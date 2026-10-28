Παναθηναϊκός – Άρης 2-1: Ο Ραστόντερ «καθάρισε» για το τριφύλλι 

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Ο Άρης έβαλε… δύσκολα στον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, όμως οι «πράσινοι» έφτασαν εντέλει στη νίκη με 2-1 στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, χάρις σε ένα τρομερό τελείωμα του Ελμίν Ραστόντερ στο 89’ με εναέριο «τακουνάκι»! Το «τριφύλλι» άνοιξε το σκορ στο 10’ με τον Κοντούρη, όμως ο Άρης ισοφάρισε στο 65’ με τον Καντεβέρε, πριν… μιλήσει στο τέλος ο Ραστόντερ.

Αν και αγωνίστηκε με πάρα πολλές αλλαγές στη σύνθεσή του ο Παναθηναϊκός βρήκε γκολ πολύ νωρίς στο παιχνίδι, όταν ο Λούζα είδε την «τρύπα» στην άμυνα του Άρη, έβγαλε μία πολύ ωραία κάθετη κι ο Κοντούρης αφού απέφυγε με προσποίηση τον Βέλιο έκανε το 1-0 για τους «πράσινους».

Στο 42’ από καταπληκτική μπαλιά του Μαροκινού στο πίσω δοκάρι, ο Πελίστρι από πολύ καλή θέση έπιασε μια κεφαλιά-ψαράκι που πέρασε άουτ, ενώ στη συνέχεια ο Άρης απείλησε σοβαρά τον Παναθηναϊκό. Στο 44’ ο Πένια απέκρουσε το σουτ του Μιρ (διορθώνοντας τη λάθος μπαλιά που έκανε σε ψηλά μέτρα στα πόδια του Μπουσαΐντ) και στο 45’+1’ είπε «όχι» και στο σουτ του Χαρούπα.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Άρης είχε στο 49’ μία πολύ καλή ευκαιρία όταν από λάθος του Πάλμερ-Μπράουν, ο Γιένσεν έφυγε προς το τετ-α-τετ, όμως τον καθυστέρησε ο Κάτρης και στη συνέχεια έδιωξε ο Τσάπρας. Στο 54’ ο Παπασαραφιανός έπιασε ωραία κεφαλιά η οποία έφυγε πάνω απ’ το δοκάρι, ενώ στο 59’ ο Αντίνο που μόλις είχε μπει στον αγώνα, έφυγε σε τετ-α-τετ, απέφυγε έναν αντίπαλο και σούταρε, όμως ο Βέλιο έκανε την απόκρουση του αγώνα.

Ο Άρης «χτύπησε» στο 65’ κι έφερε το ματς στα ίσα. Από λάθος του Τσιριβέγια και καλή κυκλοφορία των φιλοξενουμένων, ο Παπασαραφιανός γύρισε την μπάλα προς τον Καντεβέρε που ισοφάρισε σε 1-1. Στο 73’ το πολύ καλό σουτ του Λιβάι Γκαρσία πέρασε λίγο άουτ, ενώ στο 83’ ο Βέλιο έκανε μεγάλη επέμβαση στο σουτ του επιθετικού απ’ το Τρινιντάντ & Τομπάγκο.

Κι ενώ όλα έδειχναν… ισοπαλία, στο 89ο λεπτό έπειτα από πολύ ωραία χαμηλή σέντρα του Κυριακόπουλου, ο Ραστόντερ με εντυπωσιακό τακουνάκι έκανε το 2-1 και χάρισε τους τρεις βαθμούς στον Παναθηναϊκό.

Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)

Κίτρινες: – 40’ Μιρ

Κόκκινες: –

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Τσάπρας, Κάτρης, Πάλμερ-Μπράουν (59’ Φαν Ντρόνγκελεν), Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια (78’ Καμαρά), Κοντούρης (74’ Νεμπής), Λούζα, Γιάγκουσιτς (59’ Αντίνο), Πελίστρι (59’ Λιβάι Γκαρσία), Ραστόντερ.

ΑΡΗΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Βέλιο, Πετρίς, Φαμπιάνο, Χόνγκλα (90’ Γαλανόπουλος), Μπέλε-Μπασίρου (58’ Κουαμέ), Παπασαραφιανός (75’ Βοριαζίδης), Χαρούπας, Σούταλο, Μπουσαΐντ (58’ Γκαρέ), Γένσεν, Μιρ (58’ Καντεβέρε).

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