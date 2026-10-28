Θεσσαλονίκη: Αντιδράσεις για την αστυνομική απαγόρευση αντιφασιστικών διαδηλώσεων κατά της ομιλίας Κασιδιάρη

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Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη σήμερα, Τετάρτη 28η Οκτωβρίου, καθώς η προγραμματισμένη ομιλία του καταδικασμένου νεοναζί Ηλία Κασιδιάρη σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης έχει προκαλέσει αντιδράσεις από αριστερές οργανώσεις και αντιεξουσιαστικές συλλογικότητες, που σχεδιάζουν αντιφασιστικές συγκεντρώσεις στο κέντρο.

Με στόχο την αποτροπή εντάσεων και την προστασία της δημόσιας ασφάλειας, η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε, αργά το βράδυ της Τρίτης με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, την απαγόρευση των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων από τις 09:00 έως τις 21:00 σήμερα, σε ολόκληρο το κέντρο της πόλης, καθώς και στην περιοχή του Βαρδάρη.

Αριστερές οργανώσεις και αναρχικές/αντιεξουσιαστικές συλλογικότητες απευθύνουν ευρεία καλέσματα για αντιφασιστική συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου στις 15.30 και στις 16.00.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ «από την πραγματοποίηση των εν λόγω συναθροίσεων, επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της ιδιοκτησίας και της πολιτειακής εξουσίας και απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής, της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών και της λειτουργίας των υποδομών και κοινωφελών εγκαταστάσεων στην πόλη».

Να ακυρωθεί η εκδήλωση του Ηλία Κασιδιάρη που είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, ζητά με ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία Γονέων Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το ThessPost.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Καταγγέλλουμε την προσπάθεια πραγματοποίησης εκδήλωσης στην πόλη της Θεσσαλονίκης του ναζί εγκληματία Κασιδιάρη. Εκδήλωση που έχει ανακοινωθεί να πραγματοποιηθεί ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου και 2 ημέρες πριν την επέτειο απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής. Ως γονείς έχουμε χρέος να μην επιτρέψουμε το δηλητήριο του φασισμού, του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας να βρει ξανά χώρο στα σχολεία και στις γειτονιές μας.

Στηρίζουμε τις πρωτοβουλίες των σωματείων, των συλλόγων, των εκπαιδευτικών και της νεολαίας της περιοχής, ώστε να απομονώσουν κάθε φασιστικό μόρφωμα μέσα στους χώρους εκπαίδευσης και να υπερασπιστούν το δικαίωμα των παιδιών μας να μορφώνονται σε ένα περιβάλλον ασφάλειας, δημοκρατίας και σεβασμού της ιστορίας».

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