Συναγερμός στον Ασπρόπυργο για διαρροή προπανίου από βυτιοφόρο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία στην οδό Ελ. Βενιζέλου στον Ασπρόπρυργο, λόγω διαρροής προπανίου από βυτιοφόρο.
Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής και καταβρέχουν το όχημα.
Διαβάστε επίσης
Έσπασε η απαγόρευση στη Θεσσαλονίκη: Ηχηρή απάντηση απέναντι στη σύναξη του Κασιδιάρη – Με ξύλο και χημικά η υποδοχή από τα ΜΑΤ
Κακοκαιρία: Ηλικιωμένος τραυματίας απεγκλωβίστηκε με λέμβο από άνδρες της ΕΜΑΚ στον Πλατανιά Μαγνησίας (Video)
Η κακοκαιρία «σάρωσε» Μαγνησία και Σποράδες: Οι 8 περιοχές στις οποίες καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.