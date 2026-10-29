Τραγωδία στην Ισπανία: Η κόκκινη ένδειξη που αγνοήθηκε, τα 17 μοιραία λεπτά και οι ευθύνες για τους 68 νεκρούς – Στο μικροσκόπιο η Adif

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Μια κόκκινη ένδειξη που προειδοποιούσε ότι η γραμμή ήταν κατειλημμένη, μια εντολή επανεκκίνησης που δεν έπρεπε να δοθεί και 17 λεπτά στη διάρκεια των οποίων δεν αποτράπηκε η καταστροφή. Αυτά βρίσκονται στο επίκεντρο των αποκαλύψεων για τη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία, με τουλάχιστον 68 νεκρούς, που έχει προκαλέσει σοκ στη χώρα και ανοίγει πλέον μια ευρύτερη συζήτηση για τις ευθύνες της κρατικής διαχείρισης των σιδηροδρόμων.

Τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, κυρίως η El País, το RTVE και το πρακτορείο EFE, φέρνουν στο φως στοιχεία που μετατοπίζουν την έρευνα από την αρχική τεχνική βλάβη στις αποφάσεις του κέντρου ελέγχου της Adif, του δημόσιου διαχειριστή των σιδηροδρομικών υποδομών.

Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι μόνο ποιος έδωσε τη μοιραία εντολή, αλλά γιατί δεν λειτούργησαν οι δικλίδες ασφαλείας που θα μπορούσαν να αποτρέψουν τη σύγκρουση.

Το χρονικό της καταστροφής και η προειδοποίηση που δεν απέτρεψε το μοιραίο

Στις 08.30 το πρωί της Τετάρτης, το σύστημα ασφαλείας LZB, που επιβλέπει την κυκλοφορία των τρένων στη γραμμή υψηλής ταχύτητας Μαδρίτης–Σεβίλλης, παρουσίασε βλάβη.

Η διακοπή λειτουργίας του προκάλεσε την ακινητοποίηση τουλάχιστον έξι συρμών και κατέστησε αναγκαία τη διαχείριση της κυκλοφορίας από το κέντρο ελέγχου της Adif στην Ατότσα της Μαδρίτης.

Στις 08.36, ο χειριστής του κέντρου επέτρεψε σε τρένο AVE της Renfe να συνεχίσει την πορεία του, παρότι ένας συρμός της Iryo παρέμενε ακινητοποιημένος στην ίδια γραμμή.

Σύμφωνα με την El País, μηχανοδηγός άλλου τρένου είχε προειδοποιήσει ότι, με το σύστημα ασφαλείας εκτός λειτουργίας, η κυκλοφορία δεν μπορούσε να συνεχιστεί με κανονική ταχύτητα, αλλά έπρεπε να εφαρμοστεί καθεστώς ιδιαίτερα προσεκτικής κίνησης.

Η προειδοποίηση αυτή αποκτά καθοριστική σημασία, καθώς δείχνει ότι ο κίνδυνος είχε επισημανθεί πριν από τη σύγκρουση.

Στις 08.53, έχοντας διανύσει περίπου 25 χιλιόμετρα, το AVE προσέκρουσε στο πίσω μέρος του ακινητοποιημένου Iryo, κοντά στην Ούρδα του Τολέδο.

Η σύγκρουση ήταν καταστροφική. Βαγόνια εκτροχιάστηκαν και κατέληξαν σε πρανές, ενώ οι περισσότερες απώλειες στο τρένο της Iryo εντοπίστηκαν στα πίσω βαγόνια.

Η κόκκινη ένδειξη, ο χειριστής και οι προϊστάμενοι

Η σοβαρότερη αποκάλυψη αφορά την κατάσταση που επικρατούσε στο κέντρο ελέγχου. Όπως επιβεβαίωσε ο υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε, υπήρχε κόκκινη ένδειξη που προειδοποιούσε ότι η γραμμή μπροστά από το AVE ήταν κατειλημμένη.

