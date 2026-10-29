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29.10.2026 14:51

«Ξαφνικά, ο χρόνος σταμάτησε»: Η μαρτυρία μιας ελληνικής οικογένειας που επέζησε από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Τολέδο

29.10.2026 14:51
treno-ispania

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Ανάμεσα στους επιβάτες που βίωσαν τον εφιάλτη του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ισπανία βρίσκονται και τρεις Έλληνες τουρίστες και συγκεκριμένα μία γυναίκα με τα δύο της παιδιά.

Η γυναίκα της οικογένειας Ντρίτσα όπως αναφέρει η El Pais ταξίδευε με τους δύο γιους της, 18 και 21 ετών, με την ίδια να τραυματίζεται στο δυστύχημα και να είναι σε κατάσταση σοκ.

Οπως ανέφερε στο ισπανικό μέσο, έσπασε τη κλείδα της και ήταν σε αναπηρικό αμαξίδιο. Ο ένας εκ των γιων της, ανέφερε πως όλοι τους είναι σε κατάσταση σοκ.

Ο μεγαλύτερος εκ των δύο, μαζί με την μητέρα του πήγαν στην καφετέρια του τρένου για να πάρουν πρωινό όταν έγινε η σύγκρουση. Αμφότεροι εκτινάχθηκαν.

«Ξαφνικά, ο χρόνος σταμάτησε», είπε ο 21χρονος Μάριος.

«Για αρκετά δευτερόλεπτα, ένας εκκωφαντικός, ανατριχιαστικός θόρυβος κυριαρχούσε στον χώρο. Η ατμόσφαιρα γέμισε με μια έντονη μυρωδιά χώματος, ενώ το βαγόνι ακινητοποιήθηκε γερμένο σε γωνία περίπου 30 μοιρών» ανέφερε.

Τόσο αυτός, όσο και ο αδελφός τους βγήκαν αλώβητοι από τη σύγκρουση. Αμέσως μετά, βγήκαν από το τρένο και πήγαν σε ένα χωράφι που ήταν σε κοντινή απόσταση.

Χάρη και στη βοήθεια ενός εθελοντή, μεταφέρθηκαν σε κοντινή πόλη κι από εκεί σε νοσοκομείο για να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στην μητέρα τους.

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