Θεσσαλονίκη: Κλείνει ξανά ο Περιφερειακός για τις εργασίες του Flyover

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Νέα διακοπή της κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί το βράδυ της Πέμπτης 29, της Παρασκευής 30 και του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου σε τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του Flyover.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Τροχαίας:
Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη (29/10/2026), την Παρασκευή (30/10/2026) και το Σάββατο (31/10/2026) κατά τις ώρες 23:30΄ εκάστης ημέρας έως 05:30΄ της επομένης, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Κ6 (Μετεώρων) και Κ5 (Ευκαρπίας) και συγκεκριμένα:
Παρακαλούνται οι οδηγοί να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων.
Ζητούμε την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών.
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