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29.10.2026 12:25

Η μάχη της σοκολάτας: Η ιδιοκτήτρια εταιρεία της Toblerone έκανε μήνυση κατά βρετανικής για… πνευματικά δικαιώματα στο σχήμα

29.10.2026 12:25
sokolates

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Η Mondelēz International, ιδιοκτήτρια της Toblerone, προσέφυγε στη δικαιοσύνη κατά της βρετανικής εταιρείας παραγωγής βίγκαν σοκολάτας Catherine’s Originals, υποστηρίζοντας ότι το προϊόν της, με την ονομασία «O’bar», παραπέμπει στο χαρακτηριστικό σχήμα της ελβετικής σοκολάτας.

Σύμφωνα με τον Guardian, η Mondelēz κατέθεσε μήνυση στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου, κάνοντας λόγο για παραπλάνηση των καταναλωτών και παραβίαση εμπορικού σήματος. Η O’bar αποτελείται από μια ράβδο σοκολάτας χωρισμένη σε τμήματα, καθένα από τα οποία διαθέτει μια στρογγυλεμένη, ημικυκλική προεξοχή.

Η Catherine’s Originals ιδρύθηκε το 2021 από την Catherine Dodd και παράγει τις σοκολάτες της στην Αγγλία. Τα προϊόντα της, βάρους 200 γραμμαρίων, πωλούνται από 9,20 έως 10,55 λίρες, ανάλογα με τη γεύση, ενώ μια κλασική Toblerone γάλακτος κοστίζει περίπου 2,50 λίρες.

Η ιδρύτρια της εταιρείας υπερασπίστηκε το σχέδιο της O’bar, εξηγώντας ότι το σχήμα της συμβολίζει το γράμμα «Ο» της λέξης «Originals». Παράλληλα, ο νομικός εκπρόσωπος της εταιρείας απέρριψε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι το προϊόν διαθέτει ξεχωριστό σχεδιασμό και ταυτότητα.

Από την πλευρά της, η Mondelēz υπογράμμισε ότι το σχήμα της Toblerone αποτελεί αναγνωρίσιμο στοιχείο της μάρκας από το 1929 και ότι οφείλει να προστατεύει την πνευματική ιδιοκτησία της. Όπως ανέφερε, προηγήθηκαν πολύμηνες προσπάθειες εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς, χωρίς να επιτευχθεί συμφωνία, με αποτέλεσμα η υπόθεση να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη.

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