Τραγωδία στην Ισπανία: Σύγκρουση τρένων κοντά στο Τολέδο με τουλάχιστον 39 νεκρούς (Video)

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Δύο τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν στην Ισπανία, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 39 άτομα να έχουν χάσει τη ζωή τους σύμφωνα με την El Pais.

Η ισπανική εφημερίδα El Pais ανέφερε ότι αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για νεκρούς και τραυματίες, σημειώνοντας ότι στο σημείο έχουν σπεύσει μέλη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με την εφημερίδα, υπάρχουν αναφορές ότι δύο από τα βαγόνια εκτροχιάστηκαν και έπεσαν σε σημείο δίπλα στις σιδηροτροχιές.

🔴ÚLTIMA HORA | Accidente ferroviario en la línea de alta velocidad entre Los Yébenes y Urda.



Al parecer en el accidente estarían implicados un tren AVE de Renfe y uno de Iryo.



Lo contamos en https://t.co/2A3tQBLvV0 pic.twitter.com/3ygGNbwKoK — Capital Radio (@capitalradiob) October 28, 2026

Σύμφωνα με την εφημερίδα El Pais, ⁠το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 9 το πρωί (τοπική ώρα, 10.00 ώρα Ελλάδας) ανάμεσα στις πόλεις Λος Γέμπενες και Ούρντα, στην επαρχία του Τολέδο.

🔴ÚLTIMA HORA | Dos trenes de alta velocidad chocan en Toledo. Varios vagones implicados han salido de las vías y han caído por un terraplén. Sigue aquí la última hora https://t.co/XpTNvYQGdD — EL PAÍS (@el_pais) October 28, 2026

Τα δρομολόγια στη γραμμή που συνδέει τη Μαδρίτη με την περιοχή της Ανδαλουσίας έχουν ανασταλεί, στη νότια Ισπανία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ισπανική εταιρία σιδηροδρόμων ADIF, χωρίς να δίνει άλλες λεπτομέρειες.

«Η κυκλοφορία στη σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας Μαδρίτης-Ανδαλουσίας ανεστάλη μετά από σύγκρουση τρένου με προπορευόμενο», δήλωσε η ADIF σε ανάρτηση στο Χ.

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