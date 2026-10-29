Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι οι προσαχθέντες από τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την ομιλία Κασιδιάρη

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Ελεύθεροι αφέθηκαν και οι έξι προσαχθέντες από την χθεσινή (28/10) συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την ομιλία του Ηλία Κασιδιάρη σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης.

Τα έξι άτομα είχαν προσαχθεί μετά την άγρια επέμβαση της αστυνομίας σε βάρος των διαδηλωτών, με ξύλο και χημικά. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν προέκυψε κάτι επιβαρυντικό εναντίον τους και έτσι αφέθηκαν ελεύθεροι.

Υπενθυμίζεται πως χθες μέλη του ΠΑΜΕ, φοιτητικοί σύλλογοι, συλλογικότητες και άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου είχαν συγκεντρωθεί στο άγαλμα Βενιζέλου προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τη διεξαγωγή της εκδήλωσης του Ηλία Κασιδιάρη στην πόλη.

Η ένταση ξεκίνησε όταν οι διαδηλωτές επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν πορεία προς το ξενοδοχείο όπου είχε προγραμματιστεί η εκδήλωση Κασιδιάρη.

Η ΕΛΑΣ είχε ήδη αποφασίσει την απαγόρευση δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων σε εκτεταμένη περιοχή του κέντρου της Θεσσαλονίκης, από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, επικαλούμενη κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια.

Στην Εγνατία, στο ύψος της Αριστοτέλους, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις εμπόδισαν την πορεία. Ακολούθησαν συγκρούσεις σώμα με σώμα, εκτεταμένη χρήση χημικών και προσαγωγές.

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