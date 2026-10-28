Μεταξουργείο: Φωτιά σε κατάστημα με ηλεκτρονικά είδη – Διακοπή της κυκλοφορίας

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης (28/10) στην Πυροσβεστική, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε κατάστημα με ηλεκτρονικά είδη στο Μεταξουργείο.

Λόγω της πυρκαγιάς, υπάρχει προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Μενάνδρου, από το ύψος της οδού Πειραιώς έως την οδό Αγ. Κωνσταντίνου στην Ομόνοια.

Διαβάστε επίσης:

28η Οκτωβρίου: Με τη μαθητική παρέλαση τιμά η Αθήνα την Εθνική Επέτειο

Προβλήματα στην κυκλοφορία προς Πειραιά λόγω σοβαρού τροχαίου στον Κηφισό – Τούμπαρε Ι.Χ.

Ζάκυνθος: 12χρονος σε ηλεκτρικό πατίνι τραυματίστηκε μετά από τροχαίο με δίκυκλο – Συνελήφθη 61χρονος