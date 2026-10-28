Η κακοκαιρία «σάρωσε» Μαγνησία και Σποράδες: Οι 8 περιοχές στις οποίες καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

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Σημαντικές βροχοπτώσεις εκδηλώθηκαν την Τετάρτη 28/10, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, στη Χαλκιδική, στην Εύβοια, στην Κρήτη και σε νησιά του Αιγαίου.

Έως τις 17:40 τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν σε Μαγνησία (Πορταριά – 112 χιλιοστά, Ζαγορά – 104 χιλιοστά) και στις Σποράδες (Σκιάθος – 102 χιλιοστά).

Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της βροχόπτωσης στη χώρα σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Εκτεταμένα προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία στη Μαγνησία. Σε αρκετά χωριά παρατηρήθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα και διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Πιο ανησυχητική είναι η κατάσταση στον Πλατανιά, όπου οι 50 κάτοικοι του χωριού έχουν αποκλειστεί.

Αποκλεισμένοι οι κάτοικοι του Πλατανιά

Αποκλεισμένοι είναι οι 50 κάτοικοι του χωριού Πλατανιάς, μετά την υπερχείλιση τριών χειμάρρων. Η πρόσβαση στο χωριό έχει αποκλειστεί ενώ γίνεται προσπάθεια να δοθεί βοήθεια στους κατοίκους.

Τα πλημμυρικά προβλήματα στον Πλατανιά εκδηλώθηκαν περίπου στις 2 το μεσημέρι, έπειτα από πολύωρη έντονη βροχόπτωση.

Ο δήμαρχος Νοτίου Πηλίου, Μιχάλης Μιτζικός εκτίμησε ότι το βράδυ θα έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία: «Μέχρι το βράδυ το νερό θα πέσει και ο δρόμος θα είναι προσβάσιμος. Το πρόβλημα είναι ότι χάθηκαν δυο γεωτρήσεις και υπάρχει ανησυχία για το πόσιμο νερό».

Ο δήμαρχος τόνισε ότι ανάλογη ποσότητα νερού είχε πέσει τον 2023 στην κακοκαιρία Daniel. Ο ίδιος τόνισε πως χρειάζεται υπομονή, έως ότου υποχωρήσουν τα νερά.

Στη Μηλίνα, μεγάλες ποσότητες νερού κατέκλυσαν τους δρόμους, ενώ η θάλασσα βγήκε στο οδόστρωμα. Τα ρέματα κατέβασαν πέτρες και κούτσουρα, με αποτέλεσμα να καταστεί αδύνατη η διέλευση προς το Τρίκερι.

Στο Χόρτο, ο κεντρικός δρόμος μετατράπηκε σε ποτάμι, ενώ μεγάλη ήταν η ροή του νερού στο ύψος της γέφυρας. Οι ισχυροί άνεμοι και ο έντονος κυματισμός επιβάρυναν τις συνθήκες στα παραθαλάσσια σημεία.

Χωρίς ρεύμα η Σύκη και η Άφησσος

Προβλήματα καταγράφονται και στην ηλεκτροδότηση. Στη Συκή, λεύκα έπεσε πάνω σε στύλο του δικτύου, προκαλώντας διακοπή ρεύματος σε όλο το χωριό. Χωρίς ηλεκτρικό παραμένει και η Άφησσος, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί εάν η διακοπή συνδέεται με την ίδια βλάβη.

Παρέμβαση της Πυροσβεστικής και του Δήμου Νοτίου Πηλίου χρειάστηκε το μεσημέρι στον Πλατανιά, προκειμένου άνδρας να μπει στο σπίτι της ηλικιωμένης μητέρας του. Τα νερά στην αυλή του σπιτιού ξεπέρασαν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ένα μέτρο.

Ο γιος της δεν μπορούσε να ανοίξει την πόρτα για να μπει και να διαπιστώσει αν ήταν ασφαλής. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Αργαλαστής και εκπρόσωποι της δημοτικής αρχής, που τον βοήθησαν να εισέλθει στο σπίτι.

Προβλήματα και στον Βόλο

Προβλήματα παρατηρήθηκαν και στη Μακρινίτσα, όπου ρέμα που υπερχείλισε.Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση από την αρμόδια αντιδημαρχία του Δήμου Βόλου, πρόκειται μέχρι στιγμής για το μόνο καταγεγραμμένο πρόβλημα εντός των ορίων του δήμου.

Δύσκολη η κατάσταση και στη Σκιάθο

Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στη Σκιάθο, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο του νησιού. Για λόγους ασφαλείας, ο περιφερειακός και τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου παραμένουν κλειστά, ενώ οι κάτοικοι καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Με απόφαση της Αστυνομίας, από τις 13:30 σήμερα, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, έχει απαγορευθεί η κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο Σκιάθου-Κουκουναριών, από την περιοχή Ακρόπολη έως τις Κουκουναριές. Η απαγόρευση περιλαμβάνει, επίσης, τις περιοχές Βασιλιάς, Αχλαδιές, Αγία Παρασκευή και Τρούλος, καθώς και τις κάθετες οδούς που συνδέονται με το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο.

Το μέτρο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την υποχώρηση των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και την αποκατάσταση των συνθηκών ασφαλούς κυκλοφορίας.

Παράλληλα, παραμένει άγνωστη η πλήρης έκταση των ζημιών που έχει προκαλέσει η κακοκαιρία, καθώς η συνεχής βροχόπτωση δυσχεραίνει την καταγραφή τους. Η αποτίμηση των καταστροφών θα καταστεί δυνατή μετά την εξασθένηση των φαινομένων και την ασφαλή πρόσβαση στις πληγείσες περιοχές.

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