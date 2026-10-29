Αντικαταβολές: Πίσω ολοταχώς για την απαγόρευση μετρητών – Τι ισχύει για τις αγορές κάτω των 500 ευρώ

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Αλλαγή σχεδίων από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τις πληρωμές στις αντικαταβολές, καθώς η κυβέρνηση αποφάσισε να μην προχωρήσει στην καθολική απαγόρευση των μετρητών για τις παραγγελίες που παραδίδονται μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών.

Οι διατάξεις που είχαν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και προέβλεπαν υποχρεωτική πληρωμή με κάρτα ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο, ακόμη και για προϊόντα αξίας μόλις 10 ευρώ, δεν συμπεριλήφθηκαν τελικά στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή.

Έτσι, οι καταναλωτές θα μπορούν να συνεχίσουν να πληρώνουν με μετρητά τις ηλεκτρονικές παραγγελίες τους, εφόσον η αξία της αγοράς είναι μικρότερη από 500 ευρώ και το ηλεκτρονικό κατάστημα προσφέρει τη δυνατότητα αντικαταβολής.

Η υπαναχώρηση ήρθε μετά τις αντιδράσεις των εταιρειών ταχυμεταφορών, οι οποίες είχαν επισημάνει τα προβλήματα που θα προκαλούσε η εφαρμογή του νέου συστήματος, ιδιαίτερα σε μια αγορά όπου τα μετρητά εξακολουθούν να έχουν σημαντική παρουσία.

Το αρχικό σχέδιο ήταν ιδιαίτερα αυστηρό. Ανεξάρτητα από την αξία της παραγγελίας, ο πελάτης θα έπρεπε να διαθέτει κάρτα ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής για να παραλάβει το προϊόν του. Δηλαδή, ακόμη και για μια αγορά 15 ή 20 ευρώ, η πληρωμή με μετρητά θα απαγορευόταν.

Πότε επιτρέπονται τα μετρητά

Με την απόσυρση της ρύθμισης, τίποτα δεν αλλάζει στο ισχύον καθεστώς. Το όριο για τη χρήση μετρητών παραμένει στα 500 ευρώ.

Για αγορές αξίας κάτω των 500 ευρώ, οι καταναλωτές μπορούν να εξοφλούν με μετρητά κατά την παραλαβή, εφόσον παρέχεται αυτή η επιλογή. Αντίθετα, για συναλλαγές συνολικής αξίας 500 ευρώ και άνω, η πληρωμή πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά με κάρτα ή άλλο επιτρεπόμενο ηλεκτρονικό μέσο.

Στην πράξη, κάποιος που παραγγέλνει ένα ζευγάρι παπούτσια αξίας 90 ευρώ ή ένα κινητό τηλέφωνο αξίας 300 ευρώ μπορεί να πληρώσει τον διανομέα με μετρητά. Αν όμως αγοράσει μια τηλεόραση αξίας 750 ευρώ, η εξόφληση πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά.

Η σημασία της αντικαταβολής για το ελληνικό ηλεκτρονικό εμπόριο αποτυπώνεται στα στοιχεία που παρουσίασαν οι εταιρείες ταχυμεταφορών κατά τη δημόσια διαβούλευση.

Περισσότερες από τέσσερις στις δέκα ηλεκτρονικές αγορές πραγματοποιούνται με αντικαταβολή, με τη συνολική ετήσια αξία αυτών των συναλλαγών να υπολογίζεται μεταξύ 3 και 5 δισ. ευρώ.

Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι ότι το 70% έως 75% των αντικαταβολών εξοφλείται με μετρητά. Πρόκειται για ποσοστό που δείχνει ότι, παρά τη σημαντική ανάπτυξη των ηλεκτρονικών πληρωμών, ένα μεγάλο μέρος των καταναλωτών εξακολουθεί να προτιμά τον παραδοσιακό τρόπο εξόφλησης.

Ιδιαίτερες αντιδράσεις είχε προκαλέσει και το καθεστώς προστίμων που συνόδευε την προτεινόμενη απαγόρευση.

Σύμφωνα με την αρχική διάταξη, μια εταιρεία courier που θα εισέπραττε μετρητά θα αντιμετώπιζε πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της αξίας της αντικαταβολής.

Για παράδειγμα, σε μια παραγγελία αξίας 100 ευρώ, η εταιρεία θα καλούνταν να πληρώσει πρόστιμο 200 ευρώ, παρότι η αμοιβή της για τη μεταφορά και την παράδοση του προϊόντος θα ανερχόταν σε ελάχιστα ευρώ.

Με την απόσυρση των επίμαχων διατάξεων, δεν θεσπίζεται ούτε το συγκεκριμένο πρόστιμο.

Προς το παρόν, λοιπόν, οι αντικαταβολές συνεχίζονται με τους σημερινούς κανόνες και τα μετρητά διατηρούν τη θέση τους στις ηλεκτρονικές αγορές μικρής αξίας. Το αν το υπουργείο επανέλθει με μια διαφορετική, περισσότερο ευέλικτη ρύθμιση παραμένει ανοιχτό.

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