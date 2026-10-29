«Χωριάτικο»: Απολογούνται οι πρώτοι 30 κατηγορούμενοι – Το απόγευμα στον ανακριτή ο Άγγελος Γιαννακόπουλος

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στην Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα το πρωί στις 09:30, για να απολογηθούν οι πρώτοι 30 κατηγορούμενοι, από τους 59 συλληφθέντες για την υπόθεση της αλυσίδας αρτοποιείων «Χωριάτικο».

Παράλληλα, στις 6 το απόγευμα, αναμένεται να απολογηθεί και ο φερόμενος «εγκέφαλος», ο 57χρονος ιδιοκτήτης της αλυσίδας φούρνων, Άγγελος Γιαννακόπουλος. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι θα απολογηθούν αύριο, Παρασκευή (30/10).

Στους 59 έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εννέα κακουργήματα και δύο πλημμελήματα, με το κατηγορητήριο να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, φοροδιαφυγή, μαστροπεία και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Ειδικότερα, η ποινική δίωξη αφορά τη συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, με ποσό που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ.

Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται επίσης η φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ, μέσω υποβολής ανακριβούς δήλωσης και μη απόδοσης ΦΠΑ, η συνέργεια στη φοροδιαφυγή, καθώς και η πλαστογραφία για ποσό άνω των 120.000 ευρώ.

Παράλληλα, η δίωξη περιλαμβάνει τα αδικήματα της μαστροπείας από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, της ληστείας από κοινού, της παραβίασης περιορισμών διαμονής κατ’ εξακολούθηση και της διακεκριμένης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Σε βαθμό πλημμελήματος ασκήθηκε ποινική δίωξη για μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών, καθώς και για απάτη από κοινού.

Εξετάζονται αστυνομικοί

Παράλληλα, οι αρχές προσπαθούν να ταυτοποιήσουν δύο συναδέλφους τους που είχαν εμπλοκή με το κύκλωμα. Ο ένας φέρεται να είχε ρόλο πληροφοριοδότη, ενημερώνοντας τα μέλη για το πότε θα γίνονταν έλεγχοι στις επιχειρήσεις της ομάδας. Ο δεύτερος φέρεται να έχει λάβει 1.500 ευρώ από έναν από τους κατηγορούμενους, για λόγο που παραμένει άγνωστος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται να υπάρχει και τρίτο πρόσωπο εντός της ΕΛΑΣ, το οποίο φέρεται να ενημέρωσε τον 57χρονο φερόμενο εγκέφαλο ότι επίκειται η σύλληψή του. Εκείνος κατέστρωσε σχέδιο, αλλάζοντας συνεχώς κρησφύγετα, ώστε να γλιτώσει, κάτι που τελικά δεν κατάφερε.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Ληστεία με μαχαίρι σε ψιλικατζίδικο στο κέντρο – Συνελήφθη 36χρονος

Κερατσίνι: Τραγωδία με 30χρονο νεκρό σε τροχαίο, η μηχανή του προσέκρουσε σε προστατευτικά και έπεσε σε σταθμευμένα ΙΧ

Αστυνομική βία κατά διαδηλωτών για χάρη του… Κασιδιάρη στη Θεσσαλονίκη – Χημικά, ξύλο και πολιτική θύελλα ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου