Ρεάλ Μαδρίτης: Συγγνώμη στον Κινέζικο λαό για το σχόλιο του Εμπαπέ για τον Μάο Τσετούνγκ

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Μεγαλύτερες διαστάσεις από τις αρχικές πήρε η υπόθεση των δηλώσεων του Κιλιάν Εμπαπέ για τα διαδικτυακά memes που τον παρομοιάζουν με τον Μάο Τσετούνγκ, αναγκάζοντας πλέον και τη Ρεάλ Μαδρίτης να τοποθετηθεί δημόσια.

Ο Γάλλος σταρ βρέθηκε στο επίκεντρο αντιδράσεων στην Κίνα, μετά τις αναφορές του στα συγκεκριμένα memes, τα οποία σχολίασε με χιουμοριστική διάθεση. Η αντίδραση που ακολούθησε, ωστόσο, ήταν έντονη, με κινεζικές εταιρείες να ανακοινώνουν τη διακοπή της συνεργασίας τους μαζί του.

Μεταξύ των επιχειρήσεων που φέρονται να απομάκρυναν τον ποδοσφαιριστή από τις εμπορικές τους καμπάνιες ήταν ο όμιλος ποτών Dongpeng, καθώς και οι εταιρείες γαλακτοκομικών προϊόντων Mengniu και Milkground.

Η υπόθεση δεν περιορίστηκε στον χώρο των εμπορικών συνεργασιών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν, η κινεζική κρατική τηλεόραση προχώρησε σε αναστολή μεταδόσεων που αφορούν το ισπανικό πρωτάθλημα και αγώνες με τη συμμετοχή του επιθετικού της Ρεάλ Μαδρίτης.

Με τις αντιδράσεις να εντείνονται, ο Εμπαπέ προχώρησε σε δημόσια απολογία, επιχειρώντας να περιορίσει τις συνέπειες της υπόθεσης. Στο ίδιο μήκος κύματος κυμάνθηκε και η Ρεάλ Μαδρίτης που εξέδωσε σχετική ανακοίνωση.

Η «βασίλισσα» ανέφερε: «Η Ρεάλ Μαδρίτης επιθυμεί να ζητήσει συγγνώμη από τον κινεζικό λαό για οποιαδήποτε αναστάτωση προκλήθηκε από τις πρόσφατες δηλώσεις του παίκτη μας, Κιλιάν Εμπαπέ.

Ο σύλλογός μας τρέφει βαθύ σεβασμό για την Κίνα, την ιστορία, τον πολιτισμό και τους πολίτες της, καθώς και για τα εκατομμύρια των Κινέζων φιλάθλων που τρέφουν αγάπη και θαυμασμό για τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο σύλλογος συντάσσεται με τη δημόσια συγγνώμη που εξέφρασε ο Κιλιάν Εμπαπέ, στην οποία ο ίδιος ο παίκτης δήλωσε τη λύπη του για τα λόγια του και επανέλαβε τον σεβασμό του προς τον κινεζικό λαό.

Η Ρεάλ Μαδρίτης επιβεβαιώνει εκ νέου τη δέσμευσή της στις αξίες του σεβασμού, της συνύπαρξης και της κατανόησης μεταξύ των πολιτισμών, και εκφράζει την επιθυμία της να συνεχίσει να ενισχύει τους δεσμούς φιλίας και αγάπης που τη συνδέουν με την Κίνα και τους πολίτες της».

Διαβάστε επίσης:

«Μαϊάμι, έχουμε πρόβλημα»: 0-4 οι Χιτ του Γιάννη Αντετοκούνμπο – Μήπως έφτιαξαν μια “superteam” που δεν ταιριάζει;»

Στημένοι αγώνες μπάσκετ: Τη Δευτέρα (2/11) καταθέτει ο Παναγιώτης Γιαννάκης – Πώς στήθηκε η αποβολή του με δύο τεχνικές ποινές

Οι 100.000 ευρώ από τον Λιόλιο, η αποβολή Γιαννάκη και τα «δώρα» στους διαιτητές – Όσα αποκάλυψε ο μάρτυρας κλειδί για τα στημένα