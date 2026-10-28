Μεταξουργείο: Φωτιά σε κατάστημα με ηλεκτρονικά είδη – Διακοπή της κυκλοφορίας

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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης (28/10) στην Πυροσβεστική, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε κατάστημα με ηλεκτρονικά είδη στο Μεταξουργείο.
Λόγω της πυρκαγιάς, υπάρχει προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Μενάνδρου, από το ύψος της οδού Πειραιώς έως την οδό Αγ. Κωνσταντίνου στην Ομόνοια.
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