Παράλληλα, σύμφωνα με το προβλεπόμενο πρωτόκολλο, όταν το LZB τίθεται εκτός λειτουργίας και υπάρχει άλλο τρένο στο ίδιο τμήμα της γραμμής, επιβάλλεται η ακινητοποίηση του συρμού.Ο Πουέντε χαρακτήρισε την απόφαση του κέντρου ελέγχου «ανεξήγητη» και προφανώς λανθασμένη.

Ωστόσο, η έρευνα δεν περιορίζεται στον άνθρωπο που φέρεται να έδωσε την εντολή. Η ισπανική Guardia Civil έχει ήδη ανακρίνει τον συγκεκριμένο χειριστή, ενώ λαμβάνει καταθέσεις και από τα υπόλοιπα μέλη της βάρδιας.

Σύμφωνα με την El País, ο χειριστής ήταν έμπειρος και κατά τη διάρκεια των γεγονότων βρισκόταν μαζί με έναν βοηθό και έναν επόπτη. Αυτό δημιουργεί ένα ακόμη κρίσιμο ερώτημα: Ποιος είχε την τελική ευθύνη να ελέγξει την εντολή και γιατί δεν υπήρξε παρέμβαση πριν από τη σύγκρουση;

Οι αρχές εξετάζουν τις επικοινωνίες, τα στοιχεία του κέντρου ελέγχου και τις ενέργειες όσων συμμετείχαν στη διαχείριση της κυκλοφορίας. Στην έρευνα συνδράμει και η ειδική μονάδα UCO της Guardia Civil.

Την ίδια ώρα, η δικαστική διερεύνηση βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο να εξακριβωθεί εάν υπάρχουν ποινικές ευθύνες. Η ύπαρξη μιας λανθασμένης εντολής δεν απαντά αυτομάτως στο ερώτημα εάν υπήρξαν και οργανωτικές ή διοικητικές παραλείψεις.

Οι καταγγελίες των εργαζομένων και η πολιτική σύγκρουση

Η τραγωδία επαναφέρει στο προσκήνιο τις προειδοποιήσεις των εργαζομένων για την κατάσταση του ισπανικού σιδηροδρομικού δικτύου. Ο γενικός γραμματέας του Sindicato Ferroviario, Ραφαέλ Εσκουδέρο, ζήτησε να μην εξαχθούν βιαστικά συμπεράσματα για τα αίτια, επισημαίνοντας ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις είχαν ζητήσει έλεγχο της γραμμής Μαδρίτης–Σεβίλλης.

Σύμφωνα με τους εργαζομένους, υπάρχουν ερωτήματα για την κατάσταση των υποδομών και για το κατά πόσο οι επενδύσεις αναβάθμισης έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Το γεγονός ότι το παλαιότερο σύστημα LZB βρίσκεται σε διαδικασία αντικατάστασης από το νεότερο ERTMS ενισχύει τη συζήτηση για την τεχνολογική αναβάθμιση και την ασφάλεια.

Πρόκειται, άλλωστε, για τη δεύτερη πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία μέσα στο 2026, μετά το δυστύχημα του Ιανουαρίου στο Ανταμούθ, όπου σκοτώθηκαν 46 άνθρωποι.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δεσμεύτηκε ότι η διερεύνηση θα φτάσει μέχρι τέλους και ότι τυχόν αμέλειες θα αποκαλυφθούν. Ο αρχηγός του Λαϊκού Κόμματος, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, ζήτησε άμεση κυβερνητική και δικαστική έρευνα, αλλά και πλήρη, ανεξάρτητο έλεγχο ολόκληρου του σιδηροδρομικού δικτύου. Ο υπουργός Μεταφορών, από την πλευρά του, απέκλεισε προς το παρόν την παραίτησή του, υποστηρίζοντας ότι προέχει η διαλεύκανση της υπόθεσης.

Το μεγάλο ερώτημα, όμως, παραμένει αναπάντητο: Πώς ένα σύγχρονο σιδηροδρομικό δίκτυο, με πολλαπλά επίπεδα ελέγχου και ασφάλειας, επέτρεψε σε δύο τρένα να βρεθούν στην ίδια γραμμή με καταστροφικές συνέπειες;

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