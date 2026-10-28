Συναγερμός στον Ασπρόπυργο για διαρροή προπανίου από βυτιοφόρο

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Έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία στην οδό Ελ. Βενιζέλου στον Ασπρόπρυργο, λόγω διαρροής προπανίου από βυτιοφόρο.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής και καταβρέχουν το όχημα.

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