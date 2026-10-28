ΕΛΑΣ: «Η κυβέρνηση στο πλευρό του Κασιδιάρη» – Καταγγέλλει καταστολή και άγριο ξύλο στη Θεσσαλονίκη

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«Το άγριο ξύλο και η καταστολή στη Θεσσαλονίκη σε όσους συγκεντρώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν για την προκλητική ομιλία του ναζιστή Κασιδιάρη και ήδη καταδικασμένου για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει στρατόπεδο. Θεωρώντας πως η δημόσια τάξη απειλείται από αυτούς που πολεμούν το ναζισμό, το φασισμό και τους οπαδούς του, στάθηκε στο πλευρό του Κασιδιάρη και όλων αυτών που ακόμη και σήμερα υπερασπίζονται τις ναζιστικές ιδέες που σκότωσαν Έλληνες πατριώτες και εξόντωσαν εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο», τονίζει ο τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της ΕΛΑΣ, Μαρίνος Σκανδάμης, με αφορμή την αστυνομική βία κατά διαδηλωτών που διαμαρτύρονταν για την πολιτική εκδήλωση του καταδικασμένου για εγκληματική οργάνωση Ηλία Κασιδιάρη σε ξενοδοχείο της περιοχής, ανήμερα της επετείου του «ΟΧΙ» ενάντια στον ιταλικό φασισμό.

«Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αμαύρωσαν την ημέρα που συμβολίζει την αντίσταση και νίκη κατά του ναζισμού και του φασισμού. Ζητάμε τώρα να αφεθούν ελεύθεροι όλοι όσοι κρατούνται επειδή υπερασπίστηκαν τη δημοκρατία ενάντια στο τέρας του ναζισμού. Οι ευθύνες βαραίνουν αποκλειστικά την κυβέρνηση που αποφάσισε να υπερασπιστεί τον Κασιδιάρη και τους οπαδούς του», προσθέτει επίσης το στέλεχος της ΕΛΑΣ.

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