search
ΤΕΤΑΡΤΗ 28.10.2026 11:49
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.10.2026 11:33

Τραγωδία στην Ισπανία: Σύγκρουση τρένων κοντά στο Τολέδο με τουλάχιστον 39 νεκρούς (Video)

28.10.2026 11:33
treno ispania

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Δύο τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν στην Ισπανία, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 39 άτομα να έχουν χάσει τη ζωή τους σύμφωνα με την El Pais. 

Η ισπανική εφημερίδα El Pais ανέφερε ότι αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για νεκρούς και τραυματίες, σημειώνοντας ότι στο σημείο έχουν σπεύσει μέλη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με την εφημερίδα, υπάρχουν αναφορές ότι δύο από τα βαγόνια εκτροχιάστηκαν και έπεσαν σε σημείο δίπλα στις σιδηροτροχιές.

Σύμφωνα με την εφημερίδα El Pais, ⁠το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 9 το πρωί (τοπική ώρα, 10.00 ώρα Ελλάδας) ανάμεσα στις πόλεις Λος Γέμπενες και Ούρντα, στην επαρχία του Τολέδο.

Τα δρομολόγια στη γραμμή που συνδέει τη Μαδρίτη με την περιοχή της Ανδαλουσίας έχουν ανασταλεί, στη νότια Ισπανία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ισπανική εταιρία σιδηροδρόμων ADIF, χωρίς να δίνει άλλες λεπτομέρειες.

«Η κυκλοφορία στη σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας Μαδρίτης-Ανδαλουσίας ανεστάλη μετά από σύγκρουση τρένου με προπορευόμενο», δήλωσε η ADIF σε ανάρτηση στο Χ.

Διαβάστε επίσης:

Εκλογές στο Ισραήλ: Οριακό προβάδισμα Νετανιάχου αλλά χωρίς αυτοδυναμία, ρυθμιστές τα αραβικά κόμματα – Τα 4 σενάρια της επόμενης ημέρας

Τραμπ: «Ίσως η Βενεζουέλα γίνει σύντομα η 51η πολιτεία των ΗΠΑ» (Video)

Νανoτυραννόσαυρος πωλήθηκε για 47,3 εκατ. δολάρια – Το δεύτερο ακριβότερο απολίθωμα δεινοσαύρου (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sarah-snook_2810_1920-1080_new
MEDIA

Η Sarah Snook πρωταγωνιστεί στη δραματική μίνι σειρά-reboot του «The Birds» για το HBO

serbia antitromokratiki (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Σεσημασμένος τρομοκράτης ο δράστης της επίθεσης στην πρεσβεία του Ισραήλ

pyrosvestiki_1307_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μεταξουργείο: Φωτιά σε κατάστημα με ηλεκτρονικά είδη – Διακοπή της κυκλοφορίας

treno ispania
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ισπανία: Σύγκρουση τρένων κοντά στο Τολέδο με τουλάχιστον 39 νεκρούς (Video)

7141217 (1)
ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Με τη μαθητική παρέλαση τιμά η Αθήνα την Εθνική Επέτειο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giorgos mazonakis
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Ξεκίνησαν οι εργασίες στον τάφο του τραγουδιστή - Θα μεταφερθεί εκεί και το σκυλάκι του

israel_elections_new
ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές στο Ισραήλ: Οριακό προβάδισμα Νετανιάχου αλλά χωρίς αυτοδυναμία, ρυθμιστές τα αραβικά κόμματα - Τα 4 σενάρια της επόμενης ημέρας

giannis hit
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Μαϊάμι, έχουμε πρόβλημα»: 0-4 οι Χιτ του Γιάννη Αντετοκούνμπο - Μήπως έφτιαξαν μια “superteam” που δεν ταιριάζει;»

netanyahu-Eisenkot
ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές στο Ισραήλ: Πρώτο το κόμμα του Νετανιάχου, περισσότερες έδρες για το μπλοκ της αντιπολίτευσης – Στο 77,7% η συμμετοχή

kalx-we
ΚΑΛΧΑΣ

Η προσδοκία και ο κίνδυνος με τη «μάχη νομιμότητας», ο άφωνος Αυγενάκης, οι Μαγιάτικες εκλογές του Άδωνι, οι νέοι εχθροί του Τσίπρα, ο Ζαμπάρας και ο Βαρεμένος

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 28.10.2026 11:49
sarah-snook_2810_1920-1080_new
MEDIA

Η Sarah Snook πρωταγωνιστεί στη δραματική μίνι σειρά-reboot του «The Birds» για το HBO

serbia antitromokratiki (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Σεσημασμένος τρομοκράτης ο δράστης της επίθεσης στην πρεσβεία του Ισραήλ

pyrosvestiki_1307_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μεταξουργείο: Φωτιά σε κατάστημα με ηλεκτρονικά είδη – Διακοπή της κυκλοφορίας

1 / 3