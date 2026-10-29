Αστυνομική βία κατά διαδηλωτών για χάρη του… Κασιδιάρη στη Θεσσαλονίκη – Χημικά, ξύλο και πολιτική θύελλα ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου

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Εικόνες αστυνομικής βίας, χημικά, προσαγωγές και διαδηλωτές που απομακρύνονται σηκωτοί από αστυνομικούς. Αυτό ήταν το σκηνικό που εκτυλίχθηκε στη Θεσσαλονίκη ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, όταν πολίτες, εργατικά σωματεία και αντιφασιστικές οργανώσεις επιχείρησαν να διαμαρτυρηθούν για την προκλητική παρουσία και ομιλία του καταδικασμένου για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ηλία Κασιδιάρη.

Η εικόνα που προκύπτει προκαλεί σοβαρά ερωτήματα για τις επιλογές της κυβέρνησης και της Ελληνικής Αστυνομίας: Ενώ ο καταδικασμένος πρώην ηγέτης της Χρυσής Αυγής πραγματοποιούσε την εκδήλωσή του, οι δυνάμεις των ΜΑΤ συγκρούονταν με εκείνους που διαδήλωναν εναντίον του ναζισμού. Και όλα αυτά την ημέρα που η Ελλάδα τιμούσε την ιστορική αντίσταση στον φασισμό.

Η ένταση ξεκίνησε όταν διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί στο άγαλμα Βενιζέλου επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν πορεία προς το ξενοδοχείο όπου είχε προγραμματιστεί η εκδήλωση Κασιδιάρη. Η ΕΛ.ΑΣ. είχε ήδη αποφασίσει την απαγόρευση δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων σε εκτεταμένη περιοχή του κέντρου της Θεσσαλονίκης, από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, επικαλούμενη κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια.

Στην Εγνατία, στο ύψος της Αριστοτέλους, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις εμπόδισαν την πορεία. Ακολούθησαν συγκρούσεις σώμα με σώμα, εκτεταμένη χρήση χημικών και προσαγωγές.

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικό είναι το βίντεο που δημοσιοποίησε ο ΣΚΑΪ, στο οποίο πέντε ή έξι αστυνομικοί ακινητοποιούν έναν διαδηλωτή στο οδόστρωμα και στη συνέχεια τον απομακρύνουν σηκωτό.

Οι εικόνες δημιουργούν εύλογα ερωτήματα για την αναλογικότητα της αστυνομικής επέμβασης, αλλά και για τις εντολές που είχαν δοθεί στις δυνάμεις των ΜΑΤ. Το κρίσιμο ζήτημα είναι ότι η αστυνομική επιχείρηση δεν περιορίστηκε στην αποτροπή πιθανών επεισοδίων, αλλά οδήγησε σε βίαιη αντιπαράθεση με διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στην παρουσία του Κασιδιάρη.

ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ: Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση

Η υπόθεση προκάλεσε έντονες πολιτικές αντιδράσεις. Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, χαρακτήρισε την εκδήλωση Κασιδιάρη προκλητική, καταγγέλλοντας ότι πραγματοποιήθηκε ανήμερα της επετείου του ιστορικού «ΟΧΙ».

Μίλησε για μια «αποκρουστική σύναξη μίσους και μισαλλοδοξίας», υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει στις καταγγελίες για χρήση βίας εναντίον όσων διαμαρτυρήθηκαν. «Δεν θα επιτρέψουμε στον φασισμό να σηκώσει κεφάλι», ήταν το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ.

Ακόμη σκληρότερη ήταν η αντίδραση της ΕΛΑΣ, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ο τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη, Μαρίνος Σκανδάμης, κατηγόρησε ευθέως την κυβέρνηση ότι επέλεξε στρατόπεδο, υποστηρίζοντας ότι αντιμετώπισε ως απειλή για τη δημόσια τάξη όσους αντιστέκονται στον ναζισμό.

«Η κυβέρνηση έχει επιλέξει στρατόπεδο», ανέφερε χαρακτηριστικά, καταγγέλλοντας ότι η στάση των αστυνομικών δυνάμεων ισοδυναμεί με προστασία του Κασιδιάρη και των υποστηρικτών του. Η ΕΛΑΣ ζήτησε επίσης την άμεση απελευθέρωση όσων κρατούνταν μετά την αστυνομική επέμβαση, αποδίδοντας στην κυβέρνηση την πολιτική ευθύνη για όσα συνέβησαν.

ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ: «Η κυβέρνηση βάζει πλάτη στους νοσταλγούς του ναζισμού»

Στο ίδιο ιδιαίτερα επικριτικό κλίμα κινήθηκε και ο ΣΥΡΙΖΑ, καταγγέλλοντας ότι η κυβέρνηση με τη στάση της διευκολύνει τη δράση των νοσταλγών του ναζισμού. Το κόμμα έθεσε ζήτημα πολιτικής ευθύνης για την αστυνομική καταστολή και την αντιμετώπιση της αντιφασιστικής κινητοποίησης.

Σήμερα που "γιορτάζεται" η αρχή της κατοχής από τους ναζί, διάλεξε ο ναζί Κασιδιάρης να κάνει εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη.

Οι δυνάμεις καταστολής της αστυνομίας χτύπησαν με βια την αντιφασιστική πορεία του ΠΑΜΕ και έκαναν δυο συλλήψεις.

Τι " γιορτάζουμε" σήμερα είπαμε; pic.twitter.com/b5DK3z76xV October 28, 2026

Από την πλευρά του, το ΚΚΕ έκανε λόγο για άγρια και αναίτια επίθεση των ΜΑΤ εναντίον εργατικών σωματείων και διαδηλωτών. Στην ανακοίνωσή του υποστήριξε ότι η κυβερνητική στάση ισοδυναμεί με ανοχή, αν όχι με στήριξη, της φασιστικής δράσης. Παράλληλα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης πραγματοποίησε παρέμβαση στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ζητώντας την απελευθέρωση των προσαχθέντων.

Πέρα από τις κομματικές ανακοινώσεις, η υπόθεση θέτει ένα ουσιαστικό ζήτημα δημοκρατικών δικαιωμάτων. Ποια ακριβώς απειλή δικαιολογούσε την απαγόρευση των συναθροίσεων και τη χρήση τέτοιας αστυνομικής ισχύος; Υπήρχαν συγκεκριμένα στοιχεία που επέβαλλαν την απαγόρευση ή επιλέχθηκε ένα δυσανάλογο μέτρο που περιόρισε το δικαίωμα στη διαμαρτυρία;

Και κυρίως, ποιος έδωσε τις εντολές για τη διαχείριση της κινητοποίησης και έχει διαταχθεί έλεγχος για τις εικόνες βίας που καταγράφηκαν;

Η προστασία της δημόσιας τάξης αποτελεί υποχρέωση της αστυνομίας. Δεν μπορεί, όμως, να λειτουργεί ως γενική δικαιολογία για την καταστολή της ειρηνικής διαμαρτυρίας, ούτε να απαλλάσσει τις αρχές από την υποχρέωση να εξηγήσουν τη χρήση βίας.

Η εικόνα μιας αντιφασιστικής διαδήλωσης που αντιμετωπίζεται με χημικά και προσαγωγές, την ώρα που πραγματοποιείται εκδήλωση ενός καταδικασμένου στελέχους της Χρυσής Αυγής, είναι πολιτικά και συμβολικά εξαιρετικά βαριά. Πολύ περισσότερο όταν καταγράφεται την 28η Οκτωβρίου, ημέρα ιστορικής μνήμης και αντίστασης στον φασισμό.

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