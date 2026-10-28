Χαμός με τον πατέρα του Γιαμάλ πριν από τη Χρυσή Μπάλα – Έφτυσε σερβιτόρα και ενεπλάκη σε καβγά

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Σοβαρές καταγγελίες σε βάρος του Μουνίρ Νασράουι, πατέρα του Λαμίν Γιαμάλ, δημοσιεύει η ισπανική «El Español», κάνοντας λόγο για επεισόδιο σε καφέ του αεροδρομίου της Βαρκελώνης, λίγο πριν από την αναχώρησή του για το Λονδίνο για την τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο ίδιος φέρεται να έφτυσε σερβιτόρα και να απείλησε με καρέκλα άτομα που παρενέβησαν.

Η αφορμή και η κλιμάκωση του επεισοδίου

Όπως σημειώνει η «El Español», η αντιπαράθεση φέρεται να ξεκίνησε όταν εργαζόμενη στο καφέ ζήτησε από τον Νασράουι να μετακινήσει το μπουφάν του. Η αντίδρασή του, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ήταν έντονη, ενώ φέρεται να έφτυσε τη σερβιτόρα.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε, κατά τις αναφορές του ισπανικού Μέσου, όταν άλλοι παρευρισκόμενοι επιχείρησαν να υπερασπιστούν την εργαζόμενη. Τότε, ο πατέρας του νεαρού ποδοσφαιριστή φέρεται να πήρε μια καρέκλα και να απείλησε όσους είχαν παρέμβει στο περιστατικό. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, χρειάστηκε να κληθεί στο σημείο η αστυνομία.

🚨JUST IN: Lamine Yamal’s father was reportedly involved in an altercation at Barcelona’s airport



He allegedly spat in a waitress’s face when told to move his jacket, then threatened a bystander with a chair. Police intervened, but he still boarded the flight. – Crónica Global pic.twitter.com/lKCLLfJsNF — Polymarket Sports (@PolymarketSport) October 27, 2026

Σημειώνεται ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση του περιστατικού.

Η βραδιά της Χρυσής Μπάλας

Το συμβάν φέρεται να σημειώθηκε την ημέρα της τελετής απονομής της Χρυσής Μπάλας, στην οποία ο Λαμίν Γιαμάλ έδωσε το «παρών» στο Λονδίνο, συνοδευόμενος από μέλη της οικογένειάς του και την αγαπημένη του.

Ο νεαρός άσος της Μπαρτσελόνα βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής, τόσο για την παρουσία του στην εκδήλωση, όσο και για τις ενδυματολογικές του επιλογές, σε μια βραδιά με πρωταγωνιστές κορυφαία ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Παρότι δεν κατέκτησε τη Χρυσή Μπάλα, ο Γιαμάλ αναδείχθηκε κορυφαίο ταλέντο της χρονιάς.

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