Τραγωδία στην Ισπανία: Σύγκρουση τρένων κοντά στο Τολέδο με τουλάχιστον 39 νεκρούς (Video)

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Δύο τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν στην Ισπανία, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 39 άτομα να έχουν χάσει τη ζωή τους σύμφωνα με την El Pais.
Η ισπανική εφημερίδα El Pais ανέφερε ότι αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για νεκρούς και τραυματίες, σημειώνοντας ότι στο σημείο έχουν σπεύσει μέλη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με την εφημερίδα, υπάρχουν αναφορές ότι δύο από τα βαγόνια εκτροχιάστηκαν και έπεσαν σε σημείο δίπλα στις σιδηροτροχιές.
Σύμφωνα με την εφημερίδα El Pais, το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 9 το πρωί (τοπική ώρα, 10.00 ώρα Ελλάδας) ανάμεσα στις πόλεις Λος Γέμπενες και Ούρντα, στην επαρχία του Τολέδο.
Τα δρομολόγια στη γραμμή που συνδέει τη Μαδρίτη με την περιοχή της Ανδαλουσίας έχουν ανασταλεί, στη νότια Ισπανία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ισπανική εταιρία σιδηροδρόμων ADIF, χωρίς να δίνει άλλες λεπτομέρειες.
«Η κυκλοφορία στη σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας Μαδρίτης-Ανδαλουσίας ανεστάλη μετά από σύγκρουση τρένου με προπορευόμενο», δήλωσε η ADIF σε ανάρτηση στο Χ.
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