμός του κ. Βελόπουλου για αύξηση των ακινήτων βουλευτών και υπουργών» είπε ο κ. Γεωργιάδης κάνοντας λόγο για ανακύκλωση ψευδών του διαδικτύου.

«Πείτε έναν υπουργό που έχουν αυξηθεί τα ακίνητά του στα αλήθεια. Αυτά που γράφουν στο διαδίκτυο; Για μένα γράφουν. Έχουν πάρει τα κτήματα του παππού μου στη Λευκάδα, που είναι κάτι “κατσικοχώραφα”, συνολικής αξίας 3.000 ευρώ και έχουν παρουσιάσει ότι έχω 40 ακίνητα. Δεν ξέρετε κύριε πρόεδρε της Ελληνικής Λύσης, ότι το πόθεν έσχες των βουλευτών ελέγχεται όπως και το δικό σας, από την αρμόδια επιτροπή των πόθεν έσχες;» ρώτησε ο κ. Γεωργιάδης.

Ανέφερε μάλιστα ότι «εσείς ο ίδιος έχετε ελεγχθεί απ’ την αρμόδια επιτροπή πόθεν έσχες και την εφορία» για τις εταιρείες και τα χρήματα που είχατε στη Γερμανία. [. . .] Άρα, κύριε Βελόπουλε, είναι ντροπή να πλήττετε τους κοινοβουλευτικούς μας θεσμούς, διαχέοντας και διασπείροντας ψεύδη, που τα λένε στο διαδίκτυο φασίστες, για να χτυπάνε το Κοινοβούλιο και τους κοινοβουλευτικούς θεσμούς».

Σε παρέμβασή του, ο κ. Βελόπουλος αποκάλεσε «εθνικό ψεύτη» τον κ. Γεωργιάδη ενώ χαρακτήρισε αισχρό το ότι το “πόθεν έσχες” στην Ελλάδα «δεν είναι πόθεν αλλά “πόσα έσχες”».

«Μπορεί να έχετε τιμαλφή σπίτι σας χωρίς να τα δηλώσετε; Αυτό είναι πόθεν έσχες; Γιατί οι άλλοι τα δηλώνουν και εμείς όχι; Είναι πρόστυχο αυτό. Υπάρχει διάταξη, την οποία την απέσυρε τελευταία στιγμή.. Είναι νόμος του 2023», είπε ο κ. Βελόπουλος.

Όσο για τον έλεγχο που δέχθηκε, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης είπε ότι η κλήση του εισαγγελέα ήταν “καρφωτή”. «Έγινε το 2009. Όχι τώρα. Πρέπει να ντρέπεσαι. Δεν με κάλεσε κανένας εισαγγελέας τώρα για τα λεφτά μου στη Γερμανία. Αυτή η ιστορία ήταν μια καρφωτή. Αλλά βγήκα αμόλυντος» είπε χαρακτηριστικά.

Ανταπαντώντας για το “εθνικός ψεύτης”, ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε το περί ειδικής διάταξης το ‘23 για να μην δηλώνουν οι βουλευτές τα τιμαλφή: «Ρωτώ όλους της αντιπολιτεύσεως. Υπάρχει ψηφισμένη διάταξη που δημιουργεί κάποιο ειδικό ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς για τους βουλευτές; Απολύτως καμία. Η διάταξη είναι γενικής φύσεως, και είναι το λεγόμενο περιουσιολόγιο. Δεν έχει αναβληθεί για τους βουλευτές, Έχει αναβληθεί για τα 11 εκατομμύρια των Ελλήνων», σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης και προσέθεσε:

«Ξέρω πολύ καλά τα περιουσιακά του κ. Βελόπουλου. Και πως ήταν φτωχός και έγινε ζάμπλουτος, και πως είχε τα λεφτά στη Γερμανία την εποχή του μνημονίου, που όλοι οι Έλληνες φοβόμασταν μην κλείσουν οι τράπεζες. Και πως πούλαγε αντιμνημόνιο έχοντας βγάλει την περιουσία του στο εξωτερικό».

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