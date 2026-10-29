Ισπανία: Στους 69 οι νεκροί της τραγωδίας στο Τολέδο – Οι σοκαριστικοί διάλογοι πριν το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα και τα τρία μοιραία λάθη

Takeaways by to pontiki AI Ο αριθμός των νεκρών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα κοντά στο Τολέδο ανήλθε στους εξήντα εννέα, ενώ πενήντα τραυματίες παραμένουν νοσηλευόμενοι.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ επισκέφθηκε την περιοχή του δυστυχήματος για να εκφράσει τη στήριξή του στις ομάδες έκτακτης ανάγκης και στις οικογένειες των θυμάτων.

Το δυστύχημα προκλήθηκε όταν τρένο προσέκρουσε σε ακινητοποιημένη αμαξοστοιχία, η οποία είχε σταματήσει στις ράγες λόγω βλάβης στο ηλεκτρονικό της σύστημα.

Οι αρχές διερευνούν τρία κρίσιμα σφάλματα, συμπεριλαμβανομένης της διακοπής του συστήματος ασφαλείας και λανθασμένων εντολών από το κέντρο ελέγχου της Μαδρίτης.

Το κέντρο ελέγχου επέτρεψε τη συνέχιση της πορείας του τρένου χωρίς περιορισμούς ταχύτητας, παρά το γεγονός ότι προπορευόταν ακινητοποιημένο τρένο με τεχνικό πρόβλημα.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Εξήντα εννέα νεκροί είναι ο νεότερος απολογισμός του σιδηροδρομικού δυστυχήματος κοντά στο Τολέδο της Ισπανίας, καθώς ένας τραυματίας κατέληξε στο νοσοκομείο. Από τα 110 άτομα που τραυματίστηκαν, τα 60 έχουν λάβει εξιτήριο, ενώ 50 παραμένουν νοσηλευόμενα, με την κατάστασή τους να ποικίλλει ως προς τη σοβαρότητα.

Πάντως, ο πρόεδρος της περιφέρειας Καστίλλη-Λα Μάντσα, Εμιλιάνο Γκαρθία-Πάχε, σημείωσε ότι τέσσερις ασθενείς που βρίσκονταν στην πιο κρίσιμη κατάσταση «παρουσιάζουν θετική πορεία». Πρόσθεσε: «Είμαστε κάπως πιο αισιόδοξοι όσον αφορά την τελική έκβαση της κατάστασής τους· έχουμε περισσότερες ελπίδες».

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ βρέθηκε το πρωί στην κωμόπολη Ούρδα στην επαρχία του Τολέδο, όπου σημειώθηκε το δυστύχημα για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του για το έργο των ομάδων έκτακτης ανάγκης. Σημείωσε ότι η Renfe (η κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων της Ισπανίας) έχει θέσει σε λειτουργία τηλεφωνικές γραμμές για την παροχή πληροφοριών στις οικογένειες των θυμάτων, και εξήρε τις προσπάθειες των υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης, οι οποίες συνδράμουν τα θύματα και τις οικογένειές τους.

O Σάντσεθ στήριξε δε, και τον υπουργό Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε, ενώ ο βασιλιάς Φίλιππος και η Βασίλισσα θα επισκεφθούν τους τραυματίες του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ούρδα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Τολέδο. Εκεί, θα έχουν επίσης την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τις οικογένειες των πληγέντων από το τραγικό αυτό συμβάν.

Τι δείχνουν οι έρευνες

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια της τραγωδίας, η οποία συνέβη το πρωί της Τετάρτης, όταν ένα τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Μαδρίτη-Σεβίλλη προσέκρουσε με σφοδρότητα σε ακινητοποιημένη αμαξοστοιχία. Η ακινητοποιημένη αμαξοστοιχία —η οποία ανήκει στην ιδιωτική σιδηροδρομική εταιρεία Iryo και μετέφερε 147 επιβάτες— είχε σταματήσει στις ράγες λόγω βλάβης στο ηλεκτρονικό σύστημα, όπως ανέφερε ο Ισπανός υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε.

Τα ισπανικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για τρία σφάλματα.

Πρώτο λάθος : Διακοπή λειτουργίας συστήματος ασφαλείας.

: Διακοπή λειτουργίας συστήματος ασφαλείας. Δεύτερο λάθος : Λανθασμένες εντολές από το Κέντρο Ελέγχου.

