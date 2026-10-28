search
ΤΕΤΑΡΤΗ 28.10.2026 13:57
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.10.2026 11:56

Θεσσαλονίκη: Αντιδράσεις για την αστυνομική απαγόρευση αντιφασιστικών διαδηλώσεων κατά της ομιλίας Κασιδιάρη

28.10.2026 11:56
KASIDIARIS_DIKIXA

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη σήμερα, Τετάρτη 28η Οκτωβρίου, καθώς η προγραμματισμένη ομιλία του καταδικασμένου νεοναζί Ηλία Κασιδιάρη σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης έχει προκαλέσει αντιδράσεις από αριστερές οργανώσεις και αντιεξουσιαστικές συλλογικότητες, που σχεδιάζουν αντιφασιστικές συγκεντρώσεις στο κέντρο.

Με στόχο την αποτροπή εντάσεων και την προστασία της δημόσιας ασφάλειας, η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε, αργά το βράδυ της Τρίτης με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, την απαγόρευση των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων από τις 09:00 έως τις 21:00 σήμερα, σε ολόκληρο το κέντρο της πόλης, καθώς και στην περιοχή του Βαρδάρη. 

Αριστερές οργανώσεις και αναρχικές/αντιεξουσιαστικές συλλογικότητες απευθύνουν ευρεία καλέσματα για αντιφασιστική συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου στις 15.30 και στις 16.00.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ «από την πραγματοποίηση των εν λόγω συναθροίσεων, επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της ιδιοκτησίας και της πολιτειακής εξουσίας και απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής, της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών και της λειτουργίας των υποδομών και κοινωφελών εγκαταστάσεων στην πόλη».

Να ακυρωθεί η εκδήλωση του Ηλία Κασιδιάρη που είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, ζητά με ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία Γονέων Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το ThessPost.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Καταγγέλλουμε την προσπάθεια πραγματοποίησης εκδήλωσης στην πόλη της Θεσσαλονίκης του ναζί εγκληματία Κασιδιάρη. Εκδήλωση που έχει ανακοινωθεί να πραγματοποιηθεί ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου και 2 ημέρες πριν την επέτειο απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής. Ως γονείς έχουμε χρέος να μην επιτρέψουμε το δηλητήριο του φασισμού, του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας να βρει ξανά χώρο στα σχολεία και στις γειτονιές μας.

Στηρίζουμε τις πρωτοβουλίες των σωματείων, των συλλόγων, των εκπαιδευτικών και της νεολαίας της περιοχής, ώστε να απομονώσουν κάθε φασιστικό μόρφωμα μέσα στους χώρους εκπαίδευσης και να υπερασπιστούν το δικαίωμα των παιδιών μας να μορφώνονται σε ένα περιβάλλον ασφάλειας, δημοκρατίας και σεβασμού της ιστορίας».

Διαβάστε επίσης:

Μεταξουργείο: Φωτιά σε κατάστημα με ηλεκτρονικά είδη – Διακοπή της κυκλοφορίας

28η Οκτωβρίου: Με τη μαθητική παρέλαση τιμά η Αθήνα την Εθνική Επέτειο

Προβλήματα στην κυκλοφορία προς Πειραιά λόγω σοβαρού τροχαίου στον Κηφισό – Τούμπαρε Ι.Χ.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pierrakakis_2403_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: Η Θράκη είναι στην πρώτη γραμμή της Ελλάδας και της Ευρώπης – Σύμβολο εθνικής ισχύος, δημοκρατίας, ελευθερίας, ισονομίας

zeus-pilotos
ΕΛΛΑΔΑ

Το μήνυμα του πιλότου του F-16 της ομάδας «ΖΕΥΣ»: «Η ελευθερία δεν χαρίζεται» (Video)

mitsotakis_thessaloniki_2810_1920-1080_2_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Θεσσαλονίκη: «Η Ελλάδα είναι μία δύναμη ειρήνης, η οποία δεν εκβιάζει, αλλά ούτε εκβιάζεται και δεν απειλεί, αλλά ούτε και δέχεται απειλές»

treno ispania
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ισπανία: Σύγκρουση τρένων κοντά στο Τολέδο με τουλάχιστον 39 νεκρούς – «Είναι μια μάζα από σιδερικά, δεν σταματούν να βγάζουν νεκρούς» (Video)

fotia metaxourgeio (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά σε κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών στην Μενάνδρου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis hit
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Μαϊάμι, έχουμε πρόβλημα»: 0-4 οι Χιτ του Γιάννη Αντετοκούνμπο - Μήπως έφτιαξαν μια “superteam” που δεν ταιριάζει;»

israel_elections_new
ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές στο Ισραήλ: Οριακό προβάδισμα Νετανιάχου αλλά χωρίς αυτοδυναμία, ρυθμιστές τα αραβικά κόμματα - Τα 4 σενάρια της επόμενης ημέρας

giorgos mazonakis
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Ξεκίνησαν οι εργασίες στον τάφο του τραγουδιστή - Θα μεταφερθεί εκεί και το σκυλάκι του

kalx-we
ΚΑΛΧΑΣ

Η προσδοκία και ο κίνδυνος με τη «μάχη νομιμότητας», ο άφωνος Αυγενάκης, οι Μαγιάτικες εκλογές του Άδωνι, οι νέοι εχθροί του Τσίπρα, ο Ζαμπάρας και ο Βαρεμένος

panagiotis-fasoulas
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

O Φασούλας ζητά την παραίτηση των συνεργατών του Λιόλιου: «Να φύγουν οι εγκληματίες από τη σκηνή του εγκλήματος»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 28.10.2026 13:57
pierrakakis_2403_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: Η Θράκη είναι στην πρώτη γραμμή της Ελλάδας και της Ευρώπης – Σύμβολο εθνικής ισχύος, δημοκρατίας, ελευθερίας, ισονομίας

zeus-pilotos
ΕΛΛΑΔΑ

Το μήνυμα του πιλότου του F-16 της ομάδας «ΖΕΥΣ»: «Η ελευθερία δεν χαρίζεται» (Video)

mitsotakis_thessaloniki_2810_1920-1080_2_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Θεσσαλονίκη: «Η Ελλάδα είναι μία δύναμη ειρήνης, η οποία δεν εκβιάζει, αλλά ούτε εκβιάζεται και δεν απειλεί, αλλά ούτε και δέχεται απειλές»

1 / 3