Υπό έλεγχο η φωτιά σε κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών στην Μενάνδρου

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Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χώρο εμπορίου στην οδό Μενάνδρου, στην Ομόνοια. Πιο συγκεκριμένα, η πυρκαγιά σημειώθηκε σε ισόγειο κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών.
Στο σημείο επιχείρησαν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, το οποίο χρησιμοποιείται σε επιχειρήσεις όπου απαιτείται πρόσβαση σε ύψος.
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