: Λανθασμένες εντολές από το Κέντρο Ελέγχου. Τρίτο λάθος: Το Iryo δεν ξεκινά, ενώ το AVE δεν φρενάρει.

Ο Πουέντε εξήγησε ότι, σε περίπτωση βλάβης του συστήματος, τον έλεγχο αναλαμβάνει ένα κέντρο επιχειρήσεων στη Μαδρίτη που λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο. Ωστόσο, το κέντρο αυτό έλαβε μια «ανεξήγητη» απόφαση, δίνοντας εντολή στα τρένα να συνεχίσουν την πορεία τους, χωρίς κανέναν περιορισμό ταχύτητας. Ηχητικά ντοκουμέντα από τις επικοινωνίες μεταξύ των ελεγκτών στη Μαδρίτη και των μηχανοδηγών υποδεικνύουν ότι δόθηκε άδεια κίνησης σε ένα τρένο υψηλής ταχύτητας, παρότι ένα άλλο τρένο βρισκόταν ακινητοποιημένο πιο μπροστά στην ίδια γραμμή.

Στα ηχητικά ντοκουμέντα που επικαλείται η El Mundo καταγράφεται η συνομιλία της μηχανοδηγού του Iryo με το κέντρο ελέγχου της Μαδρίτης. Η μηχανοδηγός ενημερώνει ότι προσπαθεί να επανεκκινήσει το σύστημα LZB, χωρίς επιτυχία. «Το τρένο δεν μου επιτρέπει να επανεκκινήσω το σύστημα LZB. Γι’ αυτό εξακολουθώ να είμαι σταματημένη μπροστά στο σήμα εισόδου», ακούγεται να λέει. «Όταν μπορέσετε, και εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα, καλέστε μας», της απαντούν από το κέντρο ελέγχου της Ατότσα. «Εντάξει, τέλεια, θα σας ενημερώσω», απαντά η μηχανοδηγός.

Στη συνέχεια, στην ηχογράφηση ακούγεται η φράση «Αλήθεια τώρα, φίλε, αλήθεια», ενώ ακολουθεί η επισήμανση: «Το 76 έχει πρόβλημα με τον εξοπλισμό του». Η αναφορά αφορά την αμαξοστοιχία Iryo 6076, η οποία λίγο αργότερα θα δεχόταν τη σφοδρή πρόσκρουση του AVE της Renfe. Όπως επισημαίνει η ισπανική εφημερίδα, το κέντρο ελέγχου είχε επιτρέψει στο δεύτερο τρένο να συνεχίσει με κανονική ταχύτητα, παρότι το πρώτο δεν είχε ακόμη αποκαταστήσει τη λειτουργία του συστήματος σηματοδότησης. Παράλληλα, δεν φαίνεται να είχε επιβληθεί ο περιορισμός των 40 χιλιομέτρων την ώρα που προβλέπεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις δυσλειτουργίας της αυτόματης σηματοδότησης.

Σύμφωνα με την El Mundo, η έρευνα για το δυστύχημα της Τετάρτης στην περιοχή Ούρδα, κοντά στο Τολέδο, επικεντρώνεται στην κατάρρευση τριών διαδοχικών δικλίδων ασφαλείας: του αυτόματου συστήματος σηματοδότησης, των διαδικασιών επικοινωνίας και ελέγχου της κυκλοφορίας και, τέλος, της δυνατότητας αποτροπής της σύγκρουσης στα τελευταία λεπτά πριν από την πρόσκρουση. Η τραγωδία σημειώθηκε μόλις εννέα μήνες μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Αδαμούθ της Ισπανίας, με τα δύο περιστατικά να έχουν στοιχίσει συνολικά τη ζωή σε περισσότερους από 100 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων τέσσερις μηχανοδηγοί.

Διαβάστε επίσης

Άγριο ξύλο στη Βουλή της Αρμενίας – Μπουνιές, κλωτσιές και προσβολές, έφυγαν έδρανα (video)

Η μάχη της σοκολάτας: Η ιδιοκτήτρια εταιρεία της Toblerone έκανε μήνυση κατά βρετανικής για… πνευματικά δικαιώματα στο σχήμα

Γερμανία: Λύκος τραυμάτισε σοβαρά 8χρονο κορίτσι σε ζωολογικό πάρκο